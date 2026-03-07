Tây Ban Nha 3-0 Áo: Đẳng cấp Oyarzabal và tấm vé vào vòng 16 đội World Cup 2026 Mikel Oyarzabal tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, giúp Tây Ban Nha đánh bại Áo 3-0 tại vòng 32 đội World Cup 2026. Một màn trình diễn áp đảo về mặt chiến thuật giúp La Roja thẳng tiến vào vòng knock-out.

Rạng sáng nay, sân cỏ World Cup 2026 đã chứng kiến màn phô diễn sức mạnh của đội tuyển Tây Ban Nha trước đối thủ Áo tại vòng 32 đội. Với lối chơi kiểm soát hoàn toàn và khả năng tận dụng cơ hội sắc bén, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng thuyết phục 3-0.

Khởi đầu rực lửa và sự can thiệp của VAR

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, La Roja đã chủ động đẩy cao đội hình, tạo ra một sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương. Ngay ở giây thứ 60, cơ hội nguy hiểm đầu tiên đã xuất hiện khi Alex Baena thực hiện pha chọc khe tinh tế cho Lamine Yamal. Dù tài năng trẻ này đã dứt điểm góc hẹp cực nhanh, nhưng thủ thành Alexander Schlager bên phía Áo đã có pha cứu thua xuất sắc.

Sau những phút đầu bị choáng ngợp, đoàn quân của HLV Ralf Rangnick dần lấy lại thế trận nhờ lối chơi áp sát (pressing) tầm cao và bọc lót kín kẽ. Phút 18, Gregoritsch suýt chút nữa đã khiến các cổ động viên Tây Ban Nha phải câm lặng với pha cắt mặt đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc sau quả treo bóng của Marcel Sabitzer.

Điểm nhấn kịch tính của hiệp một đến ở phút 29. Từ một tình huống phạt góc, Marc Cucurella chớp thời cơ dứt điểm tung lưới Áo. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Glenn Nyberg đã từ chối bàn thắng vì xác định trung vệ trẻ Pau Cubarsi đã phạm lỗi với thủ môn Schlager trước đó.

Mikel Oyarzabal: Sát thủ trong vòng cấm

Không nản lòng sau bàn thắng bị từ chối, Tây Ban Nha tiếp tục gia tăng cường độ tấn công. Phút 36, bước ngoặt của trận đấu đã đến. Pedri thực hiện pha đột phá dũng mãnh ở trung lộ trước khi tỉa bóng sang cánh trái cho Cucurella. Hậu vệ này thực hiện đường căng ngang dọn cỗ để Mikel Oyarzabal băng vào đệm bóng cận thành chính xác, mở tỷ số 1-0.

Oyarzabal ghi 2 bàn cho Tây Ban Nha. Ảnh: Sky Sports.

Đáng chú ý, đây đã là pha lập công thứ 16 trong 16 trận gần nhất của Oyarzabal cho đội tuyển quốc gia – một hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc minh chứng cho phong độ đỉnh cao của tiền đạo này. Những phút cuối hiệp một, khung thành của Áo liên tục rung chuyển khi Alex Baena sút phạt trúng xà ngang và Schlager phải cứu thua ngay trên vạch vôi sau cú dứt điểm của Yamal.

Tây Ban Nha lấn át Áo. Ảnh: Imago.

Bản lĩnh nhà vô địch và đòn kết liễu

Bước sang hiệp hai, HLV Ralf Rangnick thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự khi tung Grillitsch, Chukwuemeka, Arnautovic và Sasa Kalajdzic vào sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã cho thấy sự "già rơ" của nhà đương kim vô địch châu Âu. Họ chủ động giảm nhịp độ trận đấu, kiểm soát bóng chắc chắn và luôn sẵn sàng tung ra những đòn phản công chí mạng.

Phút 66, hy vọng lội ngược dòng của Áo chính thức bị dập tắt. Marc Cucurella một lần nữa ghi dấu ấn với pha tranh chấp mạnh mẽ để cướp bóng, tạo điều kiện cho Alex Baena tạt bóng chuẩn xác. Hậu vệ cánh Pedro Porro đã có pha băng cắt dũng mãnh, đánh đầu tung lưới Schlager, nâng tỷ số lên 2-0.

Cơn ác mộng của đội tuyển Áo khép lại ở phút 89. Tiếp tục là Cucurella với đường kiến tạo thứ hai trong trận đấu, giúp Mikel Oyarzabal hoàn tất cú đúp bàn thắng và ấn định tỷ số 3-0 chung cuộc.

Oyarzabal ghi bàn thứ 2 cho Tây Ban Nha. Ảnh: Sky Sports.

Thống kê và cục diện

Chiến thắng này đưa Tây Ban Nha thẳng tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của La Roja sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia – một thử thách hứa hẹn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Thông số Tây Ban Nha Áo Tỷ số 3 0 Bàn thắng Oyarzabal (36', 89'), Pedro Porro (66') - Kiểm soát bóng 62% 38%

Dưới đây là đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu vừa qua:

Ảnh: BongDa.com.vn.

Với màn trình diễn rực sáng của Oyarzabal và sự ổn định của hệ thống phòng ngự, Tây Ban Nha đang gửi một thông điệp mạnh mẽ đến tất cả các đối thủ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.