Tây Ban Nha 1-0 Uruguay: La Roja thống trị, bi kịch tiễn bước Muslera và Uruguay Tây Ban Nha khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng áp đảo trước Uruguay tại bảng H World Cup 2026. Trong khi đó, sai lầm của Fernando Muslera và sự bế tắc của Darwin Nunez đã chính thức tiễn đại diện Nam Mỹ rời giải đấu.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc hai thái cực cảm xúc bao trùm sân vận động. Tây Ban Nha, với lối chơi kiểm soát bóng thêu hoa dệt gấm, chính thức tiến vào vòng 32 đội với tư cách dẫn đầu bảng H. Ở chiều ngược lại, Uruguay – một thế lực của bóng đá Nam Mỹ – phải cúi đầu rời cuộc chơi trong một trận đấu mà họ không chỉ thua về tỷ số, mà còn thua về cả tinh thần và chiến thuật.

Tây Ban Nha có chiến thắng xứng đáng. Ảnh: Sky Sports.

Sự áp đảo tuyệt đối của triết lý Luis de la Fuente

Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã biến một trận cầu tâm điểm thành một buổi tập kiểm soát bóng đúng nghĩa. Tây Ban Nha duy trì tỷ lệ cầm bóng lên tới gần 70%, đẩy Uruguay lùi sâu về phần sân nhà và gần như không thể triển khai bóng quá vạch giữa sân.

Sự chênh lệch về đẳng cấp được cụ thể hóa qua những con số thống kê khô khan nhưng đầy sức nặng. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Tây Ban Nha đạt mức 0.86, trong khi Uruguay chỉ vỏn vẹn 0.20. Dù chỉ ghi được một bàn thắng, nhưng cách La Roja bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối thủ cho thấy họ đang là một trong những tập thể có tính tổ chức cao nhất giải đấu năm nay.

Bi kịch Fernando Muslera và kỷ lục buồn sau 60 năm

Trận đấu bước sang phút 42, bước ngoặt xảy đến từ một tình huống mà không ai ngờ tới. Alex Baena tung cú dứt điểm tầm xa không quá hiểm hóc, nhưng Fernando Muslera – người gác đền dày dạn kinh nghiệm – lại để bóng lọt qua tay đi vào lưới. Sai lầm sơ đẳng này không chỉ khiến Uruguay nhận bàn thua duy nhất mà còn biến Muslera thành thủ môn đầu tiên kể từ năm 1966 mắc tới 3 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua trong một kỳ World Cup.

Thủ thành Uruguay mắc sai lầm. Ảnh: Sky Sports.

Việc HLV Marcelo Bielsa quyết định rút Muslera ra ngay sau hiệp 1 dường như là dấu chấm hết cay đắng cho sự nghiệp quốc tế của thủ thành đã có 19 lần ra sân tại đấu trường World Cup. Một tượng đài đã đổ xuống theo cách không thể buồn hơn ngay trên sân khấu lớn nhất thế giới.

Hàng công tê liệt và sự mất tích của Darwin Nunez

Nếu hàng thủ mắc sai lầm, thì hàng công của Uruguay lại mang đến một sự thất vọng cùng cực. Darwin Nunez, niềm hy vọng số một của La Celeste, hoàn toàn bị chia cắt trước cặp trung vệ Laporte và Cubarsi. Tiền đạo đang khoác áo Liverpool tiếp tục nối dài chuỗi phong độ thảm họa với 11 trận đá chính liên tiếp ở các giải đấu chính thức mà không ghi bàn hay kiến tạo.

Uruguay đã trải qua 82 phút thi đấu mà không có nổi một cú sút trúng đích. Sự thiếu sáng tạo trong khâu triển khai và việc quá lệ thuộc vào những đường bóng dài thiếu địa chỉ đã khiến đội bóng Nam Mỹ trở nên vô hại trước hệ thống phòng ngự chủ động của Tây Ban Nha.

Sự hỗn loạn và dấu hỏi về nội bộ Uruguay

Càng về cuối trận, Uruguay càng lộ rõ sự rạn nứt về mặt tâm lý. Chấn thương nặng của Manuel Ugarte ở cuối hiệp 1 khiến anh phải rời sân bằng cáng là khởi đầu cho một chuỗi bi kịch. Đến phút 90+5, Agustin Canobbio nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng ác ý và hành vi xô đẩy trọng tài Ismail Elfath.

Hình ảnh các cầu thủ Uruguay mất kiểm soát phản ánh một tập thể đang rệu rã. Những tin đồn về việc các trụ cột phản đối triết lý của HLV Marcelo Bielsa dường như đã có lời giải đáp trên sân cỏ. Chuyên gia Gary Neville nhận định trên ITV: "Uruguay đang ở thời điểm cần phải tái thiết hoàn toàn. Bielsa dường như đã quyết định kéo tất cả xuống cùng mình trên đường rời đi."

Uruguay dừng bước ở World Cup. Ảnh: Sky Sports.

Cú sốc bảng H: Cabo Verde viết nên lịch sử

Thất bại 0-1 không chỉ tiễn Uruguay về nước mà còn tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup. Trong khi Tây Ban Nha hiên ngang đi tiếp với ngôi đầu, thì vị trí thứ hai đã thuộc về tân binh Cabo Verde – đội bóng đã cầm hòa Saudi Arabia 0-0 ở trận đấu cùng giờ. Việc Uruguay xếp sau một quốc gia nhỏ bé như Cabo Verde là minh chứng rõ nhất cho sự sụp đổ của một nền bóng đá đang loay hoay trong việc chuyển giao thế hệ.

Tây Ban Nha đang bay cao với những tài năng trẻ như Lamine Yamal, còn Uruguay sẽ phải đối mặt với một cuộc đại tu toàn diện, bắt đầu từ băng ghế huấn luyện cho đến nhân sự trên sân.