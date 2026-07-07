Tây Ban Nha vào tứ kết World Cup 2026 nhờ khoảnh khắc thiên tài của Mikel Merino Mikel Merino sắm vai siêu dự bị với bàn thắng quý như vàng ở phút 91, giúp Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha 1-0. Chiến thắng tối thiểu nhưng phản ánh sự áp đảo về mặt vị thế chiến thuật của La Roja.

Trận derby bán đảo Iberia tại vòng knock-out World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản kịch tính nhất có thể. Khi đồng hồ điểm sang phút bù giờ đầu tiên, Mikel Merino – người chỉ mới vào sân từ phút 85 – đã chọn vị trí thông minh để tung cú dứt điểm lạnh lùng, tiễn Bồ Đào Nha rời giải đấu và đưa Tây Ban Nha hiên ngang tiến vào tứ kết.

Sự điềm tĩnh của hàng thủ trẻ tuổi

Dù phải đối mặt với những ngôi sao tấn công thượng thặng bên phía Bồ Đào Nha, hàng phòng ngự của Tây Ban Nha đã có một ngày thi đấu thực sự bản lĩnh. Tâm điểm là tài năng trẻ Pau Cubarsi, người cho thấy sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc ở trung tâm hàng thủ. Không chỉ phong tỏa tốt tầm hoạt động của các tiền đạo đối phương, Cubarsi còn thực hiện nhiều đường chuyền xuyên tuyến ấn tượng, giúp đội nhà chuyển đổi trạng thái nhanh chóng.

Pau Cubarsi (6.3) cho thấy sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc ở trung tâm hàng thủ với những đường chuyền xuyên tuyến ấn tượng.

Ở hai hành lang cánh, Pedro Porro và Marc Cucurella đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa chặt các mũi khoan của đối thủ. Đặc biệt là Porro, anh không chỉ phòng ngự chắc chắn mà còn thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công, tạo nên những tam giác phối hợp lợi hại bên cánh phải cùng Lamine Yamal.

Rodri và quyền kiểm soát tại tuyến giữa

Nếu phải tìm ra một cái tên định hình lối chơi của La Roja, đó chắc chắn là Rodri. Tiền vệ đang khoác áo Man City tiếp tục chứng minh tại sao anh được coi là "linh hồn" của đội bóng. Với tỉ lệ chuyền bóng chính xác ở mức tuyệt đối, Rodri giúp Tây Ban Nha duy trì thế trận chủ động và bẻ gãy các đợt phản công của Bồ Đào Nha ngay từ vòng tròn trung tâm.

Rodri (6.3) là lá chắn thép giúp bẻ gãy các đợt phản công của Bồ Đào Nha ngay từ giữa sân.

Tuy nhiên, sự bế tắc của Pedri và Dani Olmo trong phần lớn thời gian thi đấu đã khiến các đợt tấn công trung lộ của Tây Ban Nha đôi khi bị đình trệ. Cả hai đều gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của đội bóng áo bã trầu và không tạo ra được nhiều đường chuyền mang tính đột biến như kỳ vọng.

Lamine Yamal và khoảnh khắc của siêu dự bị

Trong một ngày mà các tiền đạo mục tiêu như Mikel Oyarzabal nỗ lực tì đè nhưng thiếu duyên ghi bàn, Lamine Yamal vẫn là mối đe dọa thường trực. Kỹ thuật và tốc độ của tài năng trẻ này buộc hàng thủ Bồ Đào Nha phải luôn trong tình trạng báo động. Dù không trực tiếp lập công, nhưng áp lực mà Yamal tạo ra đã bào mòn thể lực đối phương, dọn đường cho màn tỏa sáng của các nhân tố dự bị.

Lamine Yamal (6.3) vẫn là mối đe dọa thường trực bên cánh phải nhờ kỹ thuật và tốc độ vượt trội.

Bước ngoặt đến ở phút 85 khi HLV tung Mikel Merino vào sân thay Dani Olmo. Chỉ mất 6 phút hiện diện, Merino đã thực hiện pha chọn vị trí nhạy bén và dứt điểm hạ gục thủ thành đối phương. Bàn thắng ở phút 91 không chỉ là thành quả của một pha phối hợp hay, mà còn là minh chứng cho khả năng đọc trận đấu và thay người quyết đoán của ban huấn luyện Tây Ban Nha.

Mikel Merino (6.3) trở thành người hùng của trận đấu với bàn thắng quý như vàng ở phút 91.

Thống kê điểm số đội hình Tây Ban Nha

Cầu thủ Vị trí Điểm số Unai Simon Thủ môn 6.3 Pedro Porro Hậu vệ phải 6.3 Pau Cubarsi Trung vệ 6.3 Aymeric Laporte Trung vệ 6.3 Marc Cucurella Hậu vệ trái 6.3 Rodri Tiền vệ 6.3 Pedri Tiền vệ 6.0 Dani Olmo Tiền vệ 6.0 Lamine Yamal Tiền đạo cánh 6.3 Mikel Oyarzabal Tiền đạo 6.3 Mikel Merino Dự bị 6.3

Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha duy trì mạch trận ấn tượng và khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Với một đội hình kết hợp giữa sức trẻ của Cubarsi, Yamal và bản lĩnh của Rodri, Merino, La Roja đang cho thấy sự toàn diện trong cả tấn công lẫn phòng ngự.