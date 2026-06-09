Tây Ban Nha đè bẹp Peru 3-1: Sức mạnh áp đảo của nhà vô địch Euro Mikel Oyarzabal và Pedri cùng nổ súng giúp Tây Ban Nha đánh bại Peru 3-1 tại Mexico, khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu trước thềm World Cup 2026.

Đội tuyển Tây Ban Nha vừa tiếp tục khẳng định vị thế đương kim vô địch châu Âu bằng màn trình diễn áp đảo trước Peru trong trận giao hữu quốc tế diễn ra tại Mexico. Chiến thắng 3-1 không chỉ phản ánh đúng cục diện trên sân mà còn là lời khẳng định về chiều sâu đội hình của đoàn quân huấn luyện viên Luis de la Fuente trước thềm chiến dịch World Cup.

Khởi đầu bùng nổ tại Estadio Cuauhtemoc

Tại Estadio Cuauhtemoc, các học trò của ông Luis de la Fuente chỉ mất chưa đầy 120 giây để phá vỡ thế cân bằng. Từ đường chuyền xuyên tuyến sắc lẹm của trung vệ trẻ Pau Cubarsi, Mikel Oyarzabal thực hiện cú xoay người dứt điểm quyết đoán từ khoảng cách 25 mét. Bóng đi căng và hiểm hóc khiến thủ thành Gallese hoàn toàn bó tay, mở tỷ số cho đại diện châu Âu.

Tây Ban Nha vừa tạo nên chiến thắng áp đảo.

Bàn thắng sớm giúp Tây Ban Nha tự tin triển khai lối chơi kiểm soát bóng (possession football) sở trường. Khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng khiến các cầu thủ Peru rơi vào thế bị động, liên tục phải đuổi theo bóng trong vô vọng. Sự vượt trội về đẳng cấp được cụ thể hóa ở phút 32 khi Ferran Torres thoát xuống đầy tốc độ bên hành lang phải, thực hiện đường căng ngang dọn cỗ để Pedri đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt.

Pedri cũng đóng góp 1 pha lập công.

Sự linh hoạt trong hiệp hai và bàn danh dự của Peru

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên De la Fuente thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự nhằm thử nghiệm đội hình. Đáng chú ý là sự xuất hiện của thủ môn David Raya và tiền vệ Yeremy Pino. Chỉ 8 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, quả tạt khó chịu của Pino đã khiến thủ môn Gallese lúng túng phản lưới nhà, nâng tỷ số lên 3-0 cho Tây Ban Nha.

Dù bị dẫn sâu, Peru vẫn nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Phút 66, tận dụng sai lầm hiếm hoi từ hệ thống phòng ngự của "La Roja", Marcos Lopez có đường chuyền tinh tế xé toang khoảng trống giữa Eric Garcia và Cucurella. Jairo Velez thoát xuống thông minh, dứt điểm lạnh lùng đánh bại David Raya, mang về bàn thắng danh dự cho đại diện Nam Mỹ.

Thống kê và điểm nhấn chiến thuật

Dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) không quá chênh lệch (1,93 so với 1,24), nhưng sự thực dụng và đẳng cấp cá nhân của các ngôi sao Tây Ban Nha đã tạo nên khác biệt. Điểm sáng lớn nhất chính là sự linh hoạt của hàng tiền vệ với sự góp mặt của Rodri và Martin Zubimendi. Khả năng thoát pressing và điều tiết nhịp độ trận đấu của bộ đôi này gần như đạt đến độ hoàn hảo.

Thông số Peru Tây Ban Nha Tỷ số 1 3 Bàn thắng Jairo Velez (66') Oyarzabal (2'), Pedri (32'), Gallese (53' - OG) Chỉ số xG 1,24 1,93 Kiểm soát bóng 38% 62%

Nhìn chung, đây là một màn tập dượt thành công của Tây Ban Nha. Khả năng kiểm soát khu trung tuyến và sự đa dạng trong các phương án tấn công cho thấy họ đã sẵn sàng cho hành trình chinh phục World Cup, bắt đầu bằng cuộc đối đầu với Cape Verde sau đây một tuần.