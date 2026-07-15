Tây Ban Nha 2-0 Pháp: Khi dàn sao Les Bleus gục ngã trước bản sắc tập thể Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026 đánh dấu sự sụp đổ của hàng công tuyển Pháp. Trong ngày Kylian Mbappe im tiếng và William Saliba rời sân sớm, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã không thể cưỡng lại sự thực dụng của La Roja.

Giấc mơ chinh phục đỉnh cao World Cup 2026 của đội tuyển Pháp đã chính thức khép lại sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha tại trận bán kết. Một trận đấu mà những ngôi sao thượng thặng của Les Bleus đã hoàn toàn bị lu mờ bởi lối chơi kỷ luật và khoa học của đối thủ. Thất bại này không chỉ là một kết quả đơn thuần, mà còn phơi bày những vết nứt sâu sắc trong hệ thống mà HLV Didier Deschamps đã dày công xây dựng.

Sự bất lực của hàng công siêu sao

Một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại của Pháp chính là sự kém cỏi đến khó tin của hàng tiền đạo. Bộ tứ Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola – những cái tên vốn được đánh giá là hàng công mạnh nhất giải đấu – đã có một ngày thi đấu dưới sức. Họ lạc lõng, thiếu kết nối và hoàn toàn bị chia cắt bởi hệ thống phòng ngự của Tây Ban Nha.

Mbappe bế tắc trước hàng thủ Tây Ban Nha. Ảnh: Sky Sports.

Thống kê sau trận đấu phản ánh một thực tế phũ phàng: Pháp chỉ tạo ra vỏn vẹn 0,3 xG (bàn thắng kỳ vọng) từ 10 cú dứt điểm. Con số này cho thấy các cơ hội của Les Bleus hầu như không mang lại áp lực thực sự lên khung thành đối phương. Đáng chú ý, đây là lần thứ ba tại giải đấu năm nay, Pháp không có nổi một cú sút trúng đích nào trong suốt hiệp một. Việc chỉ có 3 lần đưa bóng đi trúng mục tiêu trong cả trận là hiệu suất quá thấp đối với một ứng viên vô địch.

Chia sẻ sau trận, HLV Didier Deschamps thừa nhận: "Chúng tôi đã thiếu đi sự nguy hiểm cần thiết trong tấn công và mắc quá nhiều lỗi kỹ thuật ở những đường chuyền cuối cùng".

"Tử huyệt" sau chấn thương của William Saliba

Hàng thủ vốn là điểm tựa vững chắc nhất của Pháp với chuỗi 3 trận giữ sạch lưới liên tiếp ở vòng knock-out. Tuy nhiên, hệ thống này đã sụp đổ dây chuyền ngay khi trung vệ trụ cột William Saliba phải rời sân ở phút 30 do chấn thương lưng.

Saliba rời sân bởi chấn thương. Ảnh: Getty.

Việc mất đi Saliba không chỉ là mất đi một chốt chặn tin cậy mà còn làm lung lay tâm lý của toàn đội. Sự xáo trộn cưỡng ép này dẫn đến những sai lầm cá nhân không đáng có. Chuyên gia Peter Smith của Sky Sports nhận xét: "Pháp trông giống như một đội bóng sở hữu mọi thứ, nhưng khi thiếu đi sự ổn định ở hàng thủ, họ trở nên mong manh lạ thường".

Sự tương phản giữa cá nhân đơn lẻ và tập thể gắn kết

Cựu danh thủ Roy Keane đã đưa ra nhận định sắc sảo trên ITV: "Vấn đề là Pháp không thi đấu như một tập thể. Tây Ban Nha thì ngược lại". Đây chính là điểm mấu chốt phân định thắng thua. Trong khi La Roja vận hành như một cỗ máy trơn tru với những tam giác phối hợp nhuần nhuyễn, các cầu thủ Pháp lại thường xuyên rơi vào tình trạng "độc diễn".

Tây Ban Nha vượt trội ở khả năng kiểm soát thế trận. Ảnh: Getty

Kylian Mbappe đã có một đêm đáng quên khi bị cặp trung vệ Cubarsi và Laporte khóa chặt hoàn toàn trong hiệp một. Khi các ngôi sao không thể tìm thấy tiếng nói chung, sức mạnh của Pháp bị phân rã và dễ dàng bị bẻ gãy bởi lối đá kiểm soát bóng chủ động của đối thủ.

Tính khoa học và sự thực dụng của Tây Ban Nha

Tây Ban Nha đã trình diễn một lối đá thực dụng đến tàn nhẫn. Một thống kê khiến người hâm mộ Pháp phải đau đớn: La Roja chỉ có đúng 2 cú sút trúng đích trong cả trận, và cả 2 đều trở thành bàn thắng. Hiệu suất chuyển hóa 100% cho thấy khả năng tận dụng thời cơ tuyệt đối của các học trò HLV Luis de la Fuente.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Pedro Porro ở phút 58 là minh chứng cho sự phối hợp nhuần nhuyễn của đội bóng xứ đấu bò. Với pha lập công này, Porro trở thành hậu vệ Tây Ban Nha thứ hai ghi được nhiều bàn thắng trong một kỳ World Cup, sau huyền thoại Fernando Hierro. Tây Ban Nha không cần quá nhiều sự bùng nổ cá nhân, họ chỉ cần sự chính xác trong từng khoảnh khắc để trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Sự sụp đổ tâm lý và đoạn kết buồn của Deschamps

Cuối cùng, Pháp đã thất bại trong cuộc chiến về mặt bản lĩnh. Lần đầu tiên tại World Cup 2026 rơi vào thế bị dẫn trước, các cầu thủ Les Bleus đã bộc lộ sự nôn nóng và mất bình tĩnh. Hình ảnh Mbappe nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng hay những pha dứt điểm vội vàng của Dembele là minh chứng rõ nét cho sự bế tắc về mặt tinh thần.

Đây cũng là giải đấu cuối cùng của Didier Deschamps trên cương vị thuyền trưởng. Khao khát ra đi trên đỉnh vinh quang dường như đã trở thành một gánh nặng tâm lý thay vì động lực thi đấu. Thất bại trước một Tây Ban Nha bản lĩnh hơn là nốt lặng buồn, kết thúc một kỷ nguyên đầy thăng trầm của bóng đá Pháp dưới thời Deschamps.