Tây Ban Nha 2-1 Bỉ: Bi kịch của Quỷ đỏ và sự thống trị tuyệt đối của La Roja tại World Cup 2026 Tây Ban Nha tiến vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Bỉ, nơi sai lầm phút cuối của Senne Lammens đã dập tắt hy vọng của thầy trò Rudi Garcia.

Trận tứ kết World Cup 2026 tại Los Angeles đã kết thúc theo kịch bản nghiệt ngã nhất đối với đội tuyển Bỉ. Dù đã chiến đấu kiên cường để đưa trận đấu về vạch xuất phát, "Quỷ đỏ" vẫn phải dừng bước trước một Tây Ban Nha quá bản lĩnh và già rơ. Thất bại 1-2 không chỉ là kết quả của một khoảnh khắc sai lầm cá nhân, mà là hệ quả từ sự áp đảo toàn diện về mặt chiến thuật và những tổn thất nhân sự không thể bù đắp.

Sai lầm của Lammens không phải là lý do duy nhất khiến Bỉ thua trận. Ảnh: Getty Images.

Bão chấn thương tàn phá trục xương sống

Đội tuyển Bỉ bước vào cuộc đối đầu sinh tử này với một đội hình bị sứt mẻ nghiêm trọng ngay tại khu vực trọng yếu nhất: tuyến giữa. Việc mất Amadou Onana do chấn thương đầu gối từ vòng 16 đội đã là một tổn thất lớn, nhưng bi kịch thực sự ập đến ngay trong lúc khởi động khi đội trưởng Youri Tielemans dính chấn thương gân kheo. Sự xuất hiện bất đắc dĩ của Hans Vanaken không thể khỏa lấp được khoảng trống về đẳng cấp và khả năng tranh chấp mà bộ đôi đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh để lại.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn ở hiệp hai khi điểm tựa tinh thần lớn nhất của Bỉ là thủ thành Thibaut Courtois buộc phải rời sân trong nước mắt. Trước đó, Courtois đã có hàng loạt pha cứu thua xuất thần để giữ hy vọng cho đội nhà. Việc mất đi cả thủ lĩnh tuyến giữa lẫn "người nhện" trong khung gỗ đã khiến hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Rudi Garcia mất đi sự liên kết cần thiết.

Rodri và nghệ thuật bóp nghẹt trung tuyến

Tây Ban Nha đã triển khai một thế trận áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 68%. Hạt nhân trong lối chơi của La Roja không ai khác chính là Rodri. Tiền vệ thuộc biên chế Manchester City đã có một màn trình diễn thượng thặng với 118 lần chạm bóng và thực hiện thành công 98 đường chuyền, đạt độ chính xác gần như tuyệt đối. Khả năng điều tiết nhịp độ của Rodri giúp Tây Ban Nha liên tục bẻ gãy các ý đồ phản công ngay từ trứng nước của đối thủ.

Bỉ đã hoàn toàn bị áp đảo về mặt thế trận. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh Rodri, quyết định để Fabian Ruiz đá chính thay Pedri của huấn luyện viên Luis de la Fuente đã phát huy tác dụng tối đa. Ruiz không chỉ mang lại sự vững chãi mà còn trực tiếp mở tỷ số sau một pha chọn vị trí thông minh. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Ruiz và sự đột biến từ tài năng trẻ Lamine Yamal đã tạo nên một gọng kìm bóp nghẹt mọi nỗ lực phản kháng của tuyển Bỉ.

Sự chênh lệch về thông số bàn thắng kỳ vọng (xG)

Nhìn vào các con số thống kê, thất bại của Bỉ là điều đã được dự báo. Tây Ban Nha tung ra tới 17 cú dứt điểm với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2,08. Trong khi đó, Bỉ chỉ có vỏn vẹn 5 pha dứt điểm với xG khiêm tốn 0,37. Bàn gỡ hòa của Charles De Ketelaere ở cuối hiệp một từ đường tạt bóng của Timothy Castagne gần như là điểm sáng duy nhất trong một thế trận mà Bỉ hoàn toàn chịu trận.

Việc phải lùi sâu đội hình và co cụm phòng ngự quá lâu đã vắt kiệt thể lực của các cầu thủ áo đỏ. Khi sự tập trung không còn được duy trì ở mức cao nhất, sai lầm là điều khó tránh khỏi.

Bảng thống kê chuyên môn trận đấu

Thông số Tây Ban Nha Bỉ Kiểm soát bóng 68% 32% Số cú sút 17 5 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 2,08 0,37 Số đường chuyền chính xác (Rodri) 98 -

Sai lầm chí mạng của Senne Lammens

Sự nghiệt ngã của bóng đá đỉnh cao gọi tên Senne Lammens ở phút 88. Người gác đền đang thuộc biên chế Manchester United, vốn chỉ vào sân thay người cho Courtois, đã mắc sai lầm sơ đẳng khi không thể bắt dính cú sút xa của Pau Cubarsi. Bóng bật ra đúng tầm chân của Mikel Merino, và tiền vệ của Arsenal đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng quý như vàng.

Khoảnh khắc lóng ngóng của Lammens đã chính thức khép lại giấc mơ World Cup của thế hệ này bên phía tuyển Bỉ. Tây Ban Nha giành quyền vào bán kết để đối đầu với tuyển Pháp, trong một hành trình mà họ đang cho thấy sức mạnh hủy diệt của sự kết hợp giữa triết lý kiểm soát bóng và tính hiệu quả trong dứt điểm.