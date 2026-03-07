Tây Ban Nha đè bẹp Áo 3-0: Mikel Oyarzabal rực sáng đưa La Roja vào vòng 16 đội World Cup Với cú đúp của Mikel Oyarzabal và bàn thắng lịch sử của Pedro Porro, Tây Ban Nha vượt qua Áo 3-0 để tiến vào vòng 1/8 World Cup 2026, duy trì mạch 14 trận bất bại liên tiếp.

Rạng sáng 3/7, đội tuyển Tây Ban Nha một lần nữa chứng minh tại sao họ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Đoàn quân của HLV Luis De La Fuente đã khuất phục tuyển Áo với tỷ số 3-0 bằng một lối chơi kiểm soát tuyệt đối và sự hiệu quả đáng kinh ngạc từ những cá nhân trên hàng công.

Sự áp đảo của hệ thống De La Fuente

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã thiết lập một thế trận áp đặt quen thuộc. Không có sự phục vụ của Nico Williams và Yeremy Pino do chấn thương, trọng tâm tấn công của "La Roja" dồn sang cánh phải với sự hiện diện của thần đồng Lamine Yamal. Cầu thủ trẻ này liên tục thực hiện những pha đột phá cá nhân, buộc hàng thủ Áo phải lùi sâu phòng ngự co cụm.

Bên cạnh đó, Aymeric Laporte và Marc Cucurella cũng đóng vai trò quan trọng trong việc luân chuyển bóng và tạo áp lực từ các tình huống cố định. Tây Ban Nha suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số sớm khi Cucurella đưa bóng vào lưới, nhưng trọng tài đã từ chối bàn thắng do xác định thủ thành Alexander Schlager bị phạm lỗi trước đó.

Mikel Oyarzabal: Sát thủ trong vòng cấm

Sức ép nghẹt thở của Tây Ban Nha cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 36. Từ quả tạt có độ xoáy cực khó của Cucurella, Mikel Oyarzabal chọn vị trí thông minh để dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số. Đây là pha lập công thứ 24 của anh chỉ trong 16 trận đấu quốc tế gần nhất — một hiệu suất ghi bàn đáng nể ở cấp độ đội tuyển.

Trước khi hiệp một khép lại, Tây Ban Nha suýt nhân đôi cách biệt khi Alex Baena dứt điểm dội xà ngang và Yamal bỏ lỡ cơ hội trong gang tấc. Sự lấn lướt của đại diện xứ bò tót khiến hệ thống phòng ngự của HLV Ralf Rangnick hoàn toàn bị xô lệch.

Bản lĩnh hiệp hai và dấu ấn Pedro Porro

Bước sang hiệp hai, tuyển Áo nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Cơ hội rõ rệt nhất của họ đến từ cú đánh đầu vọt xà của Sasa Kalajdzic, khiến các cổ động viên Tây Ban Nha có phen thót tim. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội bóng áo trắng làm được trước một hàng thủ chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải của Tây Ban Nha.

Phút 89, sau khi Pedro Porro ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế từ đường kiến tạo của Baena, Oyarzabal đã khép lại đêm diễn hoàn hảo của mình. Vẫn là sự kết hợp với Cucurella, tiền đạo của Real Sociedad hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục.

Thống kê đáng chú ý

Thông số Tây Ban Nha Áo Tỷ số 3 0 Số bàn thua tại giải 0 - Chuỗi bất bại 14 trận -

Với kết quả này, Tây Ban Nha tiến thẳng vào vòng 16 đội để chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia. Dù hành trình của tuyển Áo dừng lại, nhưng việc lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out World Cup kể từ năm 1954 vẫn là cột mốc lịch sử đầy tự hào đối với bóng đá nước này.