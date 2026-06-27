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Tây Ban Nha tiễn Uruguay rời World Cup 2026: Đẳng cấp kiểm soát và sai lầm định mệnh

Vũ Sơn27/06/2026 09:50

Bàn thắng duy nhất của Alex Baena cùng sự áp đảo về thế trận đã giúp Tây Ban Nha đánh bại Uruguay 1-0, qua đó chiếm ngôi đầu bảng H và chính thức loại đại diện Nam Mỹ khỏi giải đấu.

Tại Guadalajara, Tây Ban Nha đã khẳng định vị thế ứng cử viên vô địch bằng chiến thắng tối thiểu nhưng đầy thuyết phục trước Uruguay trong lượt trận cuối bảng H World Cup 2026. Kết quả này không chỉ giúp đoàn quân của HLV Luis de la Fuente xây chắc ngôi đầu mà còn biến Uruguay thành khán giả của vòng knock-out.

Sự áp đảo của La Roja và khoảnh khắc định mệnh

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã thiết lập một thế trận áp đặt hoàn toàn. Với sự hiện diện của bộ ba Rodri, Pedri và Lamine Yamal, đại diện châu Âu kiểm soát bóng lên tới gần 70%, đẩy Uruguay vào thế phải lùi sâu phòng ngự. Thần đồng Lamine Yamal tiếp tục là tâm điểm với những pha xử lý biến ảo, suýt chút nữa đã tạo nên bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 2 sau sai lầm của Bentancur.

Sức ép liên tục được cụ thể hóa bằng 5 quả phạt góc chỉ trong 20 phút đầu tiên. Tuy nhiên, bàn thắng khai thông bế tắc lại đến từ một tình huống phối hợp biên ở phút 42. Marcos Llorente nỗ lực dốc bóng sát đường biên ngang trước khi căng ngang vào trong. Alex Baena băng vào dứt điểm nhanh, bóng đi không quá hiểm nhưng thủ thành kỳ cựu Fernando Muslera đã mắc sai lầm bắt hụt bóng tai hại, để bóng trôi vào lưới.

Alex Baena ghi bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha đánh bại Uruguay.
Baena ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Ảnh: Getty Images.

Toan tính bất thành của Marcelo Bielsa

Uruguay không phải không có cơ hội. Phút 27, Federico Valverde có pha bứt tốc ngoạn mục bên cánh phải và căng ngang dọn cỗ cho Darwin Nunez. Tuy nhiên, tiền đạo đang khoác áo Liverpool lại có pha xử lý điệu đà nhưng thiếu chính xác, bỏ lỡ cơ hội mười mươi để thay đổi cục diện trận đấu.

Bước sang hiệp hai, HLV Marcelo Bielsa đã thực hiện những thay đổi nhân sự đầy quyết liệt khi rút cả thủ thành Muslera và ngôi sao Valverde ra nghỉ. Tuy nhiên, những điều chỉnh này không giúp Uruguay giành lại quyền kiểm soát. Trận đấu trở nên vụn vặt bởi những pha va chạm nảy lửa và lối chơi quyết liệt quá mức từ phía đại diện Nam Mỹ.

Tây Ban Nha duy trì quyền kiểm soát bóng vượt trội trong suốt trận đấu.
Tây Ban Nha làm chủ thế trận trước Uruguay. Ảnh: Getty Images.

Nỗi thất vọng của đại diện Nam Mỹ

Càng về cuối trận, sự bế tắc của Uruguay càng hiện rõ. Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn duy trì sự điềm tĩnh đáng sợ với lối chơi kiểm soát bóng đặc trưng. Các cầu thủ vào sân thay người như Nico Williams hay Ferran Torres liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương, khiến Uruguay không thể dồn toàn lực tấn công.

Đỉnh điểm của sự thất vọng đến ở phút 90+5 khi Canobbio nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi thô bạo với Cubarsi. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Uruguay chính thức dừng bước tại World Cup 2026 với vỏn vẹn 2 điểm sau 3 trận đấu.

Các cầu thủ Uruguay thất vọng sau khi chính thức bị loại khỏi World Cup 2026.
Uruguay chia tay World Cup 2026. Ảnh: Sky Sports.

Thống kê sau trận đấu

Thông sốUruguayTây Ban Nha
Tỷ số01
Kiểm soát bóng32%68%
Bàn thắng-Alex Baena (42')
Thẻ đỏCanobbio (95')0

Với ngôi nhất bảng H, Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ đối đầu với đội tuyển Áo ở vòng 16 đội. Trong khi đó, Uruguay sẽ phải chờ đợi một cuộc cải tổ sâu rộng sau thất bại cay đắng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội hình xuất phát của Tây Ban Nha và Uruguay.
Ảnh: BongDa.com.vn.
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