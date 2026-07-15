Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026: Lamine Yamal và khoảnh khắc gây tranh cãi với Mbappe Đánh bại Pháp 2-0, Tây Ban Nha khẳng định vị thế thống trị bóng đá thế giới. Tuy nhiên, tình huống Lamine Yamal thoát thẻ sau pha va chạm khiến Kylian Mbappe chấn thương đang trở thành tâm điểm bàn tán.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Pháp đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho đoàn quân của HLV Luis de la Fuente. Một lần nữa, "La Roja" cho thấy sự kỵ rơ tuyệt đối trước nhà Á quân thế giới, nhưng dư âm của trận đấu không chỉ nằm ở tỷ số mà còn ở một tình huống va chạm đầy kịch tính giữa hai ngôi sao lớn nhất của hai đội.

Trận đại chiến giữa Tây Ban Nha và Pháp kết thúc với thắng lợi 2-0 nghiêng về La Roja. CĐV Pháp có quyền thất vọng với màn thể hiện của dàn siêu sao trên hàng công trận này. Ảnh: Getty Images.

Pha tắc bóng gây tranh cãi của Lamine Yamal

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong hiệp hai không phải là một bàn thắng, mà là tình huống diễn ra ở phút 77. Khi Tây Ban Nha đang nắm lợi thế dẫn trước hai bàn, Lamine Yamal đã có pha xoạc bóng từ phía sau nhắm thẳng vào chân của Kylian Mbappe. Cú va chạm mạnh khiến thủ quân tuyển Pháp ngã gục xuống sân và ôm chặt cổ chân trong đau đớn.

Trận đấu không thiếu những tình huống va chạm nảy lửa giữa cầu thủ hai đội. Một tình huống gây tranh cãi xuất hiện trong hiệp 2. Ảnh: Getty Images

Bất chấp mức độ nghiêm trọng của pha vào bóng và phản ứng dữ dội từ các cầu thủ Pháp, trọng tài chính Ivan Barton đã gây sốc khi ra hiệu cho trận đấu tiếp tục. Không có bất kỳ tấm thẻ phạt nào được rút ra cho tài năng trẻ của Barcelona, dù pha quay chậm cho thấy đó là một tình huống tắc bóng nguy hiểm.

Phút 77, khi Tây Ban Nha đang dẫn trước 2-0, Lamine Yamal có pha xoạc bóng từ phía sau, nhắm thẳng vào chân của Kylian Mbappe. Cú tắc bóng ác ý khiến tiền đạo 27 tuổi ngã gục xuống sân và ôm chặt lấy cổ chân trong đau đớn. Ảnh: The Sun.

Quyết định này của ông Barton như "đổ thêm dầu vào lửa". Bên ngoài đường biên, HLV Didier Deschamps đã không thể giữ bình tĩnh và bày tỏ sự phẫn nộ tột cùng với tổ trọng tài. Việc Mbappe phải nằm sân đau đớn trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn trước càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Bất chấp mức độ nghiêm trọng của pha va chạm, trọng tài chính Ivan Barton đã gây sốc khi ra hiệu cho trận đấu tiếp tục và không rút ra bất cứ tấm thẻ phạt nào cho cầu thủ trẻ của Barcelona. Ảnh: Getty Images

Quyết định này như "đổ thêm dầu vào lửa", khiến HLV Didier Deschamps gần như phát điên bên ngoài đường biên. Vị chiến lược gia người Pháp không giấu nổi sự phẫn nộ trước cách điều hành của tổ trọng tài. Ảnh: Getty Images

Sự thống trị của La Roja và sự bế tắc của Les Bleus

Thực tế, trước khi tình huống tranh cãi nảy sinh, Tây Ban Nha đã thiết lập một thế trận áp đảo hoàn toàn. Đại diện xứ đấu bò mở tỷ số ngay từ phút 22 sau khi Lucas Digne phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Mikel Oyarzabal đã không mắc sai lầm nào để đánh bại Mike Maignan.

Trước khi tình huống tranh cãi nảy sinh, Tây Ban Nha đã sớm thiết lập thế trận áp đảo. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente mở tỷ số ở phút 22 nhờ quả phạt đền thành công của Mikel Oyarzabal, sau khi Lucas Digne phạm lỗi với chính Yamal trong vòng cấm. Ảnh: Getty Images

Trong khi đó, Kylian Mbappe đã có một ngày thi đấu vô cùng nhạt nhòa. Ngôi sao số một của tuyển Pháp hoàn toàn bị chia cắt với các vệ tinh xung quanh bởi hàng thủ kín kẽ và bọc lót cực tốt của Tây Ban Nha. Thống kê cho thấy Mbappe gặp rất nhiều khó khăn trong các tình huống đối đầu trực tiếp với các hậu vệ đối phương.

Tình huống tranh bóng giữa Mbappe và Yamal. Mbappe trong ngày thi đấu nhạt nhòa trước hàng thủ kín kẽ của La Roja. Ảnh: Getty Images

Trái ngược với sự bế tắc của đàn anh phía bên kia chiến tuyến, Lamine Yamal tiếp tục chứng minh tại sao anh là tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới hiện nay. Chơi trọn 90 phút, mang về một quả phạt đền và liên tục khuấy đảo hành lang cánh, Yamal được trang Fotmob chấm 7.3 điểm – một minh chứng cho tầm ảnh hưởng to lớn lên lối chơi chung.

Trang Fotmob chấm Yamal thang điểm 7.3 trên 10. Ngôi sao người Tây Ban Nha thi đấu trọn 90 phút, mang về 1 quả phạt đền cho đội nhà. Ảnh: Getty Images

Cột mốc lịch sử và chặng đường phía trước

Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha thiết lập một cột mốc vô tiền khoáng hậu: đánh bại đội tuyển Pháp ở ba giải đấu lớn liên tiếp trong ba mùa hè (Euro 2024, Nations League 2025 và giờ là World Cup 2026). "La Roja" đang cho thấy họ thực sự là nỗi ám ảnh lớn nhất của bóng đá Pháp trong kỷ nguyên hiện đại.

Với kết quả này, Tây Ban Nha đã thiết lập một cột mốc đáng nể khi đánh bại Pháp trong ba mùa hè liên tiếp (Euro 2024, Nations League 2025 và World Cup 2026). Ảnh: Getty Images

Thất bại này đẩy Pháp xuống chơi trận tranh hạng ba World Cup. Đối thủ của thầy trò HLV Didier Deschamps sẽ là đội thua trong cặp đấu giữa Argentina và Anh. Với Tây Ban Nha, họ hiên ngang tiến vào trận chung kết với phong thái của một ứng cử viên số một cho chức vô địch.