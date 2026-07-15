Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Pháp Mikel Oyarzabal và Pedro Porro ghi bàn giúp đoàn quân của Luis de la Fuente giải mã hoàn toàn dàn sao của Didier Deschamps, đưa "La Roja" tiến sát ngôi vương thế giới.

Trận bán kết World Cup 2026 tại Dallas Stadium không chỉ là cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu, mà còn là bản tuyên ngôn về sự lên ngôi của tư duy tập thể trước những cá nhân kiệt xuất. Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010 sau khi đánh bại đội tuyển Pháp với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục.

Sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự Pháp

Ngay từ tiếng còi khai cuộc, Tây Ban Nha đã áp đặt một nhịp độ thi đấu điềm tĩnh nhưng đầy tính sát thương. Bước ngoặt của trận đấu đến từ một sai số cá nhân trong hệ thống phòng ngự của Pháp. Lucas Digne, trong một khoảnh khắc thiếu quan sát, đã phạm lỗi với tài năng trẻ Lamine Yamal trong vòng cấm địa.

Trên chấm phạt đền, Mikel Oyarzabal tiếp tục chứng minh tại sao anh là quân bài quan trọng nhất của huấn luyện viên Luis de la Fuente tại giải đấu năm nay. Cú dứt điểm lạnh lùng của anh không chỉ là bàn thắng thứ 5 cá nhân tại World Cup 2026 mà còn trực tiếp đẩy đội tuyển Pháp vào trạng thái tâm lý bất ổn.

Tây Ban Nha vượt qua Pháp với thắng lợi 2-0 chung cuộc. Ảnh: Getty Images.

Khó khăn chồng chất cho đoàn quân áo Lam khi trung vệ trụ cột William Saliba buộc phải rời sân sớm do chấn thương. Sự thiếu vắng của ngôi sao đang khoác áo Arsenal đã để lại một lỗ hổng mênh mông trong cấu trúc phòng ngự, điều mà Tây Ban Nha đã khai thác triệt để ngay đầu hiệp hai.

Rodri và nghệ thuật kiểm soát không gian

Nếu Oyarzabal là người kết liễu, thì Rodri chính là kiến trúc sư trưởng cho chiến thắng này. Ở tuổi 30, người thủ quân của Tây Ban Nha đã trình diễn một thứ bóng đá ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Với tỷ lệ chuyền bóng chính xác gần như tuyệt đối, Rodri cùng Fabian Ruiz và Dani Olmo đã thiết lập một "gọng kìm" bóp nghẹt hoàn toàn tuyến giữa của Pháp.

Phút thứ 50, một pha phối hợp mang tính thương hiệu của "La Roja" đã loại bỏ toàn bộ hàng thủ chắp vá của đối phương. Pedro Porro xuất hiện đúng lúc để tung cú dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này là hệ quả tất yếu của một lối chơi kiểm soát bóng đạt đến độ thượng thừa, khiến những ngôi sao tấn công như Ousmane Dembele hay Michael Olise hoàn toàn bị cô lập.

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt Mbappe. Ảnh: Getty Images.

Sự bế tắc của Kylian Mbappe

Trái ngược với sự thanh thoát của đối thủ, đội tuyển Pháp đã có một ngày thi đấu dưới mức kỳ vọng. Kylian Mbappe, niềm hy vọng số một của "Les Bleus", gần như không có khoảng trống để chơi bóng. Hệ thống phòng ngự của Tây Ban Nha, dưới sự chỉ huy của Aymeric Laporte, đã phong tỏa mọi hướng di chuyển của tiền đạo Real Madrid.

Thống kê cho thấy Pháp phải đợi đến tận phút 81 mới có cú sút trúng đích đầu tiên từ nỗ lực của Desire Doue, nhưng chừng đó là quá ít để làm khó Unai Simon. Những sự thay đổi người muộn màng của Didier Deschamps với Rayan Cherki hay Bradley Barcola cũng không thể xuyên phá được khối đội hình vững chắc mà Tây Ban Nha đã giăng ra.

Thông số kỹ thuật đáng chú ý

Thông số Tây Ban Nha Pháp Tỷ số 2 0 Kiểm soát bóng 58% 42% Sút trúng đích 5 1 Phạt góc 6 3

Chiến thắng này đưa Tây Ban Nha tiến thẳng tới trận chung kết tại MetLife Stadium, New Jersey, nơi họ sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp bán kết giữa Anh và Argentina. Với phong độ hiện tại, đoàn quân của Luis de la Fuente đang đứng trước cơ hội lịch sử để tái lập kỳ tích vô địch thế giới sau 16 năm chờ đợi. Trong khi đó, Pháp sẽ phải hành quân đến Miami để tham dự trận tranh hạng ba trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.