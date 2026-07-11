Tây Ban Nha vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước tuyển Bỉ Bàn thắng muộn của Mikel Merino sau sai lầm từ thủ môn Senne Lammens giúp Tây Ban Nha hạ Bỉ 2-1, qua đó giành vé vào bán kết World Cup 2026 đối đầu với tuyển Pháp.

Trận tứ kết World Cup 2026 trên sân vận động SoFi tại Los Angeles đã kết thúc với kịch bản không tưởng. Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Bỉ nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của các cá nhân và cả những biến cố đầy nghiệt ngã nơi khung gỗ của đối phương. Kết quả này đưa đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente tiến thẳng vào bán kết để tái ngộ đội tuyển Pháp.

Tây Ban Nha chính thức giành vé vào bán kết. Ảnh: Getty Images.

Biến số từ nhân sự và sự áp đặt của La Roja

Ngay trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, tuyển Bỉ đã phải nhận gáo nước lạnh khi nhạc trưởng Youri Tielemans dính chấn thương gân kheo trong lúc khởi động. Sự vắng mặt này, cộng với việc thiếu vắng Amadou Onana trước đó, đã khiến tuyến giữa của "Quỷ đỏ" trở nên mong manh. Hans Vanaken được tung vào sân thay thế, trong khi tấm băng thủ quân được trao cho Kevin De Bruyne.

Đội hình ra sân của cả hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn.

Tận dụng sự xáo trộn của đối thủ, Tây Ban Nha nhanh chóng thiết lập quyền kiểm soát. Dưới sự điều tiết của Rodri, đại diện xứ đấu bò áp đặt lối chơi pressing tầm cao đầy khó chịu. Phút 30, ưu thế được cụ thể hóa thành bàn mở tỷ số. Sau đường căng ngang khó chịu của Pedro Porro, Dani Olmo dứt điểm khiến Courtois phải vất vả cản phá, tạo điều kiện cho Fabian Ruiz ập vào đá bồi tung lưới tuyển Bỉ.

Bỉ kiên cường và bước ngoặt nghiệt ngã

Không hề nao núng sau bàn thua, tuyển Bỉ vùng lên mạnh mẽ. Phút 41, Timothy Castagne thực hiện quả tạt chuẩn xác để Charles De Ketelaere băng cắt đánh đầu hiểm hóc, quân bình tỷ số 1-1. Đây là lần đầu tiên tại World Cup năm nay, hàng phòng ngự của Tây Ban Nha bị xuyên thủng, chấm dứt chuỗi trận giữ sạch lưới ấn tượng của họ.

Bỉ là đội đầu tiên xuyên thủng mành lưới của Tây Ban Nha ở World Cup năm nay. Ảnh: Getty Images.

Hiệp hai chứng kiến màn đôi công hấp dẫn giữa sức trẻ của Lamine Yamal phía Tây Ban Nha và tốc độ của Jeremy Doku bên phía Bỉ. Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự đến ở phút 72 khi Thibaut Courtois dính chấn thương nặng và phải rời sân trong nước mắt. Thủ môn trẻ Senne Lammens, người đang khoác áo Manchester United, được tung vào sân để gánh vác trọng trách trong lần đầu ra mắt sân chơi lớn nhất hành tinh.

Sai lầm định mệnh ở phút 88

Áp lực tâm lý trong một trận cầu sinh tử dường như đã đè nặng lên vai thủ thành trẻ. Phút 88, Pau Cubarsi tung cú sút xa không quá nguy hiểm, nhưng Lammens lại lóng ngóng để bóng tuột khỏi tay. Mikel Merino – người từng sắm vai "siêu dự bị" trong trận gặp Bồ Đào Nha – một lần nữa có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha.

Sai lầm của Lammens đưa Tây Ban Nha vào bán kết.

Thất bại này để lại nhiều tiếc nuối cho thế hệ của Kevin De Bruyne khi họ đã chơi một trận đấu sòng phẳng với ứng cử viên vô địch. Trong khi đó, Tây Ban Nha tiếp tục cho thấy bản lĩnh và cái duyên của những nhân tố thay người, sẵn sàng cho cuộc đối đầu rực lửa với tuyển Pháp tại vòng bán kết sắp tới.