Tây Ban Nha hạ Pháp 2-0 để vào chung kết World Cup: Mbappe lại ôm hận trước Yamal Thất bại tâm phục khẩu phục 0-2 trước Tây Ban Nha tại Dallas khiến Pháp dừng bước ở bán kết World Cup 2026. Một lần nữa, Kylian Mbappe phải đứng nhìn Lamine Yamal ăn mừng.

Rạng sáng 15/7 (giờ Hà Nội), trận bán kết World Cup 2026 trên sân vận động AT&T tại Dallas (Mỹ) đã kết thúc với kịch bản mà ít người hâm mộ Pháp dám nghĩ tới. Được kỳ vọng là màn so tài bùng nổ giữa hai hàng công mạnh nhất giải, nhưng thực tế trên sân lại là một bài kiểm tra khắc nghiệt về khả năng kiểm soát thế trận mà Tây Ban Nha dành cho đối thủ.

Kylian Mbappe tiếp tục nếm trải cảm giác thất bại trước đàn em Lamine Yamal ở một sân chơi lớn.

Bước ngoặt từ sai lầm cá nhân

Trong 20 phút đầu tiên, Tây Ban Nha đã thiết lập một sự thống trị thầm lặng. Họ không vội vã tấn công trực diện nhưng việc kiểm soát hoàn toàn nhịp độ bóng khiến đội hình của Didier Deschamps liên tục phải lùi sâu phòng ngự. Áp lực vô hình đó cuối cùng đã khiến hệ thống của "Les Bleus" xuất hiện vết nứt.

Phút 22, hậu vệ Lucas Digne lúng túng trong pha phá bóng, tạo điều kiện để Lamine Yamal xâm nhập vùng cấm. Trong nỗ lực truy cản, Digne đã phạm lỗi với tài năng trẻ của Tây Ban Nha. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính giữ nguyên quyết định thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Mikel Oyarzabal dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu.

Mikel Oyarzabal không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Tây Ban Nha sau sai lầm của Lucas Digne.

Tổn thất nhân sự và sự bế tắc của hàng công Pháp

Khó khăn chồng chất cho tuyển Pháp khi trung vệ trụ cột William Saliba gặp chấn thương vùng lưng ở phút 30. Theo thông tin từ L'Équipe, ngôi sao thuộc biên chế Arsenal không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân sớm. Việc mất đi chốt chặn tin cậy nhất khiến hệ thống phòng ngự của Pháp vốn đã lung lay lại càng thêm mỏng manh.

Sự thiếu kết nối giữa Mbappe và các vệ tinh xung quanh khiến hàng công Pháp hoàn toàn tê liệt.

Trong suốt hiệp một và phần lớn hiệp hai, bộ ba Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola gần như bị chia cắt hoàn toàn. Kylian Mbappe, niềm hy vọng lớn nhất, thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng hoặc phải nhận bóng trong tư thế không thuận lợi. Những pha phản công nhanh - vũ khí đáng sợ nhất của Pháp - đã bị tuyến giữa do Rodri và Pedri chỉ huy bóp nghẹt ngay từ trung lộ.

Đẳng cấp phối hợp của La Roja

Nếu bàn thắng đầu tiên đến từ sai lầm của đối thủ, thì bàn thắng thứ hai ở phút 58 là minh chứng cho bản sắc bóng đá của Tây Ban Nha. Dani Olmo thực hiện pha bật nhả tinh tế ngay trước vòng cấm, mở ra khoảng trống để hậu vệ Pedro Porro băng lên dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt.

Pha lập công của Pedro Porro là kết quả của một tình huống dàn xếp tấn công mẫu mực.

Thống kê cho thấy Pháp gần như không có phản kháng đáng kể sau bàn thua thứ hai. Mbappe chỉ có vỏn vẹn 2 pha dứt điểm trong hiệp hai nhưng đều không đủ độ khó để đánh bại Unai Simon. Sự vượt trội của Tây Ban Nha không chỉ nằm ở những con số cầm bóng mà còn ở khả năng thay đổi nhịp độ thi đấu linh hoạt.

Pháp chính thức dừng bước tại bán kết sau màn trình diễn dưới sức trước đội bóng xứ bò tót.

Chiến thắng 2-0 giúp Tây Ban Nha tiến thẳng vào trận chung kết World Cup 2026 với phong độ thuyết phục nhất giải đấu. Sau Euro 2024, họ một lần nữa khẳng định vị thế quân vương trước người Pháp bằng một lối chơi tập thể đồng bộ và khoa học.