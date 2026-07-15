Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0: Kylian Mbappe nổi giận, kỷ lục lịch sử chính thức bị san bằng Vượt qua đội tuyển Pháp với tỷ số 2-0 tại Dallas, Tây Ban Nha không chỉ giành vé vào chung kết World Cup 2026 mà còn chính thức san bằng kỷ lục 37 trận bất bại của Italy.

Trận bán kết World Cup 2026 tại Dallas đã kết thúc với kịch bản không thể ấn tượng hơn cho bóng đá xứ sở bò tót. Chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Pháp không chỉ giúp thầy trò HLV Luis de la Fuente ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng mà còn đánh dấu một cột mốc vĩ đại: san bằng kỷ lục 37 trận bất bại liên tiếp của đội tuyển Italy.

Tranh cãi penalty và sự phẫn nộ của Kylian Mbappe

Bước ngoặt của trận đấu đến từ khá sớm, bắt nguồn từ một tình huống gây tranh cãi ở phút 22. Tài năng trẻ Lamine Yamal có pha đột phá dũng mãnh khiến hậu vệ Lucas Digne lúng túng phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài chính không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền, tạo điều kiện cho Mikel Oyarzabal dứt điểm quyết đoán mở tỷ số.

Quyết định này đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía các cầu thủ Pháp, đặc biệt là thủ quân Kylian Mbappe. Ngôi sao của Real Madrid tỏ rõ sự bất bình và liên tục chất vấn trọng tài, cho rằng tác động của Lucas Digne là chưa đủ để thổi phạt đền. Tuy nhiên, mọi nỗ lực phản đối đều không thay đổi được cục diện.

Mbappe không hài lòng về quyết định của trọng tài. Ảnh: Getty Images.

Tổn thất nhân sự và bản sắc của nhà vô địch

Khó khăn chồng chất cho đoàn quân của HLV Didier Deschamps khi trung vệ trụ cột William Saliba gặp chấn thương lưng ở phút 29. Dù không va chạm với ai, ngôi sao đang khoác áo Arsenal đột ngột đổ gục và buộc phải rời sân trong đau đớn. Mất đi chốt chặn tin cậy nhất ở hàng thủ, tuyển Pháp dần đánh mất thế trận vào tay đối thủ.

Tây Ban Nha, với lối chơi kiểm soát bóng trơn tru và hệ thống vận hành khoa học, đã chứng minh tại sao họ đang là ứng cử viên số một cho ngôi vương. HLV Luis de la Fuente không giấu nổi sự tự hào khi khẳng định đội bóng của ông đã vượt qua một đối thủ lớn nhờ sự vượt trội về bản sắc chơi bóng.

HLV Fuente tự hào sau khi loại Pháp. Ảnh: Getty Images.

"Chúng tôi phải đối mặt với một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới, nhưng họ lại phải chạm trán với đội bóng xuất sắc nhất. Đó là sự khác biệt", chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ đầy tự tin sau trận đấu.

Góc nhìn trái chiều từ băng ghế chỉ đạo

Trái ngược với sự hân hoan của đối thủ, HLV Didier Deschamps đã có những phát biểu đầy cay nghiệt nhắm vào công tác trọng tài. Dù thừa nhận Pháp thua kém về mặt kỹ thuật, ông vẫn đặt dấu hỏi lớn về trình độ của người cầm còi trong một trận cầu có tính chất quan trọng như bán kết World Cup.

Thất bại này khiến tham vọng của "Les Bleus" tan thành mây khói, trong khi Tây Ban Nha đang đứng trước cơ hội độc chiếm kỷ lục thế giới nếu tiếp tục duy trì mạch bất bại trong trận chung kết sắp tới.

Thomas Tuchel dự báo về "đại chiến" Anh - Argentina

Trong một diễn biến khác, sự chú ý đang đổ dồn về trận bán kết còn lại giữa đội tuyển Anh và đương kim vô địch Argentina. HLV Thomas Tuchel dự đoán đây sẽ là một cuộc đối đầu đầy kịch tính, nơi cảm xúc và năng lượng của hai đối thủ đầy duyên nợ sẽ tạo nên một màn trình diễn bùng nổ.

"Tam Sư" đang khát khao lọt vào chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1966, nhưng thử thách mang tên Lionel Messi và các đồng đội chắc chắn sẽ không hề dễ dàng.