Tây Ban Nha đè bẹp Saudi Arabia 4-0: Lamine Yamal và Oyarzabal rực sáng tại World Cup Sau trận hòa thất vọng ngày ra quân, Tây Ban Nha đã khẳng định sức mạnh của nhà vô địch EURO bằng chiến thắng áp đảo 4-0 trước Saudi Arabia để vươn lên dẫn đầu bảng H.

Tây Ban Nha bước vào lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup với áp lực không hề nhỏ. Trận hòa bạc nhược 0-0 trước Cape Verde ở ngày ra quân đã dấy lên những hoài nghi về khả năng dứt điểm của hàng công "La Roja". Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã nhanh chóng dập tắt mọi chỉ trích bằng một màn trình diễn bùng nổ, nơi bản sắc bóng đá kiểm soát được kết hợp hoàn hảo với sự hiệu quả đáng kinh ngạc.

Tây Ban Nha hủy diệt Saudi Arabia.

Sự trỗi dậy của những đôi cánh

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã thiết lập một thế trận áp đảo hoàn toàn. Sơ đồ chiến thuật linh hoạt giúp các cầu thủ áo đỏ dễ dàng luân chuyển bóng, đẩy Saudi Arabia vào thế chống đỡ vất vả. Dani Olmo và Pedro Porro liên tục có những tình huống dứt điểm từ xa nhằm kéo giãn hàng phòng ngự đối phương, tạo tiền đề cho những pha thâm nhập sâu hơn.

Phút thứ 10, nút thắt của trận đấu được tháo gỡ. Mikel Oyarzabal, người chơi cực kỳ năng nổ bên hành lang cánh trái, đã thực hiện một pha bứt tốc ngoạn mục trước khi căng ngang loại bỏ toàn bộ hệ thống phòng ngự của Saudi Arabia. Ở phía cột xa, Lamine Yamal có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành. Đây không chỉ là bàn mở tỷ số mà còn là cột mốc lịch sử khi "thần đồng" này có pha lập công đầu tiên tại một kỳ World Cup, minh chứng cho tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của anh trong đội hình đội tuyển quốc gia.

Cú đúp chớp nhoáng của Mikel Oyarzabal

Nếu Yamal là người mở màn thì Oyarzabal chính là người định đoạt số phận trận đấu ngay trong hiệp một. Trong khoảng thời gian từ phút 21 đến 24, tiền đạo thuộc biên chế Real Sociedad đã khiến hàng thủ Saudi Arabia hoàn toàn vụn vỡ với khả năng chọn vị trí nhạy bén.

Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 đến từ một kịch bản dàn xếp phạt góc bài bản. Aymeric Laporte tận dụng ưu thế chiều cao để đánh đầu chuyền bóng, tạo điều kiện cho Oyarzabal dứt điểm gọn gàng. Chỉ 3 phút sau, tỷ số đã là 3-0. Lần này là một pha phối hợp bóng ngắn mang thương hiệu Tây Ban Nha: Cucurella và Dani Olmo liên tiếp thực hiện các pha đánh đầu kiến tạo để Oyarzabal dứt điểm lạnh lùng bằng chân trái tung lưới thủ thành Al Owais.

Mikel Oyarzabal lập cú đúp chớp nhoáng.

Kiểm soát tuyệt đối và toan tính đường dài

Bước sang hiệp hai, với lợi thế dẫn trước 3 bàn, HLV Luis de la Fuente đã có những tính toán nhân sự thông minh. Ông rút các trụ cột như Yamal và Oyarzabal ra nghỉ sớm để giữ sức cho chặng đường dài phía trước. Dù vậy, sức ép mà Tây Ban Nha tạo ra không hề thuyên giảm.

Phút 49, sự lúng túng của hàng thủ Saudi Arabia dẫn đến bàn phản lưới nhà của Hassan Al Tambakti sau nỗ lực cản phá cú vô lê từ Cucurella. Với cách biệt 4 bàn, Tây Ban Nha chủ động giảm nhịp độ, duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 70%. Các đường chuyền ngắn, trung bình được thực hiện liên tục khiến đối thủ không có bóng để tổ chức tấn công.

Saudi Arabia dù rất nỗ lực nhưng chỉ có được một tình huống dứt điểm trúng đích duy nhất ở phút 81, song không đủ để làm khó Unai Simon. Trận đấu khép lại với chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục cho đại diện châu Âu.

Thống kê trận đấu và đội hình

Thông số Tây Ban Nha Saudi Arabia Tỷ số 4 0 Kiểm soát bóng 72% 28% Ghi bàn Yamal (10'), Oyarzabal (21', 24'), Tambakti (OG 49') -

Chiến thắng này đưa Tây Ban Nha lên vị trí dẫn đầu bảng H, đồng thời gửi một lời cảnh báo đanh thép tới các đối thủ về tham vọng xưng vương tại World Cup 2026. Với một Lamine Yamal đang thăng hoa và một hệ thống vận hành trơn tru, "La Roja" đang cho thấy hình bóng của một ứng cử viên vô địch thực thụ.