Tây Ban Nha hạ Bỉ 2-1: Mikel Merino sắm vai người hùng, Rodri khẳng định đẳng cấp
Mikel Merino tiếp tục chứng minh cái duyên ghi bàn từ ghế dự bị giúp Tây Ban Nha đánh bại Bỉ 2-1 tại Tứ kết World Cup 2026, trong một trận đấu mà Rodri hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến.
Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước đội tuyển Bỉ. Trong một ngày mà hệ thống chiến thuật của HLV Luis de la Fuente vận hành trơn tru, sự tỏa sáng của các cá nhân ở những thời điểm quyết định đã tạo nên sự khác biệt. Đặc biệt, cái tên Mikel Merino một lần nữa được nhắc đến như một "thần tài" của đội bóng xứ sở bò tót.
Hàng phòng ngự: Sự tương phản giữa các vị trí
Dù giành chiến thắng, hàng thủ Tây Ban Nha vẫn để lại những nỗi lo nhất định, đặc biệt là ở vị trí gác đền. Unai Simon đã có một hiệp đấu đầu tiên đáng quên khi không thể cản phá cú sút trúng đích duy nhất của đối phương.
Ngược lại với Simon, các hậu vệ biên và trung vệ đã có một ngày làm việc hiệu quả để hạn chế tối đa sức mạnh tấn công từ phía tuyển Bỉ. Pedro Porro và Pau Cubarsi là hai điểm sáng đáng chú ý trong sơ đồ phòng ngự.
Bên cạnh đó, kinh nghiệm của Aymeric Laporte và sự cơ động của Marc Cucurella cũng góp phần giúp Tây Ban Nha duy trì áp lực lên phần sân đối phương.
Tuyến giữa: Rodri và Fabian Ruiz làm chủ cuộc chơi
Đẳng cấp của hàng tiền vệ chính là chìa khóa giúp Tây Ban Nha áp đặt lối chơi. Rodri, với vai trò cầm nhịp, đã biến khu trung tuyến thành sân khấu riêng của mình. Anh không chỉ thu hồi bóng mà còn điều tiết nhịp độ trận đấu một cách hoàn hảo.
Trong khi đó, Fabian Ruiz đã cụ thể hóa sự lấn lướt bằng bàn thắng mở tỷ số đầy quan trọng. Dù thể lực suy giảm trong hiệp hai, tầm ảnh hưởng của anh trong hiệp một là không thể phủ nhận.
Tuy nhiên, không phải ai ở hàng tiền vệ cũng giữ được phong độ xuyên suốt. Dani Olmo và Alex Baena đã có những khoảnh khắc lóe sáng nhưng dần mất hút trước sự áp sát của các cầu thủ Bỉ.
Hàng công: Lamine Yamal và sự bế tắc của các mũi nhọn
Lamine Yamal tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Tài năng trẻ này liên tục quấy phá hành lang cánh của đội tuyển Bỉ bằng những pha đi bóng lắt léo. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở khâu dứt điểm cuối cùng khiến anh chưa thể có riêng cho mình một bàn thắng.
Ngược lại, Mikel Oyarzabal trong vai trò số 9 ảo đã không để lại nhiều dấu ấn. Khả năng làm tường của anh là tốt, nhưng sức đe dọa trực tiếp lên khung thành đối phương lại khá hạn chế.
Bước ngoặt từ băng ghế dự bị: Mikel Merino tỏa sáng
Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối và Tây Ban Nha cần một cú hích, Mikel Merino đã xuất hiện. Một lần nữa, tiền vệ này chứng minh tại sao anh được gọi là "siêu dự bị" với khả năng chọn vị trí và dứt điểm nhạy bén để định đoạt trận đấu.
Các sự thay đổi người khác như Pedri, Ferran Torres hay Nico Williams dù không ghi bàn nhưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ duy trì nhịp độ và gây áp lực, khiến hàng thủ Bỉ không thể dâng cao tìm bàn gỡ.
Chiến thắng trước Bỉ không chỉ đưa Tây Ban Nha vào bán kết mà còn khẳng định chiều sâu đội hình đáng nể của họ. Với một Rodri ổn định và những quân bài dự bị chiến lược như Merino, La Roja đang cho thấy dáng dấp của một nhà vô địch thực thụ tại kỳ World Cup năm nay.