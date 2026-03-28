Tây Ban Nha thắng áp đảo Serbia 3-0: Mikel Oyarzabal lập cú đúp lịch sử và dấu ấn tân binh Đội tuyển Tây Ban Nha khẳng định sức mạnh trước thềm World Cup bằng chiến thắng 3-0 trước Serbia, nổi bật với cú đúp của Oyarzabal và bàn thắng của tân binh Victor Munoz.

Tây Ban Nha vừa có màn tổng duyệt hoàn hảo cho chiến dịch World Cup sắp tới bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Serbia tại Estadio de la Ceramica. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Mikel Oyarzabal đã lập một cú đúp đẳng cấp, trong khi tân binh Victor Munoz cũng kịp để lại dấu ấn với bàn thắng ngay trong trận ra mắt màu áo đội tuyển quốc gia.

Ngay từ những phút đầu, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã thiết lập thế trận kiểm soát hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng lên tới hơn 70%. Những pha phối hợp nhỏ nhuyễn sở trường của "La Roja" sớm mang lại hiệu quả ở phút 16. Lamine Yamal thực hiện pha đột phá sở trường bên cánh phải trước khi chuyền cho Fermin Lopez, người sau đó kiến tạo để Mikel Oyarzabal dứt điểm gọn gàng mở tỷ số trận đấu.

Sự hưng phấn của đội chủ nhà tiếp tục được duy trì khi Lamine Yamal suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt với cú dứt điểm đưa bóng tìm đúng cột dọc. Tuy nhiên, người hâm mộ tại Estadio de la Ceramica không phải chờ đợi quá lâu. Phút 44, nhận đường chuyền từ trung vệ trẻ Pau Cubarsi, Oyarzabal thực hiện cú xoay người dứt điểm uy lực từ khoảng cách 25 mét, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Serbia.

Sự trỗi dậy của những nhân tố mới

Bước sang hiệp hai, Serbia nỗ lực đẩy cao đội hình và đã một lần đưa được bóng vào lưới Marc Cucurella sau cú vô lê của Birmancevic. Dù vậy, trọng tài đã nhanh chóng khước từ bàn thắng này do xác định cầu thủ đội khách đã phạm lỗi trong tình huống tranh chấp trước đó.

Để duy trì cường độ, HLV De la Fuente đã thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự, trong đó đáng chú ý nhất là màn ra mắt của Victor Munoz. Phút 72, cầu thủ đang khoác áo Osasuna đã thoát xuống thông minh sau đường kiến tạo bằng gót điệu nghệ của Ferran Torres, dứt điểm tinh tế bằng má ngoài chân phải để ấn định chiến thắng 3-0.

Những con số thống kê ấn tượng

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử đối với cá nhân Mikel Oyarzabal. Với 24 bàn thắng quốc tế, chân sút của Real Sociedad chính thức lọt vào top 9 những cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Tây Ban Nha, đứng ngang hàng với những huyền thoại như Sergio Ramos và Alfredo Di Stefano.

Thống kê chuyên sâu sau trận đấu cho thấy sự áp đảo khủng khiếp của đội chủ nhà. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Tây Ban Nha đạt mức 1.34, trong khi Serbia chỉ vỏn vẹn 0.11. Đội khách gần như không thể tạo ra bất kỳ tình huống nguy hiểm thực sự nào về phía khung thành đối phương trong suốt 90 phút thi đấu.

Đội hình ra sân của 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn

Thông số Tây Ban Nha Serbia Tỷ số 3 0 Kiểm soát bóng >70% <30% Bàn thắng kỳ vọng (xG) 1.34 0.11 Người ghi bàn Oyarzabal (16', 44'), Munoz (72') -

Với phong độ hủy diệt và sự gắn kết giữa các cựu binh cùng những nhân tố trẻ triển vọng, Tây Ban Nha đang gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ trước khi bước vào chiến dịch chinh phục cúp vàng thế giới.