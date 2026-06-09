Tây Ban Nha thắng Peru 3-1: Cỗ máy của Luis de la Fuente đã sẵn sàng cho World Cup 2026 Đánh bại Peru với tỷ số 3-1 trong trận tổng duyệt cuối cùng, đội tuyển Tây Ban Nha gửi đi lời cảnh báo đanh thép về sức mạnh tấn công và chiều sâu đội hình trước thềm World Cup 2026.

Đội tuyển Tây Ban Nha vừa hoàn tất quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 bằng một màn trình diễn áp đảo trước Peru. Chiến thắng 3-1 không chỉ giúp đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente củng cố niềm tin mà còn phô diễn sức mạnh đáng sợ của các phương án nhân sự trước khi bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh.

Tây Ban Nha vừa có trận thắng thuyết phục.

Bản năng sát thủ của Mikel Oyarzabal

Mikel Oyarzabal đang chứng minh tại sao anh là ưu tiên hàng đầu trên hàng công của "La Roja" thời điểm này. Với bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 2, tiền đạo thuộc biên chế Real Sociedad đã kéo dài chuỗi trận lập công cho đội tuyển quốc gia lên con số 6. Sự tự tin tuyệt đối trong các pha chọn vị trí và khả năng dứt điểm chân trái đầy uy lực của Oyarzabal đã biến lối chơi kiểm soát bóng của Tây Ban Nha thành những bàn thắng cụ thể.

Sự kết nối hoàn hảo từ bộ đôi Barcelona

Trong ngày mà cả Nico Williams và Lamine Yamal vắng mặt để hồi phục thể lực, Pedri và Ferran Torres đã tận dụng tối đa cơ hội để khẳng định giá trị. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 là một pha dàn xếp mẫu mực: Ferran bứt tốc mạnh mẽ bên hành lang cánh phải trước khi tung đường căng ngang loại bỏ hàng thủ Peru cho Pedri băng vào dứt điểm. Sự trở lại của một Pedri sung mãn và nhạy bén trước khung thành là tín hiệu tích cực nhất cho ban huấn luyện Tây Ban Nha.

Chiều sâu đội hình và luồng sinh khí từ băng ghế dự bị

Hiệp hai chứng kiến sự bùng nổ của Yeremy Pino, ngôi sao đang khoác áo Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh. Tốc độ và những pha đi bóng lắt léo của Pino đã gây ra vô vàn khó khăn cho hệ thống phòng ngự đối phương, trực tiếp dẫn đến bàn phản lưới nhà của thủ thành Gallese. Với những quân bài dự phòng chất lượng như Pino, Dani Olmo hay David Raya, Tây Ban Nha đang sở hữu một đội hình có chiều sâu lý tưởng để duy trì cường độ thi đấu cao tại World Cup.

Tây Ban Nha là ứng viên vô địch cho giải đấu sắp tới.

Dấu hỏi về khả năng chống bóng dài

Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, hàng thủ áo đỏ vẫn để lại những nỗi lo nhất định. Sai lầm cá nhân của Eric Garcia ở phút 66 dẫn đến bàn thua cho thấy sự lúng túng của các trung vệ trước những đường chuyền dài xuyên tuyến. Khả năng bọc lót và đọc tình huống khi đối phương tấn công trực diện vào nách hàng thủ là vấn đề cấp bách mà Luis de la Fuente cần điều chỉnh để tránh những sai lầm đáng tiếc trong các trận đấu loại trực tiếp.

Nhìn chung, màn tổng duyệt tại trận giao hữu này cho thấy Tây Ban Nha đã hội tụ đủ các yếu tố của một ứng viên vô địch: lối chơi định hình rõ nét, các ngôi sao đạt điểm rơi phong độ và một lực lượng dự phòng sẵn sàng tạo đột biến.