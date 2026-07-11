Tây Ban Nha hạ Bỉ 2-1: Mikel Merino sắm vai người hùng, Rodri khẳng định đẳng cấp Mikel Merino tiếp tục chứng minh cái duyên ghi bàn từ ghế dự bị giúp Tây Ban Nha đánh bại Bỉ 2-1 tại Tứ kết World Cup 2026, trong một trận đấu mà Rodri hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến.

Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước đội tuyển Bỉ. Trong một ngày mà hệ thống chiến thuật của HLV Luis de la Fuente vận hành trơn tru, sự tỏa sáng của các cá nhân ở những thời điểm quyết định đã tạo nên sự khác biệt. Đặc biệt, cái tên Mikel Merino một lần nữa được nhắc đến như một "thần tài" của đội bóng xứ sở bò tót.

Hàng phòng ngự: Sự tương phản giữa các vị trí

Dù giành chiến thắng, hàng thủ Tây Ban Nha vẫn để lại những nỗi lo nhất định, đặc biệt là ở vị trí gác đền. Unai Simon đã có một hiệp đấu đầu tiên đáng quên khi không thể cản phá cú sút trúng đích duy nhất của đối phương.

Unai Simon - 6.9 điểm: Chơi dưới sức trong hiệp một, không chỉ "bó tay" trước cú sút trúng đích duy nhất của đối phương mà còn liên tục chuyền dài thiếu chính xác. Ảnh: Getty Images.

Ngược lại với Simon, các hậu vệ biên và trung vệ đã có một ngày làm việc hiệu quả để hạn chế tối đa sức mạnh tấn công từ phía tuyển Bỉ. Pedro Porro và Pau Cubarsi là hai điểm sáng đáng chú ý trong sơ đồ phòng ngự.

Pedro Porro - 7 điểm: Thi đấu vô cùng năng nổ, liên tục kết nối với mặt trận tấn công và hoàn thành khá tốt nhiệm vụ khóa chặt Jeremy Doku. Ảnh: Getty Images.

Pau Cubarsi - 6.9 điểm: Trải qua một trận đấu buồn vui lẫn lộn. Anh có nhiều đường chuyền xuyên tuyến sắc lẹm nhưng lại phòng ngự chệch choạc ở một vài thời điểm. Ảnh: Getty Images.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm của Aymeric Laporte và sự cơ động của Marc Cucurella cũng góp phần giúp Tây Ban Nha duy trì áp lực lên phần sân đối phương.

Aymeric Laporte - 6.8 điểm: Không phải làm việc quá nhiều ở khâu phòng ngự, phát huy được khả năng chuyền dài xé toang đội hình đối phương. Ảnh: Getty Images.

Marc Cucurella - 6.7 điểm: Luôn chớp thời cơ dâng cao, bám biên tốt để kéo giãn cự ly đội hình đối phương. Ảnh: Getty Images.

Tuyến giữa: Rodri và Fabian Ruiz làm chủ cuộc chơi

Đẳng cấp của hàng tiền vệ chính là chìa khóa giúp Tây Ban Nha áp đặt lối chơi. Rodri, với vai trò cầm nhịp, đã biến khu trung tuyến thành sân khấu riêng của mình. Anh không chỉ thu hồi bóng mà còn điều tiết nhịp độ trận đấu một cách hoàn hảo.

Rodri - 7.4 điểm: Tìm lại đẳng cấp vốn có và là trái tim trong lối chơi của Tây Ban Nha. Thi đấu đơn giản nhưng luôn biết cách áp đặt thế trận. Ảnh: Getty Images.

Trong khi đó, Fabian Ruiz đã cụ thể hóa sự lấn lướt bằng bàn thắng mở tỷ số đầy quan trọng. Dù thể lực suy giảm trong hiệp hai, tầm ảnh hưởng của anh trong hiệp một là không thể phủ nhận.

Fabian Ruiz - 7.5 điểm: Chớp thời cơ cực nhanh để ghi bàn mở tỷ số, đền đáp lại sự tin tưởng của ban huấn luyện. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, không phải ai ở hàng tiền vệ cũng giữ được phong độ xuyên suốt. Dani Olmo và Alex Baena đã có những khoảnh khắc lóe sáng nhưng dần mất hút trước sự áp sát của các cầu thủ Bỉ.

Dani Olmo - 6.9 điểm: Khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng dần đuối sức và tỏ ra kém hiệu quả ở nửa sau trận đấu. Ảnh: Getty Images.

Alex Baena - 6.6 điểm: Thể hiện được một vài pha bóng kỹ thuật ấn tượng ở đầu trận nhưng nhanh chóng chìm nghỉm. Ảnh: Getty Images.

Hàng công: Lamine Yamal và sự bế tắc của các mũi nhọn

Lamine Yamal tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Tài năng trẻ này liên tục quấy phá hành lang cánh của đội tuyển Bỉ bằng những pha đi bóng lắt léo. Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở khâu dứt điểm cuối cùng khiến anh chưa thể có riêng cho mình một bàn thắng.

Lamine Yamal - 7.2 điểm: Khao khát cầm bóng và liên tục làm khổ hàng thủ Bỉ bằng kỹ năng cá nhân tuyệt đỉnh. Ảnh: Getty Images.

Ngược lại, Mikel Oyarzabal trong vai trò số 9 ảo đã không để lại nhiều dấu ấn. Khả năng làm tường của anh là tốt, nhưng sức đe dọa trực tiếp lên khung thành đối phương lại khá hạn chế.

Mikel Oyarzabal - 6.6 điểm: Làm tường tốt trong hiệp một nhưng nhìn chung đã thi đấu mờ nhạt, không đủ sức đe dọa khung thành Bỉ. Ảnh: Getty Images.

Bước ngoặt từ băng ghế dự bị: Mikel Merino tỏa sáng

Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối và Tây Ban Nha cần một cú hích, Mikel Merino đã xuất hiện. Một lần nữa, tiền vệ này chứng minh tại sao anh được gọi là "siêu dự bị" với khả năng chọn vị trí và dứt điểm nhạy bén để định đoạt trận đấu.

Mikel Merino - 7.2 điểm: Lại một lần nữa định đoạt trận đấu. Siêu dự bị của Tây Ban Nha tiếp tục chuỗi phong độ khó tin tại giải đấu. Ảnh: Getty Images.

Các sự thay đổi người khác như Pedri, Ferran Torres hay Nico Williams dù không ghi bàn nhưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ duy trì nhịp độ và gây áp lực, khiến hàng thủ Bỉ không thể dâng cao tìm bàn gỡ.

Pedri - 6.4 điểm: Chơi tròn vai sau khi vào sân, cố gắng duy trì nhịp độ luân chuyển bóng bằng nhãn quan xuất sắc. Ảnh: Getty Images.

Ferran Torres - 6.4 điểm: Tích cực di chuyển gây rối loạn hàng thủ đối phương nhưng không tạo ra được pha bóng thực sự sát thương. Ảnh: Getty Images.

Nico Williams - 6.3 điểm: Chạm bóng quá ít và không có cơ hội thực hiện những pha đột phá tốc độ sở trường. Ảnh: Getty Images.

Chiến thắng trước Bỉ không chỉ đưa Tây Ban Nha vào bán kết mà còn khẳng định chiều sâu đội hình đáng nể của họ. Với một Rodri ổn định và những quân bài dự bị chiến lược như Merino, La Roja đang cho thấy dáng dấp của một nhà vô địch thực thụ tại kỳ World Cup năm nay.