Tasco Auto và Ford Việt Nam hợp tác chia sẻ hạ tầng sạc xe điện toàn quốc Hai doanh nghiệp dự kiến thiết lập mạng lưới 89 điểm sạc nhanh vào cuối năm 2026, đi kèm giải pháp thanh toán không tiền mặt và các tiện ích đặc quyền cho khách hàng.

Công ty Cổ phần Tasco Auto và Công ty TNHH Ford Việt Nam chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trọng tâm của hợp tác này là chia sẻ hạ tầng sạc xe điện, nhằm tối ưu hóa sự tiện lợi cho khách hàng sở hữu các dòng xe năng lượng mới từ cả hai thương hiệu.

Lễ ký kết hợp tác giữa Tasco Auto và Ford Việt Nam về hạ tầng sạc xe điện

Mục tiêu 89 điểm sạc trên toàn quốc vào cuối năm 2026

Tính đến tháng 4/2026, liên minh giữa Tasco Auto và Ford Việt Nam đã đưa vào vận hành tổng cộng 32 trạm sạc DC. Theo lộ trình phát triển, Tasco Auto dự kiến sẽ hoàn tất việc phủ sóng trạm sạc tại hệ thống showroom và các công trình thuộc hệ sinh thái trên toàn quốc với hơn 55 trụ sạc nhanh.

Khi kết hợp với 34 trụ sạc do Ford Việt Nam đầu tư tại các vị trí trọng điểm, hai đơn vị kỳ vọng sẽ hình thành mạng lưới 89 điểm sạc toàn quốc. Sự hợp lực này không chỉ mở rộng diện phủ sóng mà còn giúp người dùng xe điện giảm bớt nỗi lo về quãng đường di chuyển.

Tích hợp tiện ích số qua ứng dụng VETC

Điểm nhấn trong hợp tác này là việc ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm người dùng. Khách hàng sử dụng xe điện của hai bên có thể dễ dàng định vị, tìm kiếm trạm sạc và kiểm tra tình trạng trụ sạc còn trống thông qua ứng dụng VETC.

Đặc biệt, quy trình thanh toán được tối ưu hóa theo hình thức không tiền mặt. Mọi chi phí sạc xe sẽ được trừ trực tiếp vào ví VETC – đơn vị thuộc hệ sinh thái Tasco hiện đang phục vụ khoảng 4 triệu khách hàng ô tô. Ngoài ra, trong thời gian chờ sạc, khách hàng có thể sử dụng không gian phòng chờ cao cấp tại hệ thống showroom của cả hai bên để nghỉ ngơi hoặc làm việc.

Tasco Auto đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 có 55 trụ sạc nhanh trên toàn quốc

Cam kết từ lãnh đạo hai doanh nghiệp

Ông Hoàng Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tasco Auto, nhận định việc bắt tay với Ford Việt Nam là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển thông minh, mang lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng xe năng lượng mới.

Đồng quan điểm, ông Ruchik Shah, Tổng giám đốc Ford Việt Nam, nhấn mạnh: "Sản phẩm tốt phải đi kèm hạ tầng mạnh mẽ. Sự kết hợp này giúp chúng tôi nhân rộng mạng lưới sạc nhanh chóng, cung cấp các dịch vụ hậu mãi vượt trội, giúp khách hàng tự tin hơn khi lựa chọn xe điện".

Vị thế của Tasco Auto trên thị trường ô tô

Tasco Auto hiện là một trong những đơn vị phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam. Tính đến tháng 4/2026, đơn vị này sở hữu 150 showroom trên toàn quốc, phân phối chính hãng 15 thương hiệu xe. Trong đó, có 5 thương hiệu phân phối độc quyền gồm: Lotus, Volvo, Zeekr, Lynk & Co và Geely, cùng các đối tác toàn cầu như Ford, Toyota, Mitsubishi và Hyundai.

Bên cạnh mảng phân phối, đơn vị này còn cung cấp chuỗi dịch vụ khép kín từ mua bán xe mới, xe đã qua sử dụng đến bảo dưỡng, cứu hộ 24/7 và các giải pháp tài chính đạt tiêu chuẩn quốc tế.