Tây Ban Nha vào tứ kết World Cup 2026: Kỷ lục phòng ngự 609 phút và bản sắc mới của Luis de la Fuente Đánh bại Bồ Đào Nha 1-0, Tây Ban Nha lập kỷ lục giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp tại World Cup, chính thức vượt qua các cột mốc lịch sử của Ý và Thụy Sĩ để tiến vào tứ kết.

Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bồ Đào Nha. Kết quả này không chỉ tái hiện hành trình bản lĩnh của 16 năm trước tại Cape Town mà còn đánh dấu một sự chuyển dịch mang tính biểu tượng trong triết lý bóng đá của xứ sở bò tót.

Nếu chức vô địch năm 2010 được thêu dệt bằng lối đá tiki-taka mượt mà của bộ ba Xavi, Iniesta và Villa, thì đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente tại giải đấu năm nay lại đang chinh phục đỉnh cao bằng một bệ phóng hoàn toàn khác: hàng phòng ngự kiên cường mang tính lịch sử.

Hàng thủ là bệ phóng cho thành công của Tây Ban Nha. Ảnh: Getty.

Bức tường thép vô tiền khoáng hậu

Dù sở hữu những ngôi sao tấn công thượng hạng như Mikel Oyarzabal, thần đồng Lamine Yamal hay sự điều tiết của Pedri, chính phần sân nhà mới là nơi tạo nên sự khác biệt cho đại diện châu Âu. Tây Ban Nha hiện là đội duy nhất chưa bị thủng lưới tại World Cup 2026. Họ cũng trở thành tập thể đầu tiên trong lịch sử giải đấu giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp, phá vỡ kỷ lục cũ của Ý (1990) và Thụy Sĩ (2006-2010).

Tính cả khoảng thời gian từ vòng 16 đội năm 2022 trước Morocco, La Roja đã trải qua tổng cộng 10 giờ 9 phút liên tục bảo toàn mành lưới. Sự vững chắc này bắt nguồn từ phong độ xuất sắc của thủ thành Unai Simon. Với 609 phút không để lọt lưới, Simon đã chính thức vượt qua kỷ lục 517 phút của Walter Zenga và cột mốc 476 phút của huyền thoại Iker Casillas.

Phân tích hệ thống chiến thuật của De la Fuente

Sự thành công của hàng thủ Tây Ban Nha không đến từ sự may mắn mà là kết quả của một hệ thống vận hành trơn tru. Bộ đôi trung vệ Aymeric Laporte và Pau Cubarsi đang cho thấy sự kết hợp ăn ý giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Họ không chỉ giỏi trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới mà còn bọc lót cực tốt cho hai biên do Pedro Porro và Marc Cucurella trấn giữ.

Đặc biệt, vai trò của Rodri – chủ nhân Quả bóng vàng 2024 – là không thể thay thế. Anh đóng vai trò như một "ngọn hải đăng" định hình lối chơi, vừa đánh chặn hiệu quả, vừa là trạm trung chuyển bóng giúp giảm áp lực trực tiếp lên bộ tứ vệ. Huấn luyện viên Luis de la Fuente tự hào khẳng định: "Đây là trái ngọt từ công sức tập thể. Có sự đoàn kết, nỗ lực và mọi người đều sẵn sàng chạy vì nhau".

Merino vào sân thay người và ghi bàn thắng quyết định. Ảnh: Getty.

Điềm báo đáng sợ cho các đối thủ

Kể từ sau kỷ nguyên vàng Euro 2012, bóng đá Tây Ban Nha từng trải qua nhiều nốt trầm tại các kỳ World Cup. Tuy nhiên, với tư thế của nhà đương kim vô địch châu Âu, họ đang cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh thi đấu. Không còn là một đội bóng chỉ biết kiểm soát bóng vô hồn, Tây Ban Nha hiện tại biết cách chịu đựng áp lực và kết liễu đối thủ đúng lúc.

Cựu tiền đạo Chris Sutton nhận định: "Việc họ không để thủng lưới là điềm báo đáng sợ cho các đội bóng khác. Dù màn trình diễn chưa hẳn là bùng nổ nhất, nhưng bạn cảm giác Tây Ban Nha vẫn còn có thể tiến bộ hơn nữa". Thử thách thực sự sẽ đến ở vòng tứ kết, nơi họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Bỉ và chủ nhà Mỹ. Với một hàng thủ kỷ lục, La Roja đang tự tin hơn bao giờ hết trên hành trình tái lập kỳ tích vô địch thế giới.