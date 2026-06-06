Tây Ban Nha dẫn đầu 10 ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2026 Với đội hình trẻ trung và lối chơi kiểm soát đỉnh cao, đương kim vô địch EURO Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên số một cho ngôi vương tại kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự.

Đường đua giành ngôi vương tại Mỹ, Canada và Mexico đang nóng lên khi các thế lực hàng đầu như Tây Ban Nha, Pháp, Anh cùng nhà đương kim vô địch Argentina đều sở hữu lực lượng cực mạnh. Dưới đây là phân tích chi tiết về 10 ứng cử viên hàng đầu dựa trên phong độ và chiều sâu đội hình hiện tại.

Sự thống trị của các cường quốc châu Âu

Tây Ban Nha: Bản lĩnh của nhà vua châu Âu

Tây Ban Nha bước vào giải đấu với tư cách ứng cử viên số một của nhiều chuyên gia sau chức vô địch EURO 2024 và chuỗi trận bất bại ấn tượng ở vòng loại. Sức mạnh của La Roja nằm ở tuyến giữa đẳng cấp thế giới do Rodri và Pedri chỉ huy. Bên cạnh đó, sự trưởng thành vượt bậc của thần đồng Lamine Yamal biến anh thành mũi khoan nguy hiểm bậc nhất trên hàng công. Lối chơi kiểm soát thế trận đỉnh cao cùng chiều sâu đội hình giúp Tây Ban Nha trở thành một tập thể cực kỳ khó đánh bại.

Tây Ban Nha đang sở hữu một lực lượng khá đồng đều.

Pháp: Đẳng cấp của nhà Á quân thế giới

Là á quân của kỳ World Cup gần nhất, Pháp tiếp tục chứng minh vị thế ông lớn nhờ lò đào tạo trẻ sản sinh tài năng với tốc độ chóng mặt. Kylian Mbappe vẫn là ngôi sao thu hút mọi sự chú ý, bên cạnh những cái tên chất lượng như Ousmane Dembele, William Saliba hay Michael Olise. Đội hình của huấn luyện viên Didier Deschamps sở hữu sự hòa quyện hoàn hảo giữa tốc độ, sức mạnh thể chất và kinh nghiệm trận mạc dày dặn.

Anh: "Tam sư" và tham vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu

"Thế hệ vàng" mới của bóng đá Anh đang đứng trước cơ hội lớn để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 1966. Sau ngôi vị Á quân EURO 2024, Tam Sư phô diễn sức mạnh tại vòng loại khi áp đảo hoàn toàn các đối thủ. Tiền đạo Harry Kane giữ vững vai trò thủ lĩnh tinh thần, trong khi Jude Bellingham, Bukayo Saka và Morgan Rogers mang lại nguồn sáng tạo dồi dào. Niềm tin đặt vào tuyển Anh đang lớn hơn bao giờ hết nhờ sự trưởng thành và đồng đều ở cả ba tuyến.

Tuchel chịu khá nhiều sức ép kể từ khi nắm tuyển Anh.

Sức mạnh từ Nam Mỹ và những kẻ thách thức

Argentina: Bảo vệ ngai vàng với nền tảng vững chắc

Nhà đương kim vô địch thế giới đến với giải đấu bằng tâm lý chiến thắng và đẳng cấp đã được khẳng định. Dù siêu sao Lionel Messi đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp quốc tế, chiều sâu nhân sự của Argentina vẫn khiến các đối thủ phải kiêng dè. Những nhân tố trẻ như Julian Alvarez, Enzo Fernandez và Alexis MacAllister hiện đã trưởng thành, sắm vai xương sống trong lối chơi của toàn đội.

Brazil: Selecao trong kỷ nguyên tái thiết

Đội tuyển từng 5 lần lên ngôi vương đã trải qua quá trình tái thiết mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Carlo Ancelotti, giúp hệ thống phòng ngự trở nên tổ chức và khoa học hơn. Trên mặt trận tấn công, Vinicius Junior mang đến mối đe dọa thường trực bằng tốc độ và kỹ thuật cá nhân thượng thừa. Dù trắng tay từ năm 2002, Selecao vẫn là thế lực không thể xem thường với bất kỳ đối thủ nào.

Neymar nếu đạt thể trạng tốt cũng là một sự bổ sung tuyệt vời cho tuyển Brazil.

Bồ Đào Nha và Đức: Sự giao thoa thế hệ

Bồ Đào Nha sở hữu hàng tiền vệ cơ động với Bernardo Silva và Bruno Fernandes, trong khi Cristiano Ronaldo vẫn là điểm tựa kinh nghiệm. Ngược lại, tuyển Đức đang hồi sinh mạnh mẽ với những ngôi sao trẻ như Jamal Musiala, Florian Wirtz và Kai Havertz, hứa hẹn mang lại sự đột biến khó lường cho lối chơi của "Cỗ xe tăng".

Những nhân tố bất ngờ: Hà Lan, Na Uy và Bỉ

Hà Lan tiếp tục dựa vào sự vững chãi của Virgil van Dijk để xây dựng lối chơi. Trong khi đó, Na Uy được xem là "ngựa ô" đáng gờm nhất nhờ sở hữu trung phong Erling Haaland – người có hiệu suất săn bàn đáng sợ nhất bóng đá đương đại. Cuối cùng, dù thế hệ vàng của Bỉ đã qua thời đỉnh cao, đẳng cấp của Kevin De Bruyne vẫn đủ sức giúp đội bóng này ngáng đường bất kỳ ông lớn nào tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.