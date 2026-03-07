Tây Ban Nha thắng Áo 3-0: Unai Simon lập kỷ lục và diện mạo của nhà vô địch Với thắng lợi áp đảo 3-0 trước đội tuyển Áo tại California, Tây Ban Nha không chỉ khẳng định vị thế ứng viên vô địch World Cup 2026 mà còn chứng kiến thủ thành Unai Simon đi vào lịch sử.

Tây Ban Nha vừa gửi một thông điệp đanh thép tới phần còn lại của thế giới sau màn vùi dập đội tuyển Áo 3-0 tại California. Dưới bàn tay nhào nặn của Luis de la Fuente, “La Roja” đang trình diễn một thứ bóng đá vừa hoa mỹ trong tấn công, vừa thực dụng đến đáng sợ trong phòng ngự, khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho ngai vàng World Cup 2026.

Tây Ban Nha dễ dàng áp đặt tuyển Áo. Ảnh: Getty Images

Sức mạnh tấn công đa dạng

Trận đấu rạng sáng nay là màn phô diễn sức mạnh toàn diện của đại diện châu Âu. Sự khác biệt về đẳng cấp được cụ thể hóa bằng cú đúp của Mikel Oyarzabal và pha lập công của Pedro Porro. Trong khi tiền đạo thuộc biên chế Real Sociedad cho thấy bản năng sát thủ với những pha dứt điểm thông minh, thì Lamine Yamal tiếp tục là nguồn cảm hứng bất tận trên hàng công.

Sự năng động, tốc độ và tư duy chơi bóng hiện đại của các cầu thủ trẻ khiến hệ thống phòng ngự của đội tuyển Áo hoàn toàn tê liệt. Trong suốt 90 phút, đối thủ gần như không thể đưa ra bất kỳ lời phản kháng đáng kể nào trước áp lực nghẹt thở mà Tây Ban Nha tạo ra.

Hàng phòng ngự đi vào lịch sử

Điểm nhấn lớn nhất của “La Roja” tại giải đấu năm nay không chỉ nằm ở hàng công rực lửa, mà nằm ở hàng phòng ngự được ví như "bức tường thép". Việc chưa để thủng lưới bàn nào tính đến thời điểm này là một kỳ tích đáng kinh ngạc tại một sân chơi khốc liệt như World Cup.

Đáng chú ý, thủ thành Unai Simon đã chính thức đi vào lịch sử khi phá vỡ kỷ lục giữ sạch lưới lâu nhất tại một kỳ World Cup, vốn được nắm giữ bởi huyền thoại Walter Zenga. Sự chắc chắn này được xây dựng trên nền tảng của cặp trung vệ Pau Cubarsi và Aymeric Laporte, những người đã phong tỏa hoàn toàn mọi ngả đường vào khung thành.

Cầu thủ ghi bàn Phút Đội tuyển Mikel Oyarzabal Hiệp 1/Hiệp 2 Tây Ban Nha Pedro Porro - Tây Ban Nha

Sự thống trị từ khu vực trung tuyến

Ở khu vực trung tuyến, Rodri và Pedri đang thực hiện xuất sắc vai trò điều tiết nhịp độ. Đặc biệt là Rodri, tiền vệ của Manchester City thể hiện một màn trình diễn áp đảo, giúp Tây Ban Nha kiểm soát hoàn toàn thế trận. Với sự bổ trợ từ phong độ ấn tượng của Alex Baena, tuyến giữa của “La Roja” đang trở thành cơn ác mộng với bất kỳ đối thủ nào.

Bên cạnh đó, Marc Cucurella cũng đang có phong độ chói sáng. Màn trình diễn ổn định bên hành lang cánh đã chứng minh tại sao anh trở thành cái tên được Real Madrid quyết định chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Tây Ban Nha thể hiện đẳng cấp ở trận đấu với Áo. Ảnh: Getty Images

Thử thách thực sự ở phía trước

Dù đang thăng hoa, giới chuyên môn vẫn đưa ra những cái nhìn thận trọng. Những đối thủ vừa qua như Cape Verde, Ả Rập Xê Út, Uruguay hay Áo thực tế chưa đủ sắc bén để kiểm chứng tối đa năng lực chịu đựng của hàng thủ Tây Ban Nha.

Thử thách thực sự cho thầy trò Luis de la Fuente sẽ chỉ bắt đầu từ vòng knock-out, nơi những đối thủ lọc lõi như Bồ Đào Nha hay Croatia đang chờ đợi. Tuy nhiên, với một hàng công biến ảo và hàng phòng ngự kỷ lục, Tây Ban Nha đã sẵn sàng để chinh phục thế giới thêm một lần nữa.