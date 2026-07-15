Tây Ban Nha hạ Pháp 2-0: Sự thực dụng lên ngôi và kỷ lục 37 trận bất bại tại World Cup 2026 Đánh bại Pháp thuyết phục để giành vé vào chung kết World Cup 2026, Tây Ban Nha đang cho thấy sự lột xác về chiến thuật khi ưu tiên sự thực dụng và hàng thủ kiên cố thay vì kiểm soát bóng thuần túy.

Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội tuyển Pháp. Đây là lần thứ hai trong lịch sử "La Roja" góp mặt ở trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng cách họ đạt được điều đó mang một diện mạo hoàn toàn khác: lầm lì, thực dụng và cực kỳ khoa học.

Tây Ban Nha đánh bại Pháp trong trận cầu kịch tính. (Ảnh: Getty Images)

Sự chuyển mình từ Tik-tak sang thực dụng

Hành trình của thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente tại giải đấu năm nay là minh chứng cho sự rũ bỏ triết lý kiểm soát bóng cực đoan để hướng tới hiệu quả tối đa. Thay vì những đường chuyền ngang không hồi kết, Tây Ban Nha hiện tại ưu tiên một hệ thống phòng ngự lùi sâu và kỷ luật thép. Khởi đầu có phần chậm chạp với trận hòa 0-0 trước Cape Verde, nhưng càng vào sâu, bản lĩnh của đội bóng xứ đấu bò càng được khẳng định qua từng lớp phòng ngự.

Điểm tựa lớn nhất của Tây Ban Nha chính là bộ tứ vệ gồm Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte và Marc Cucurella. Thống kê cho thấy, xuyên suốt từ vòng knock-out đến nay, hàng thủ này chỉ phải nhận đúng 1,59 bàn thua kỳ vọng (xG). Việc chỉ để lọt lưới duy nhất một bàn trong giai đoạn quyết định đã biến họ thành một pháo đài bất khả xâm phạm, tạo tiền đề vững chắc cho các đòn phản công sắc lẹm.

Cân bằng kỷ lục thế giới và sức mạnh tập thể

Chiến thắng trước Pháp không chỉ mang về tấm vé chung kết mà còn giúp Tây Ban Nha thiết lập cột mốc lịch sử. Với 37 trận liên tiếp bất bại, đoàn quân của De la Fuente đã cân bằng kỷ lục thế giới do đội tuyển Ý nắm giữ (giai đoạn 2018-2021). Thất bại gần nhất của họ đã lùi xa từ tháng 3/2024, cho thấy một sự ổn định đáng kinh ngạc từ sau chức vô địch Euro 2024.

Khác với thế hệ vàng 2008-2012 dựa trên những cá nhân kiệt xuất, Tây Ban Nha hiện tại là một khối thống nhất. Rodri vẫn là "ông chủ" tuyến giữa với vai trò điều tiết, trong khi Pedri và Dani Olmo cung cấp sự sáng tạo. Phía trên, Mikel Oyarzabal luôn sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối thủ bằng sự nhạy bén trong vòng cấm. Hệ thống này vận hành như một cỗ máy được lập trình, nơi mỗi vị trí đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà không cần quá phụ thuộc vào ánh hào quang của bất kỳ siêu sao nào.

Mbappe thất bại trước Tây Ban Nha của Lamine Yamal. (Ảnh: Getty Images)

Tầm ảnh hưởng của Lamine Yamal

Dù các số liệu thống kê cá nhân như bàn thắng hay kiến tạo tại World Cup 2026 chưa thực sự bùng nổ, nhưng tầm ảnh hưởng của Lamine Yamal lên lối chơi chung là không thể phủ nhận. Ở tuổi 19, Yamal không chỉ là một cầu thủ chạy cánh thuần túy mà còn là "ngòi nổ" chiến thuật quan trọng nhất của Tây Ban Nha.

Khả năng tịnh tiến bóng và xuyên phá của Yamal đã trực tiếp phá vỡ cấu trúc phòng ngự của đội tuyển Pháp, mở ra khoảng trống cho các tiền vệ tuyến hai băng lên. Sự hiện diện của anh buộc đối phương phải cắt cử nhiều nhân sự theo kèm, từ đó tạo ra sự mất cân bằng trong hệ thống đối thủ. Chính sự lì lợm và khả năng tính toán kỹ lưỡng ở từng khu vực sân đã đưa Tây Ban Nha trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, sẵn sàng thách thức bất kỳ đối thủ nào trong trận chung kết sắp tới.