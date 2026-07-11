Tây Ban Nha vào bán kết World Cup 2026: Mikel Merino và giá trị của một siêu dự bị Mikel Merino tiếp tục sắm vai người hùng với bàn thắng quyết định giúp Tây Ban Nha đánh bại Bỉ 2-1, đưa La Roja vào bán kết World Cup lần đầu tiên sau 16 năm chờ đợi.

Để một đội bóng chạm tay vào vinh quang, họ không chỉ cần những ngôi sao rực sáng trong đội hình xuất phát mà còn cần những nhân tố có khả năng thay đổi vận mệnh từ băng ghế dự bị. Tại sân vận động Los Angeles Stadium, Tây Ban Nha đã chứng minh họ sở hữu một "vũ khí bí mật" như thế mang tên Mikel Merino. Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal một lần nữa sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng quý như vàng, giúp nhà đương kim vô địch châu Âu đánh bại Bỉ với tỷ số 2-1 để tiến thẳng vào bán kết World Cup 2026.

Merino tỏa sáng mang về chiến thắng cho Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images.

Nghị lực phi thường của 'kẻ đóng thế' hoàn hảo

Hành trình của Mikel Merino tại giải đấu năm nay là một câu chuyện về bản lĩnh. Chỉ vài tháng trước, viễn cảnh tiền vệ 30 tuổi này có tên trong danh sách của HLV Luis de la Fuente vẫn là một dấu hỏi lớn. Một chấn thương hy hữu – vết nứt xương bàn chân ở vị trí cực hiếm – đã đe dọa trực tiếp đến sự nghiệp quốc tế của anh. Merino chỉ kịp trở lại thi đấu đúng một tháng trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh.

Việc anh liên tiếp ghi những bàn thắng quyết định vào lưới Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 và giờ là Bỉ ở tứ kết là minh chứng đanh thép cho niềm tin của ban huấn luyện. Với 49 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Merino không chỉ mang lại kinh nghiệm mà còn là giải pháp chiến thuật linh hoạt. Dù xuất thân là tiền vệ trung tâm, nhưng với chiều cao ấn tượng và khả năng đọc tình huống, anh thường xuyên được đẩy lên đá như một tiền đạo cắm khi đội nhà cần hỏa lực.

Cựu danh thủ Wayne Rooney nhận xét trên Match of the Day rằng Merino là mẫu cầu thủ luôn biết cách xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ trong những trận cầu lớn. Khả năng tận dụng sai lầm của đối phương – cụ thể là tình huống trừng phạt thủ thành Lammens bên phía Bỉ – đã biến anh thành tiêu chuẩn vàng cho mô hình "siêu dự bị" mà De la Fuente đang xây dựng.

Nghịch lý Lamine Yamal: Khi những con số không nói lên tất cả

Trong khi Merino tận hưởng ánh hào quang, ngôi sao trẻ Lamine Yamal lại đang trải qua một kỳ World Cup thầm lặng về mặt thống kê. Sau chiến dịch Euro 2024 bùng nổ, thần đồng của Barcelona mới chỉ có 1 bàn thắng và chưa có đường kiến tạo nào sau 6 trận đấu tại Bắc Mỹ. Đôi khi, Yamal vẫn đưa ra những quyết định chưa thực sự hợp lý khi cố gắng dứt điểm ở góc hẹp thay vì phối hợp.

Yamal dù không ghi bàn nhưng vẫn để lại dấu ấn rõ nét. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, sự đóng góp của cầu thủ 18 tuổi này không nên chỉ được đong đếm bằng bàn thắng. "Trọng lực" mà Yamal tạo ra trên sân là cực lớn. Việc anh thu hút từ hai đến ba hậu vệ đối phương mỗi khi có bóng đã vô tình tạo ra những khoảng trống mênh mông cho các đồng đội như Merino khai thác. Cựu hậu vệ Cesar Azpilicueta tin rằng dù chưa đạt 100% thể lực, Yamal vẫn là nhân tố ảnh hưởng nhất lên lối chơi chung nhờ khả năng rê dắt và tốc độ gây đột biến cao.

Thử thách cực đại ở bán kết

Chiến thắng trước Bỉ đánh dấu lần đầu tiên Tây Ban Nha lọt vào bán kết World Cup kể từ năm 2010 – năm họ lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, việc để lọt lưới bàn thua đầu tiên tại giải đấu trước Bỉ là lời nhắc nhở đắt giá cho hàng thủ về sự tập trung. Đối thủ tiếp theo của La Roja sẽ là đội tuyển Pháp của Kylian Mbappe – một thử thách ở đẳng cấp hoàn toàn khác.

Để tiến vào trận chung kết, Tây Ban Nha sẽ cần sự kết hợp hoàn hảo giữa sự chắc chắn của hậu phương, tính đột biến từ Yamal và đặc biệt là bản năng sát thủ của những người hùng thầm lặng từ băng ghế dự bị. Người hâm mộ xứ sở bò tót đang mơ về một chương sử hào hùng tiếp theo, nơi những giá trị tập thể được đặt lên trên hết.