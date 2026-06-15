Tây Ban Nha và 4 bài toán hóc búa trước trận ra quân World Cup 2026 HLV Luis De La Fuente đang đối mặt với những thách thức về thể trạng của Lamine Yamal và sự ổn định nơi hàng thủ trước trận mở màn gặp đối thủ Cape Verde.

16 năm sau lần đăng quang lịch sử tại Nam Phi, đội tuyển Tây Ban Nha hành quân đến World Cup 2026 với vị thế của một ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên, trước khi bước vào trận ra quân gặp Cape Verde, đoàn quân của HLV Luis De La Fuente vẫn đang phải đối mặt với những nghi ngại về cả nhân sự lẫn tâm lý thi đấu.

Bài toán thể lực của Lamine Yamal

Sau màn trình diễn rực sáng tại EURO 2024, Lamine Yamal đã vươn mình trở thành biểu tượng mới của La Roja. Tuy nhiên, việc phải liên tục thi đấu trong màu áo Barcelona suốt mùa giải qua đã bào mòn đáng kể thể lực của tài năng trẻ này. Trước thềm giải đấu tại Bắc Mỹ, tình trạng thể trạng của Yamal đang là mối bận tâm lớn nhất của ban huấn luyện.

Lamine Yamal cùng các đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha được đánh giá là ứng viên lớn cho ngôi vương World Cup 2026.

Cuộc đối đầu với Cape Verde không chỉ là cơ hội để Tây Ban Nha giành 3 điểm, mà còn là bài kiểm tra thực tế để xác định xem Yamal đã thực sự phục hồi 100% phong độ hay chưa. Sự hiện diện của anh trên sân mang tính quyết định đến khả năng xuyên phá hành lang cánh của đội bóng xứ bò tót.

Khoảng trống nơi trung tâm hàng phòng ngự

Trong khi hai biên đã có sự phục vụ ổn định của Marcos Llorente và Marc Cucurella, thì vị trí trung vệ lại đang gây đau đầu cho HLV De La Fuente. Khác với thời đại hoàng kim của Carles Puyol, Gerard Pique hay Sergio Ramos, hàng thủ hiện tại của Tây Ban Nha đang thiếu đi một thủ lĩnh thực thụ.

Sự lựa chọn đang được cân nhắc giữa Pau Cubarsi, Eric Garcia, Aymeric Laporte và Marc Pubill. Trong đó, Laporte đã bước sang sườn dốc sự nghiệp, còn bộ đôi của Barcelona là Cubarsi và Garcia vừa trải qua một mùa giải thiếu ổn định. Trận gặp Cape Verde sẽ là dịp để chiến lược gia 63 tuổi thử nghiệm và tìm ra cặp bài trùng ăn ý nhất cho chiến dịch dài hơi.

Kỳ vọng vào bản năng sát thủ của Mikel Oyarzabal

Trong bối cảnh bóng đá Tây Ban Nha đang khan hiếm những trung phong đẳng cấp thế giới, Mikel Oyarzabal nổi lên như niềm hy vọng số một. Người hùng của chung kết EURO 2024 đang gánh vác trọng trách khỏa lấp khoảng trống mà những huyền thoại như David Villa hay Fernando Torres để lại.

Mikel Oyarzabal là chân sút rất có duyên với tuyển Tây Ban Nha khi đã ghi đến 25 bàn thắng chỉ sau 53 lần ra sân.

Với thành tích ấn tượng 25 bàn thắng sau 53 trận, tiền đạo thuộc biên chế Real Sociedad cần tiếp tục duy trì cái duyên ghi bàn để giúp Tây Ban Nha cụ thể hóa ưu thế kiểm soát bóng thành bàn thắng. Sự nhạy bén của Oyarzabal trong vòng cấm sẽ là chìa khóa để La Roja giải quyết các đối thủ chơi phòng ngự lùi sâu.

Lời nguyền vòng knock-out và áp lực vô hình

Dù từng được mệnh danh là "Vua vòng bảng", nhưng thực tế đáng báo động là Tây Ban Nha đã không thắng nổi một trận đấu nào tại vòng knock-out trong 3 kỳ World Cup gần nhất. Áp lực vượt qua cái bóng của quá khứ đang đè nặng lên vai các cầu thủ trẻ.

Một chiến thắng thuyết phục trước Cape Verde không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số, mà còn giúp thầy trò HLV Luis De La Fuente giải tỏa tâm lý, khẳng định vị thế của một đội bóng đã sẵn sàng chinh phục đỉnh cao thế giới một lần nữa. Mọi ánh mắt của giới mộ điệu sẽ đổ dồn về màn trình diễn này để đánh giá tham vọng thực sự của đội tuyển xứ sở bò tót tại World Cup 2026.