Taxi Hương Giang mua 1.500 xe điện VinFast: Điện hóa toàn diện đội xe tại Bắc Ninh Hợp tác xã Vận tải Taxi Hương Giang vừa công bố đầu tư thêm 1.500 ô tô điện VinFast, nâng tổng quy mô lên hơn 2.000 phương tiện. Đây là bước đi chiến lược nhằm chuyển đổi hoàn toàn sang đội xe thuần điện và mở rộng hoạt động kinh doanh tại tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 11/5/2026, Hợp tác xã Vận tải Taxi Hương Giang và Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM đã chính thức ký kết mở rộng hợp tác chiến lược trong lĩnh vực vận tải xanh. Theo thỏa thuận, Taxi Hương Giang sẽ đầu tư thêm 1.500 ô tô điện VinFast, nâng tổng số lượng phương tiện của đơn vị lên hơn 2.000 chiếc.

Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng khi Taxi Hương Giang quyết định điện hóa 100% đội xe, trở thành một trong những đơn vị vận tải tiên phong tại khu vực phía Bắc chuyển đổi hoàn toàn sang năng lượng sạch. Việc mở rộng quy mô lớn này giúp doanh nghiệp củng cố vị thế và tăng cường khả năng phục vụ trên toàn địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Mô hình vận hành và hỗ trợ từ Green SM

Trong giai đoạn chuyển đổi và vận hành đội xe quy mô lớn, Green SM sẽ đóng vai trò là đơn vị tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật. Cụ thể, nền tảng công nghệ của Green SM giúp đối tác tối ưu hóa hiệu quả khai thác, quản trị đội xe và đảm bảo sự ổn định trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Đáng chú ý, hai bên còn triển khai mô hình hợp tác thương quyền đầy tính sáng tạo. Mô hình này cho phép tài xế có cơ hội tiếp cận và dần sở hữu chính chiếc xe họ đang vận hành. Phương thức này không chỉ giúp tài xế chủ động hơn trong công việc mà còn gia tăng sự gắn kết bền vững giữa người lao động và doanh nghiệp.

Chiến lược kinh doanh dựa trên hiệu quả thực tế

Bà Nguyễn Thị Thanh Thùy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hợp tác xã Vận tải Taxi Hương Giang, khẳng định việc đầu tư vào đội xe điện là bước đi có tính toán kỹ lưỡng về mặt kinh tế và xã hội. Việc sử dụng xe thuần điện giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ chi phí vận hành tối ưu hơn so với xe động cơ đốt trong truyền thống, đồng thời tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái di chuyển bền vững tại Việt Nam.

Kể từ năm 2024, Taxi Hương Giang đã bắt đầu thử nghiệm đưa xe điện VinFast vào kinh doanh trên nền tảng của Green SM. Sau hơn 2 năm thực tế, những phản hồi tích cực về chi phí bảo dưỡng, sự yêu thích của khách hàng và tốc độ tăng trưởng doanh thu là cơ sở để doanh nghiệp tiến tới quyết định thay thế hoàn toàn đội xe xăng bằng xe điện.

Bảng tóm tắt quy mô hợp tác

Hạng mục Thông tin chi tiết Đối tác đầu tư Hợp tác xã Vận tải Taxi Hương Giang Đối tác cung cấp & hỗ trợ Công ty GSM (Green SM) Số lượng xe đầu tư mới 1.500 ô tô điện VinFast Tổng quy mô đội xe sau đầu tư Hơn 2.000 chiếc Phạm vi hoạt động chính Tỉnh Bắc Ninh

Xu hướng xanh hóa ngành vận tải Việt Nam

Hiện nay, Green SM không chỉ dừng lại ở việc tự vận hành mà còn mở rộng mạng lưới đối tác rộng khắp. Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị này đã hợp tác với gần 100 doanh nghiệp vận tải và 11 đơn vị xe buýt trên toàn quốc. Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ hiện đại của GSM và kinh nghiệm thực chiến của các hợp tác xã vận tải truyền thống như Taxi Hương Giang đang tạo ra một lực đẩy mạnh mẽ cho quá trình chuyển đổi xanh của giao thông đô thị.

Nhìn chung, thương vụ 1.500 xe điện tại tỉnh Bắc Ninh không chỉ là câu chuyện về số lượng phương tiện, mà còn minh chứng cho hiệu quả của mô hình kinh doanh xe điện trong lĩnh vực vận tải hành khách chuyên nghiệp.