Tasco Auto và Grab Việt Nam hợp tác: Ưu đãi đặc biệt về giá xe và trạm sạc cho tài xế Sự kết hợp giữa Tasco Auto và Grab Việt Nam mang đến chính sách giá xe Geely ưu đãi, giảm phí sạc còn 4.550 đồng/kWh và hỗ trợ hệ sinh thái dịch vụ toàn diện cho đối tác tài xế.

Ngày 06/05/2026, Công ty cổ phần Tasco Auto và Grab Việt Nam đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Mục tiêu trọng tâm của dự án là thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang xe năng lượng mới và tối ưu hóa chi phí vận hành cho cộng đồng đối tác tài xế thông qua các giải pháp hạ tầng và tài chính chuyên biệt.

Chi tiết chính sách ưu đãi xe điện và hạ tầng sạc

Hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết hợp giữa một siêu ứng dụng gọi xe và hệ sinh thái di chuyển hàng đầu Việt Nam. Hai bên ưu tiên khuyến khích tài xế chuyển đổi sang các dòng xe điện và xe Plug-in Hybrid (PHEV), phù hợp với xu hướng giao thông xanh toàn cầu.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, cho biết ưu tiên hàng đầu là giúp tài xế tiếp cận xe điện dễ dàng hơn và đảm bảo sự hỗ trợ xuyên suốt trong quá trình vận hành cường độ cao. Đáp lại mục tiêu này, đối tác tài xế Grab sẽ được hưởng các đặc quyền sau:

Ưu đãi sở hữu xe: Áp dụng chính sách giá đặc biệt khi mua các dòng xe năng lượng mới từ thương hiệu Geely, bao gồm giảm giá trực tiếp, quà tặng và mở rộng thời gian bảo hành.

Áp dụng chính sách giá đặc biệt khi mua các dòng xe năng lượng mới từ thương hiệu Geely, bao gồm giảm giá trực tiếp, quà tặng và mở rộng thời gian bảo hành. Chi phí sạc điện: Tài xế được áp dụng biểu phí chỉ 4.550 đồng/kWh (đã bao gồm VAT) tại hệ thống showroom Tasco Auto và trạm sạc Esky, thấp hơn khoảng 35% so với mức giá niêm yết thông thường (7.000 đồng/kWh).

Tài xế được áp dụng biểu phí chỉ 4.550 đồng/kWh (đã bao gồm VAT) tại hệ thống showroom Tasco Auto và trạm sạc Esky, thấp hơn khoảng 35% so với mức giá niêm yết thông thường (7.000 đồng/kWh). Tiện ích trạm sạc: Tài xế có thể nghỉ ngơi tại không gian phòng chờ hiện đại trong thời gian chờ sạc pin tại các cơ sở trên toàn quốc.

Hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện xuyên suốt vòng đời xe

Tổng Giám đốc Tasco Auto Hoàng Anh Tuấn khẳng định đơn vị không chỉ dừng lại ở việc cung cấp phương tiện mà đóng vai trò là đối tác cung cấp giải pháp toàn diện. Các tài xế sẽ được tiếp cận chuỗi dịch vụ chất lượng cao từ hệ thống xưởng Carpla Service, bảo hiểm Tasco và dịch vụ cứu hộ VETC 24/7.

Bên dưới là bảng tóm tắt các hỗ trợ trọng tâm dành cho đối tác tài xế:

Hạng mục hỗ trợ Chi tiết ưu đãi Thương hiệu xe Geely (Xe điện và PHEV) Giá sạc điện 4.550 đồng/kWh (Đã bao gồm VAT) Dịch vụ kỹ thuật Carpla Service, cứu hộ VETC 24/7 Giải pháp tài chính Bảo hiểm Tasco, dịch vụ cho thuê xe VETC Go

Tính đến tháng 04/2026, Tasco Auto đang vận hành mạng lưới 150 showroom trên toàn quốc, phân phối 15 thương hiệu xe lớn như Ford, Toyota, Mitsubishi và các dòng xe điện hạng sang như Zeekr, Lynk & Co. Việc bắt tay với Grab kỳ vọng sẽ tạo ra tác động xã hội tích cực, giảm thiểu đáng kể khí thải môi trường trong lĩnh vực vận tải công nghệ.