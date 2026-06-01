Tây Ban Nha hủy diệt Saudi Arabia 4-0: Lamine Yamal lập kỷ lục, Oyarzabal rực sáng tại World Cup 2026 Sau trận hòa thất vọng ngày ra quân, Tây Ban Nha tìm lại bản ngã bằng chiến thắng 4-0 trước Saudi Arabia. Sự tỏa sáng của Lamine Yamal và Mikel Oyarzabal giúp La Roja khẳng định vị thế ứng viên vô địch.

Sau trận hòa không bàn thắng đầy thất vọng trước Cape Verde ở ngày ra quân, đội tuyển Tây Ban Nha bước vào lượt trận thứ hai bảng H gặp Saudi Arabia với một áp lực nghẹt thở. Những thống kê về chuỗi 2.500 đường chuyền liên tiếp mà không ghi nổi một bàn thắng đã trở thành gánh nặng tâm lý đè nặng lên vai các cầu thủ.

Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục trước Saudi Arabia.

Tuy nhiên, tại sân vận động Atlanta, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã thực hiện một cuộc hồi sinh ngoạn mục. Chiến thắng 4-0 không chỉ giúp họ giải tỏa cơn khát bàn thắng mà còn phác họa nên diện mạo của một ứng cử viên vô địch thực thụ thông qua sự kết hợp hoàn hảo giữa những toan tính chiến thuật và sự tỏa sáng của các cá nhân.

Sự thay đổi mang tính bước ngoặt của Luis de la Fuente

Điểm khởi đầu cho sự khác biệt này nằm ở những điều chỉnh nhân sự đầy quyết đoán của ban huấn luyện. Thay vì kiên trì với bộ khung cũ vốn thiếu tính đột biến, HLV Luis de la Fuente đã thực hiện bốn sự thay đổi quan trọng trong đội hình xuất phát. Việc đưa Pedro Porro, Dani Olmo, Alex Baena và đặc biệt là Lamine Yamal vào sân ngay từ đầu đã lập tức thổi một luồng sinh khí mới vào lối chơi của "La Roja".

Sự cơ động của Porro bên hành lang phải cùng khả năng xuyên phá của Baena đã giúp Tây Ban Nha không còn sa đà vào những tình huống luân chuyển bóng ngang sân vô nghĩa. Thay vào đó, họ chơi trực diện hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn trong việc khai thác những khoảng trống ở khu trung lộ của đối phương.

Lamine Yamal và khoảnh khắc đi vào lịch sử World Cup

Trong hệ thống vận hành trơn tru đó, Lamine Yamal đã vụt sáng để trở thành nhân vật trung tâm của lịch sử. Ở tuổi 18, ngôi sao trẻ của Barcelona không chỉ mang đến sự tự tin mà còn trực tiếp khai thông bế tắc bằng một bàn thắng mang tính biểu tượng ở phút thứ 10. Với pha lập công này, Yamal chính thức lọt top những cầu thủ trẻ nhất ghi bàn mở tỷ số tại một kỳ World Cup.

Bàn thắng của anh như một chiếc chìa khóa vạn năng, không chỉ "mở khóa" hàng phòng ngự lùi sâu của Saudi Arabia mà còn giải phóng hoàn toàn sự ức chế tâm lý đã đeo bám Tây Ban Nha suốt một thời gian dài.

Yamal lập kỷ lục với bàn thắng mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

Mikel Oyarzabal: Hiệu suất khủng khiếp của một sát thủ

Sự thăng hoa của cá nhân không dừng lại ở đó khi Mikel Oyarzabal đã thực hiện một màn trình diễn xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa bóng đá. Chỉ trong vòng 24 phút đầu trận, tiền đạo của Real Sociedad đã trực tiếp ghi hai bàn thắng và đóng góp một pha kiến tạo dọn cỗ cho Yamal.

Oyarzabal cho thấy sự nhạy bén đến kinh ngạc trong vòng cấm, tái lập kỷ lục của Laszlo Fazekas từ năm 1982 khi tham gia vào ba bàn thắng chỉ trong 25 phút đầu tiên của một trận đấu World Cup. Hiệu suất khủng khiếp của anh, với 21 lần góp dấu giày vào các bàn thắng cho đội tuyển quốc gia kể từ đầu năm 2025 (ngang bằng với Erling Haaland), là lời khẳng định cho đẳng cấp của một sát thủ hàng đầu mà Tây Ban Nha hằng khao khát.

Sự thống trị tuyệt đối tại khu trung tuyến

Bên cạnh sức mạnh hỏa lực, sự thống trị của Tây Ban Nha còn được củng cố vững chắc nhờ quyền kiểm soát tuyệt đối ở khu vực trung tuyến. Rodri một lần nữa chứng minh tại sao anh là tiền vệ hàng đầu thế giới hiện nay với 100 lần chạm bóng và tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 93%.

Sự điềm tĩnh của Rodri cho phép các đồng đội xung quanh, đặc biệt là Pedri, có thêm không gian để sáng tạo. Pedri đã có một trận đấu xuất thần khi thiết lập kỷ lục 6 tình huống đánh chặn – con số cao nhất của một cầu thủ Tây Ban Nha trong một trận đấu tại World Cup kể từ năm 2006. Khả năng bẻ gãy các đợt phản công ngay từ sớm của bộ đôi này chính là nền tảng để Tây Ban Nha duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 71%.

Sự hoàn thiện trong lối chơi còn được thể hiện qua đóng góp của Marc Cucurella. Hậu vệ này liên tục dâng cao gây áp lực, và chính tình huống vô lê của anh ở đầu hiệp hai đã khiến Al Tambakti phản lưới nhà, ấn định tỷ số 4-0. Tây Ban Nha hiện tại không chỉ biết chuyền bóng, họ đã biết cách kết thúc các đợt tấn công bằng những cú đấm trực diện từ mọi vị trí.

Với 4 điểm sau hai lượt trận và một lối chơi sắc lẹm, nhà đương kim vô địch châu Âu đã gửi thông điệp đanh thép tới các đối thủ trên con đường chinh phục cúp vàng thế giới.