Tây Ban Nha hạ gục Bồ Đào Nha 1-0: Mikel Merino và khoảnh khắc định đoạt tấm vé tứ kết World Cup 2026 Bàn thắng quý như vàng của Mikel Merino ở phút 90+1 đã giúp Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha tại vòng 16 đội World Cup 2026, chính thức đưa La Roja tiến vào tứ kết sau một trận cầu nghẹt thở.

Khi tất cả đã nghĩ về hiệp phụ tại sân vận động AT&T, Arlington, Mikel Merino đã xuất hiện đúng lúc để viết nên kịch bản điên rồ nhất của trận derby bán đảo Iberia. Phút 90+1, từ một tình huống dàn xếp tấn công sắc lẹm, tiền vệ thuộc biên chế Real Sociedad đã dứt điểm hạ gục thủ thành Diogo Costa, mang về chiến thắng tối thiểu nhưng đầy giá trị cho đội quân của Luis de la Fuente.

Mikel Merino ghi bàn phút 90+1, giúp Tây Ban Nha hạ gục Bồ Đào Nha chung cuộc với tỷ số 1-0. Ảnh: Getty Images.

Sự thay đổi triết lý và thế trận trực diện

Trận đấu tại Texas không còn là màn trình diễn của những đường chuyền ngang vô tận. Tây Ban Nha dưới thời De la Fuente đã rũ bỏ hoàn toàn lớp áo tiki-taka cũ kỹ để khoác lên mình phong cách trực diện và áp sát tầm cao đầy nghẹt thở. Sơ đồ 4-3-3 của "La Roja" vận hành trơn tru với những mũi khoan tốc độ ở hai biên, liên tục kéo giãn hệ thống phòng ngự của Bồ Đào Nha.

Đội hình ra sân của Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ảnh: Bongda.com.vn.

Trong khi đó, Roberto Martinez chọn cách tiếp cận thận trọng. Bồ Đào Nha chủ động nhường thế trận, tập trung phong tỏa các không gian khai thác của Lamine Yamal và chờ đợi cơ hội từ những đường chuyền xuyên tuyến của Bruno Fernandes dành cho Rafael Leao.

Nuno Mendes: Từ người hùng đến nỗi đau của Selecao

Hiệp một chứng kiến sự lấn lướt của Tây Ban Nha về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng cơ hội nguy hiểm nhất lại thuộc về Bồ Đào Nha. Nuno Mendes, trong một ngày thi đấu thăng hoa trước khi rời sân, đã khiến khung thành của Unai Simon rung chuyển với cú dứt điểm dội xà ngang đầy đáng tiếc.

Nuno Mendes của Bồ Đào Nha gây chú ý trong hiệp 1 khi vừa góp sức phong tỏa Lamine Yamal, vừa có cú dứt điểm đưa bóng đi dội xà ngang khung thành Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, bước ngoặt không mong muốn đã đến với đoàn quân áo bã trầu ở phút 56. Nuno Mendes gặp chấn thương nghiêm trọng và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Nelson Semedo. Việc mất đi chốt chặn tin cậy nhất bên hành lang cánh trái đã khiến hệ thống phòng ngự của Bồ Đào Nha bắt đầu xuất hiện những vết nứt trước sức ép không ngừng nghỉ từ phía Tây Ban Nha.

Bồ Đào Nha tổn thất lực lượng khi hậu vệ trái Nuno Mendes gặp chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho Nelson Semedo ở phút 56. Ảnh: Getty Images.

Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch châu Âu

Thống kê cho thấy Tây Ban Nha đang sở hữu hàng thủ vững chắc nhất giải đấu khi vẫn giữ sạch lưới cho đến thời điểm này. Sự điềm tĩnh của Rodri ở khu trung tuyến đã bóp nghẹt các đợt phản công của Bồ Đào Nha, khiến Cristiano Ronaldo trong ngày thi đấu đầy nỗ lực ở tuổi 41 cũng không thể tìm thấy khoảng trống để dứt điểm.

Chiến thắng này không chỉ giúp Tây Ban Nha đòi lại món nợ tại chung kết Nations League 2025 mà còn khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Với một lối chơi hiện đại, khoa học và khả năng kết liễu trận đấu ở những thời điểm nhạy cảm, "La Roja" đang cho thấy họ đã sẵn sàng để chinh phục đỉnh cao thế giới một lần nữa.

Tuyển Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha từng có dịp so tài ở trận chung kết Nations League 2025 với thắng lợi thuộc về Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội. Ảnh: Getty Images.

Thất bại này là nốt trầm cho Bồ Đào Nha, đội bóng một lần nữa lỗi hẹn với vòng tứ kết World Cup giống như các kỳ đại hội năm 2010 và 2018. Trong khi đó, Tây Ban Nha sẽ tiếp tục hành trình tại Mỹ với sự tự tin cao độ, chờ đợi đối thủ tiếp theo để hiện thực hóa tham vọng xưng vương.