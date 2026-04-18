Taxi Lavi mua 2.000 xe điện VinFast: Thay thế toàn bộ xe xăng bằng đội xe thuần điện Taxi Lavi ký kết mua 2.000 ô tô điện VinFast để thay thế toàn bộ xe xăng, đồng thời chuyển đổi sang nền tảng vận hành xanh do GSM tư vấn và hỗ trợ.

Ngày 15/04/2026, VinFast, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ý Nghĩa (Taxi Lavi) đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo thỏa thuận, Taxi Lavi sẽ thay thế toàn bộ dàn xe taxi hiện hữu bằng 2.000 ô tô điện VinFast, đồng thời chuyển đổi mô hình hoạt động sang nền tảng công nghệ vận tải xanh.

Ông Trần Lê Phương - Phó Tổng Giám đốc GSM toàn cầu (bên trái) cùng ông Nguyễn Quốc Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ý Nghĩa tại lễ ký kết hợp tác.

Lộ trình điện hóa đội xe tại các thị trường trọng điểm

Dàn xe 2.000 chiếc mà Taxi Lavi đầu tư bao gồm nhiều dòng sản phẩm đa dạng của VinFast như Minio Green, Herio Green, VF 5, Limo Green và EC Van. Việc triển khai dự kiến sẽ được thực hiện tại các thị trường trọng điểm bao gồm TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Mục tiêu cốt lõi của hợp tác này là loại bỏ hoàn toàn các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thay thế bằng xe thuần điện. Để đảm bảo hiệu quả khai thác, các bên sẽ phối hợp xây dựng hệ sinh thái vận hành đồng bộ. Trong đó, hạ tầng sạc sẽ do V-Green phát triển, kết hợp với hệ thống xưởng dịch vụ chuyên biệt nhằm duy trì nền tảng vận hành ổn định cho đội xe quy mô lớn.

Chiến lược nâng cao hiệu quả vận hành và giảm phát thải

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Ý Nghĩa, nhấn mạnh lễ ký kết là bước triển khai cụ thể trong lộ trình điện hóa toàn bộ đội xe của doanh nghiệp. Thông qua mô hình vận tải thuần điện, đơn vị hướng tới việc tối ưu chi phí vận hành, đảm bảo thu nhập ổn định cho tài xế và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong bối cảnh ngành vận tải đang bước vào giai đoạn chuyển đổi xanh mạnh mẽ.

Đồng quan điểm, ông Trần Lê Phương, Phó Tổng Giám đốc GSM toàn cầu, khẳng định di chuyển xanh là giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả trong dài hạn. GSM cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tư vấn và hỗ trợ các đối tác để đảm bảo tiêu chuẩn dịch vụ và chất lượng vận hành đồng bộ tại các thị trường.

Thúc đẩy hệ sinh thái giao thông xanh tại Việt Nam

Việc chuyển đổi sang đội xe thuần điện của Taxi Lavi được GSM hỗ trợ toàn diện từ tư vấn đến triển khai công nghệ. Sự kết hợp giữa phương tiện điện VinFast, hạ tầng sạc nhanh V-Green và nền tảng vận hành Green SM tạo ra một mô hình vận tải đồng bộ, thân thiện với môi trường.

Hiện nay, bên cạnh đội xe cơ hữu mang thương hiệu Green SM, GSM đang hỗ trợ gần 100 doanh nghiệp vận tải và 11 hãng xe buýt trên toàn quốc thực hiện lộ trình chuyển đổi sang xe điện. Những nỗ lực này góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông không phát thải tại Việt Nam.