Tây Ban Nha mang hỏa lực cực đại đến World Cup 2026 với chuỗi 31 trận bất bại Với hiệu suất 9,7 cú sút trúng đích mỗi trận và chuỗi 31 trận không thua, đoàn quân của Luis de la Fuente đang cho thấy sức mạnh tấn công đáng sợ trước ngày ra quân.

Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chính thức bắt đầu hành trình chinh phục World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với tân binh Cape Verde tại Atlanta, Georgia. Với tư thế là nhà đương kim vô địch EURO 2024 và đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA, "La Roja" mang đến Bắc Mỹ một sự tự tin cực lớn cùng những thông số thống kê vô cùng ấn tượng.

Tây Ban Nha duy trì phong độ khủng để bước vào World Cup 2026.

Sự thống trị từ những con số kỷ lục

Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis de la Fuente, Tây Ban Nha đã trở lại vị thế của một kẻ chinh phục thực thụ. Đội bóng xứ sở bò tót hiện đang sở hữu chuỗi 31 trận bất bại liên tiếp trong các giải đấu chính thức, trong đó có tới 25 chiến thắng, kể từ sau thất bại trước Scotland vào tháng 3/2023. Đây là mạch trận không thua dài nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia này nếu không tính các trận giao hữu.

Đáng chú ý hơn, sự thống trị của Tây Ban Nha còn được thể hiện rõ nét qua khả năng bắn phá khung thành. Trong chiến dịch vòng loại, các học trò của De la Fuente đạt hiệu suất trung bình tới 9,7 cú sút trúng đích mỗi 90 phút, con số cao nhất trong số các đội bóng tham dự giải đấu. Điều này cho thấy lối chơi của Tây Ban Nha hiện nay không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát bóng thuần túy, mà đã trở nên trực diện và nguy hiểm hơn rất nhiều.

Điểm tựa từ các cá nhân và dự báo của siêu máy tính

Về mặt nhân sự, Mikel Oyarzabal tiếp tục đóng vai trò quân bài chiến lược quan trọng nhất. Anh là một trong ba cầu thủ hiếm hoi tại vòng loại khu vực châu Âu đạt cột mốc trên 10 lần đóng góp vào bàn thắng (6 bàn, 4 kiến tạo), chỉ xếp sau Erling Haaland và Memphis Depay. Phong độ của tiền đạo này vẫn đang rất thăng hoa khi anh ghi thêm 3 bàn thắng trong 4 trận giao hữu gần nhất của năm 2026.

Bên cạnh đó, sự trở lại của Pedri cùng phong độ ổn định từ Ferran Torres và tài năng trẻ Victor Munoz giúp hàng công Tây Ban Nha trở nên đa dạng. Theo phân tích từ siêu máy tính của Opta, khả năng giành chiến thắng của nhà vô địch châu Âu trong trận mở màn lên tới 87,2%.

Yamal sẵn sàng cho trận ra quân.

Bài toán bản lĩnh trước các đại diện châu Phi

Đây là lần thứ 17 Tây Ban Nha góp mặt tại một kỳ World Cup và là lần thứ 13 liên tiếp họ tham dự giải đấu này. Đây là chuỗi tham dự liên tục dài thứ hai đối với một quốc gia châu Âu, chỉ sau đội tuyển Đức. Tuy nhiên, huấn luyện viên De la Fuente vẫn có lý do để thận trọng khi Tây Ban Nha mới chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất tại các vòng chung kết World Cup trong thời gian thi đấu chính thức.

Lịch sử cũng chỉ ra rằng các đội bóng châu Phi luôn biết cách gây khó dễ cho đại diện bán đảo Iberia. Dù mới chỉ để thua Nigeria vào năm 1998, nhưng Tây Ban Nha đã bị Morocco cầm hòa trong cả hai kỳ World Cup gần nhất vào năm 2018 và 2022. Trận đấu với Cape Verde sắp tới không chỉ là cơ hội để giành 3 điểm, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng xưng vương của nhà vua châu Âu.