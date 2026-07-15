Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026: Khi hệ thống của De la Fuente bóp nghẹt dàn sao Pháp Đánh bại Pháp 2-0 tại MetLife, Tây Ban Nha không chỉ giành vé vào chung kết World Cup 2026 mà còn san bằng kỷ lục 37 trận bất bại thế giới nhờ sự kỷ luật và chiến thuật bậc thầy.

Tại sân vận động MetLife, Tây Ban Nha đã dập tắt hy vọng của dàn siêu sao tuyển Pháp bằng chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục để ghi tên mình vào trận chung kết World Cup 2026. Đây không chỉ là một kết quả đơn thuần, mà là lời khẳng định đanh thép cho triết lý bóng đá tập thể trước những cá nhân kiệt xuất như Kylian Mbappe hay Ousmane Dembele.

Tây Ban Nha có chiến thắng cực kỳ thuyết phục. Ảnh: Getty.

Trong khi tuyển Pháp bước vào trận đấu với tư cách là tập hợp của những tên tuổi lấp lánh như chủ nhân Quả bóng vàng Ousmane Dembele hay Michael Olise, Tây Ban Nha lại vận hành như một cỗ máy trơn tru dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Luis de la Fuente. La Roja áp đảo hoàn toàn thế trận, kiểm soát bóng vượt trội và dập tắt mọi nỗ lực phản kháng từ phía đối thủ bằng những đường chuyền có độ chính xác tuyệt đối.

Sự lên ngôi của tính kỷ luật và hệ thống chiến thuật

Sự khác biệt lớn nhất trong trận bán kết này nằm ở khả năng chiến thắng các cuộc đấu tay đôi trên khắp mặt sân. Ngôi sao trẻ Lamine Yamal một lần nữa chứng minh tại sao anh là tương lai của bóng đá thế giới khi liên tục khuấy đảo hành lang cánh, khai thác triệt để vị trí của Lucas Digne. Chính áp lực từ Yamal đã trực tiếp mang về quả phạt đền bản lề, giúp Tây Ban Nha khai thông thế bế tắc.

Ở khu vực trung tuyến, sự trở lại của Rodri sau chấn thương dây chằng chéo trước đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của La Roja. Tiền vệ đang khoác áo Manchester City cùng với Fabian Ruiz đã tạo nên một bức tường phòng ngự từ xa vững chãi, vô hiệu hóa hoàn toàn ngòi nổ Michael Olise. Việc cắt đứt sợi dây liên lạc giữa hàng tiền vệ và các tiền đạo như Mbappe hay Dembele khiến lối chơi của Les Bleus trở nên bế tắc và mất phương hướng.

Rodri đọc trận đấu quá tốt. Ảnh: Getty.

Hàng thủ thép và kỷ lục 37 trận bất bại

Không chỉ sắc bén trong tấn công, hệ thống phòng ngự của Tây Ban Nha cũng hoạt động với hiệu suất tối đa. Trung vệ 19 tuổi Pau Cubarsi thể hiện sự trưởng thành vượt bậc khi khóa chặt các chân sút hàng đầu thế giới bằng lối chơi thông minh và điềm tĩnh. Bên cạnh anh, Aymeric Laporte và thủ thành Unai Simon duy trì sự tập trung cao độ để bảo vệ mành lưới trước những nỗ lực muộn màng của người Pháp.

Chiến thắng này không chỉ đưa Tây Ban Nha vào chung kết mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử: 37 trận bất bại liên tiếp, san bằng kỷ lục thế giới trong bóng đá nam. Trên hành trình tiến tới trận đấu cuối cùng, đoàn quân của De la Fuente đã lần lượt khuất phục những đối thủ sừng sỏ nhất như Đức, Anh, Bồ Đào Nha và Ý.

Sức mạnh của Tây Ban Nha nằm ở sự thấu hiểu chiến thuật sâu sắc và khả năng thích ứng hoàn hảo. Ngay cả những cầu thủ từng gặp khó khăn tại câu lạc bộ như Pedro Porro cũng tỏa sáng rực rỡ với một bàn thắng đẹp mắt. Rõ ràng, tại World Cup 2026, Tây Ban Nha đang chứng minh rằng một tập thể gắn kết và thấu hiểu triết lý chung luôn có sức mạnh áp đảo hơn bất kỳ dàn sao cá nhân nào.