Tây Ban Nha hạ Pháp 2-0: Bản lĩnh La Roja và tấm vé chung kết World Cup 2026 Sự thực dụng của Luis de la Fuente kết hợp cùng khoảnh khắc tỏa sáng của Oyarzabal và Pedro Porro đã giúp Tây Ban Nha khuất phục Pháp với tỷ số 2-0 để tiến vào trận cuối cùng tại World Cup 2026.

Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội tuyển Pháp. Trong một đêm diễn ra tại sân chơi lớn nhất hành tinh, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã trình diễn một lối đá khoa học, kết hợp giữa khả năng kiểm soát bóng trứ danh và sự thực dụng đáng kinh ngạc để vô hiệu hóa hoàn toàn các ngôi sao bên phía Les Bleus.

Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0. Ảnh: Getty.

Bước ngoặt từ chấm phạt đền và kỷ lục của Lamine Yamal

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đã đẩy cao cường độ với những pha pressing nghẹt thở. HLV Didier Deschamps đã thực hiện những điều chỉnh nhân sự đáng chú ý khi đưa Bradley Barcola và Aurelien Tchouameni trở lại đội hình xuất phát. Tuy nhiên, sự hưng phấn của người Pháp sớm bị dội gáo nước lạnh bởi bản lĩnh của các cầu thủ trẻ xứ bò tót.

Phút 20, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện khi Lamine Yamal có pha đi bóng lắt léo buộc hậu vệ Lucas Digne phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Mikel Oyarzabal không mắc sai lầm nào để đánh bại Mike Maignan, mở tỷ số 1-0 ở phút 22. Đáng chú ý, với tình huống mang về quả phạt đền này, Yamal (19 tuổi 1 ngày) đã trở thành cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử tạo ra dấu ấn trực tiếp dẫn đến bàn thắng tại một vòng bán kết World Cup.

Tấn bi kịch của hàng thủ và sự bế tắc của Kylian Mbappe

Khó khăn tiếp tục bủa vây đội tuyển Pháp khi trung vệ trụ cột William Saliba buộc phải rời sân ở phút 30 do chấn thương. Việc mất đi "lá chắn thép" này khiến cấu trúc phòng ngự của Les Bleus trở nên lỏng lẻo. Thậm chí, nếu không có sự lăn xả của Dayot Upamecano ở phút 38 sau sai lầm của thủ thành Maignan, tỷ số có lẽ đã được nâng lên sớm hơn cho Tây Ban Nha.

Saliba rời sân ở hiệp 1 bởi chấn thương. Ảnh: Getty.

Ở phía trên, niềm hy vọng số một Kylian Mbappe hoàn toàn bị lu mờ. Bộ đôi trung vệ Aymeric Laporte và tài năng trẻ Pau Cubarsi đã có một ngày thi đấu xuất thần khi phong tỏa mọi hướng tấn công của tiền đạo Real Madrid. Sự hỗ trợ đắc lực từ Marc Cucurella bên hành lang cánh cũng khiến các pha đột phá của Mbappe trở nên vô hại.

Nhát dao chí mạng từ Pedro Porro

Bước sang hiệp hai, dù HLV Deschamps đã tung Manu Kone vào sân nhằm tăng cường sức chiến đấu cho tuyến giữa, nhưng Pháp vẫn không thể phá vỡ được hệ thống kiểm soát bóng đầy khó chịu của đối phương. Phút 58, kịch bản tồi tệ nhất đã đến với người Pháp từ một pha phản công sắc lẹm của La Roja.

Dani Olmo thực hiện pha làm tường tinh tế để hậu vệ phải Pedro Porro băng lên như một mũi tên, tung cú dứt điểm lạnh lùng hạ gục Maignan, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này không chỉ nhân đôi cách biệt mà còn đánh sập ý chí chiến đấu của các cầu thủ áo lam.

Porro ghi bàn thứ 2 cho La Roja. Ảnh: Getty.

Trong những phút còn lại, dù đã tung thêm Desire Doue và Rayan Cherki vào sân, Pháp vẫn hoàn toàn bế tắc trước một Tây Ban Nha chơi quá già dơ. HLV Luis de la Fuente một lần nữa cho thấy sự cao tay khi đưa các quân bài chiến lược như Mikel Merino và Pedri vào sân để "đóng hòm" trận đấu bằng khả năng giữ bóng thượng hạng.

Thắng lợi 2-0 giúp Tây Ban Nha tiến thẳng vào trận chung kết World Cup 2026, nơi họ sẽ chờ đợi đối thủ là đội thắng trong cặp đấu giữa Argentina và Anh. Với phong độ hiện tại, La Roja đang cho thấy họ là ứng cử viên số một cho chức vô địch thế giới.