Tây Ban Nha hòa Iraq 1-1: Bài toán nhân sự và hồi chuông cảnh báo cho Luis de la Fuente Dù áp đảo hoàn toàn về thế trận, Tây Ban Nha vẫn để Iraq cầm hòa 1-1 ngay tại Riazor, bộc lộ nhiều điểm yếu khi thiếu vắng dàn trụ cột và sai lầm từ tân binh.

Trận hòa 1-1 trước Iraq tại sân Riazor không chỉ là một kết quả bất ngờ mà còn để lại nhiều dấu hỏi cho huấn luyện viên Luis de la Fuente. Dù kiểm soát bóng vượt trội, nhà vô địch châu Âu vẫn chưa thể tìm thấy sự thanh thoát cần thiết trong quá trình chuẩn bị cho World Cup.

Iraq khiến Tây Ban Nha gặp nhiều khó khăn.

Hệ lụy từ sự vắng mặt của các trụ cột

Sự thiếu vắng của những cái tên như Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri, Pedri và Mikel Oyarzabal đã trực tiếp làm giảm sức sáng tạo của "La Roja". Thiếu đi những ngòi nổ có khả năng đột biến và kéo giãn đội hình, lối chơi tấn công của Tây Ban Nha trở nên bế tắc trước khối phòng ngự lùi sâu.

Dù Dani Olmo hay Ferran Torres đã chơi đầy cố gắng, sự thiếu kết nối giữa các vệ tinh xung quanh khiến các đợt hãm thành thiếu đi sự sắc sảo thường thấy. Điều này đặt ra thách thức lớn cho ban huấn luyện trong việc tìm kiếm phương án dự phòng chất lượng khi các ngôi sao chính thức không thể ra sân.

Sai lầm từ các thử nghiệm nhân sự

Việc thử nghiệm tân binh luôn đi kèm với rủi ro về mặt hệ thống. Thủ môn trẻ Joan Garcia trong lần đầu bắt chính đã bộc lộ hạn chế về mặt kinh nghiệm. Phút 27, thủ thành thuộc biên chế Espanyol chọn vị trí không tốt, tạo điều kiện cho Merchas Doski khai thác góc hẹp ghi bàn gỡ hòa cho Iraq.

Bên cạnh đó, sự non nớt của các cầu thủ trẻ ở hàng thủ như Jon Martin hay Marc Bernal cũng khiến hệ thống phòng ngự của Tây Ban Nha dễ bị tổn thương trước các đường phản công nhanh. Những sai số cá nhân này cho thấy các nhân tố mới vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với cường độ thi đấu quốc tế.

Hàng công Tây Ban Nha còn thiếu sắc bén.

Nỗi lo về hiệu suất dứt điểm

Số liệu thống kê cho thấy Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn khi tạo ra tới 12 cú sút cùng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.36. Tuy nhiên, ngoại trừ pha lập công của Ferran Torres, các chân sút chủ nhà tỏ ra nóng vội và thiếu sắc bén trong các pha xử lý cuối cùng.

Cú dứt điểm chạm xà ngang của Torres cùng những cơ hội bị bỏ lỡ bởi Gonzalo Garcia hay Jesus Rodriguez là minh chứng cho một ngày thi đấu kém duyên của hàng công. Trong những giải đấu lớn như World Cup, việc lãng phí cơ hội có thể dẫn đến những kết cục cay đắng.

Sự kiên cường của đội tuyển Iraq

Không thể phủ nhận nỗ lực của đội tuyển Iraq dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Graham Arnold. Đại diện châu Á đã trình diễn lối chơi phòng ngự kỷ luật, thiết lập khối đội hình số đông kiên cố để hạn chế không gian chơi bóng của các tiền vệ Tây Ban Nha.

Dù chỉ cầm bóng chưa đầy 30% và sở hữu xG khiêm tốn 0.15, Iraq đã tận dụng tối đa cơ hội duy nhất trong hiệp một để trừng phạt sai lầm của đối thủ. Sự kiên cường của hàng thủ Iraq trong suốt hiệp hai đã vô hiệu hóa hoàn toàn mọi nỗ lực dâng cao của đội chủ nhà, mang về một trận hòa quý giá cho đại diện Tây Á.