Tasco Auto công bố 26 đặc quyền cho chủ xe Geely và Lynk & Co tại Việt Nam Hệ thống giải pháp Trọn an tâm, Trọn gắn kết của Tasco Auto mang đến 26 đặc quyền toàn diện từ dịch vụ hậu mãi, hệ sinh thái VETC đến ưu đãi tài chính cho khách hàng.

Tasco Auto vừa chính thức triển khai chương trình đặc quyền mang tên “Trọn an tâm, Trọn gắn kết” trên phạm vi toàn quốc. Đây là hệ thống giải pháp dịch vụ gồm 26 đặc quyền dành riêng cho tất cả chủ sở hữu xe Geely và Lynk & Co do đơn vị này phân phối, nhằm tối ưu hóa quyền lợi khách hàng trong hệ sinh thái di chuyển toàn diện.

Chương trình là cam kết đồng hành mạnh mẽ của hai thương hiệu Geely và Lynk & Co tại mọi điểm chạm, từ hệ thống showroom, quy trình bàn giao xe, dịch vụ sau bán hàng đến các tiện ích công nghệ. Chuỗi 26 đặc quyền này được xây dựng dựa trên ba trụ cột cốt lõi: cá nhân hóa hành trình, kết nối cộng đồng và giá trị kinh tế.

16 đặc quyền cá nhân hóa hành trình sở hữu xe

Nhóm đặc quyền này tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm xuyên suốt chu trình trước, trong và sau khi mua xe. Đáng chú ý là quy trình chăm sóc toàn trình qua 6 cuộc gọi “Happy Call” tại các mốc quan trọng như xác nhận đặt cọc, nhận xe, chăm sóc sau bàn giao 24 giờ và 3 tháng, cùng lịch nhắc bảo dưỡng định kỳ.

Tại thời điểm nhận xe, khách hàng được thụ hưởng lễ bàn giao thiết kế cá nhân hóa và nhận quà lưu niệm. Bên cạnh đó, các gói quà tặng thiết thực như Bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự bắt buộc thời hạn 1 năm và miễn phí kích hoạt tài khoản thẻ VETC eTag cũng được áp dụng đồng bộ.

Lễ bàn giao xe mới

Chủ xe sẽ nhận ngay 200.000 điểm thưởng vào tài khoản VETC Loyalty và được nâng hạng thành viên lên Vàng, Bạch kim hoặc Kim cương. Đối với các mẫu xe năng lượng mới, khách hàng được hưởng ưu đãi giá sạc tại hệ thống trạm sạc toàn quốc, giảm 10% giá thuê xe từ VETC Go và gói cứu hộ nâng cao 24/7.

Người mua xe Geely và Lynk & Co được tặng gói VETC Cứu hộ Nâng cao 24/7 trên toàn quốc

Gắn kết cộng đồng và chia sẻ tri thức

Tasco Auto mở rộng giá trị dịch vụ sang các hoạt động tinh thần và kết nối mạng lưới giao thương. Khách hàng được sử dụng miễn phí không gian làm việc và phòng họp tiêu chuẩn tại hệ thống showroom toàn quốc thông qua đặc quyền Tasco Co-Club. Đây cũng là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật cho cộng đồng chủ xe.

Ngoài ra, chủ xe có cơ hội tham gia Fan Club Đội bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto để nhận vé mời và giao lưu cùng ban huấn luyện. Trải nghiệm văn hóa được nâng cao thông qua ấn phẩm Autoday định kỳ, các đầu sách bản quyền và chuỗi Podcast “Trò chuyện cùng Tasco Auto”, nơi khách hàng có thể tham gia với vai trò khách mời.

Ưu đãi tài chính và thời gian áp dụng

Nhằm tri ân khách hàng trung thành, chương trình áp dụng hai chính sách tài chính trực tiếp: tặng phần thưởng tương đương 0,5% giá trị xe cho người giới thiệu mua xe mới thành công và chiết khấu 1% giá trị xe dành cho khách hàng cũ tiếp tục mua thêm các dòng xe Geely hoặc Lynk & Co.

Chương trình “Trọn an tâm, Trọn gắn kết” chính thức có hiệu lực từ ngày 10/06/2026 đối với tất cả khách hàng đã, đang và sẽ sở hữu xe do Tasco Auto phân phối. Việc đồng bộ hóa dịch vụ hậu mãi và tiện ích hệ sinh thái quy mô lớn này được kỳ vọng sẽ xác lập chuẩn mực mới về chăm sóc khách hàng trên thị trường ô tô Việt Nam.