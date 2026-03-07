Tây Ban Nha 3-0 Áo: Đẳng cấp Oyarzabal và đôi cánh hủy diệt tại World Cup 2026 Mikel Oyarzabal lập cú đúp giúp Tây Ban Nha đè bẹp Áo 3-0, chính thức ghi tên vào vòng 16 đội World Cup 2026 với chuỗi 34 trận bất bại đầy ấn tượng.

Tây Ban Nha không chỉ giành chiến thắng; họ đã thực hiện một màn trình diễn áp đảo hoàn toàn trước Áo để khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch. Với thắng lợi 3-0 đầy thuyết phục, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã chính thức đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026, đồng thời gửi một thông điệp đe dọa đến bất kỳ đối thủ nào ngáng đường họ.

Mikel Oyarzabal: Hiệu suất khủng khiếp của một sát thủ

Trong một tập thể đầy rẫy những tài năng trẻ hào nhoáng, Mikel Oyarzabal nổi lên như một biểu tượng của sự hiệu quả và điềm tĩnh. Tiền đạo này đã nhắc nhở giới mộ điệu lý do tại sao anh luôn là ưu tiên hàng đầu trên hàng công của La Roja. Với cú đúp bàn thắng vào lưới Áo, Oyarzabal đã thiết lập một cột mốc đáng nể: 17 pha lập công trong 16 lần đá chính gần nhất cho đội tuyển quốc gia.

Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh trước Áo. Ảnh: Sky Sports.

Khả năng chọn vị trí nhạy bén và kỹ năng dứt điểm đa dạng bằng cả hai chân khiến Oyarzabal trở thành một phiên bản "số 9 ảo" hoàn hảo. HLV De la Fuente không tiếc lời ca ngợi học trò sau trận đấu: "Mikel lại một lần nữa chứng minh tiềm năng to lớn của mình. Cậu ấy xứng đáng với những lời tán dương nồng nhiệt nhất từ người hâm mộ".

Đôi cánh thiên thần: Lamine Yamal và Marc Cucurella

Nếu Oyarzabal là người kết liễu, thì Marc Cucurella và Lamine Yamal là những kiến trúc sư tạo nên sự sụp đổ của hàng thủ Áo. Cucurella đã có một ngày thi đấu chói sáng bên hành lang cánh trái với hai đường kiến tạo dọn cỗ. Sự năng nổ và khả năng công thủ toàn diện của hậu vệ này khiến đối thủ hoàn toàn mất phương hướng.

Yamal khuấy đảo hàng thủ Áo. Ảnh: Sky Sports.

Ở phía đối diện, thần đồng Lamine Yamal tiếp tục khiến thế giới bóng đá phải ngả mũ. Với 29 lần rê bóng thành công từ đầu giải, Yamal đang trên đường phá vỡ các kỷ lục của những Jamal Musiala hay Kylian Mbappe. Tư duy chơi bóng già dặn vượt xa độ tuổi giúp anh trở thành mối đe dọa thường trực, buộc hàng thủ Áo luôn phải cắt cử ít nhất hai người theo kèm.

Sự thống trị tuyệt đối qua những con số thống kê

Số liệu thống kê sau trận đấu đã lột tả sự chênh lệch khủng khiếp giữa hai đội. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Tây Ban Nha chạm mốc 2.84, trong khi tuyển Áo chỉ có vỏn vẹn 0.32. Điều này cho thấy La Roja không chỉ cầm bóng nhiều mà còn tạo ra những cơ hội thực sự chất lượng.

Tây Ban Nha có thắng lợi thuyết phục. Ảnh: Imago.

Tây Ban Nha thực hiện tổng cộng 23 cú sút, với 10 lần trúng đích. Ngược lại, đoàn quân của HLV Ralf Rangnick dù rất nỗ lực nhưng không thể đưa bóng trúng khung thành của Unai Simon một lần nào suốt 90 phút. Đây là minh chứng cho một hệ thống vận hành trơn tru, bóp nghẹt mọi ý đồ phản kháng của đối thủ.

Hàng thủ thép và kỷ lục 34 trận bất bại

Chiến thắng này cũng đánh dấu trận giữ sạch lưới thứ 4 liên tiếp của Tây Ban Nha tại giải đấu năm nay, tái lập thành tích lịch sử của Thụy Sĩ từ năm 2006. Chuỗi trận bất bại của họ trước các đối thủ châu Âu hiện đã kéo dài lên con số 34, một hành trình kéo dài hơn 3 năm kể từ sau thất bại trước Scotland năm 2023.

Sự chắc chắn của bộ đôi trung vệ Aymeric Laporte và Pau Cubarsi đã tạo ra một bức tường thành vững chắc. Phía sau họ, thủ thành Unai Simon cũng đi vào lịch sử khi trở thành thủ môn thứ ba của Tây Ban Nha đạt mốc 20 trận tại các giải đấu lớn, sánh ngang với những huyền thoại như Iker Casillas và Zubizarreta.

Tây Ban Nha hiện tại không còn là một đội bóng chỉ biết kiểm soát bóng rườm rà. Họ đã trở nên thực dụng hơn, biết cách tăng giảm nhịp độ để trừng phạt sai lầm của đối phương. Với chiều sâu đội hình đáng mơ ước, La Roja đang là "ngọn núi" thách thức mọi tham vọng xưng vương tại World Cup 2026.