Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Ferran Torres gieo sầu cho Messi và Argentina với tỷ số 1-0 Vượt qua sức ép khủng khiếp từ Argentina tại New Jersey, Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2026 nhờ bàn thắng duy nhất của Ferran Torres, khép lại hành trình lịch sử.

Trận chung kết World Cup 2026 tại sân vận động New York New Jersey đã kết thúc với kịch bản không thể kịch tính hơn. Tây Ban Nha, với lối chơi kỷ luật và thực dụng đến tàn nhẫn, đã chính thức trở thành tân vương của bóng đá thế giới sau khi đánh bại Argentina với tỷ số tối thiểu 1-0. Bàn thắng duy nhất của Ferran Torres không chỉ chấm dứt hy vọng bảo vệ ngai vàng của Albiceleste mà còn gieo sầu cho Lionel Messi trong vũ điệu cuối cùng của anh tại đấu trường thế giới.

Đội hình ra sân của Tây Ban Nha và Argentina. Ảnh: Bongda.com.vn.

Cuộc đấu trí giữa hai trường phái

Bước vào trận chung kết, Luis de la Fuente tiếp tục tin dùng sơ đồ 4-2-3-1 đã giúp La Roja duy trì chuỗi 37 trận bất bại. Trong khi đó, Lionel Scaloni bên phía Argentina ưu tiên sự chắc chắn với hệ thống 4-4-2, tập trung tối đa không gian cho Lionel Messi tỏa sáng. Tâm điểm của mọi ánh nhìn đổ dồn vào cuộc đối đầu giữa hai thế hệ: một Messi dày dạn kinh nghiệm ở tuổi 39 và một Lamine Yamal đầy triển vọng của bóng đá xứ bò tót.

Màn so tài giữa Lionel Messi và Lamine Yamal được nhận định là tâm điểm của trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Hiệp một diễn ra với tốc độ vừa phải nhưng vô cùng căng thẳng ở khu vực trung lộ. Bộ đôi Rodri và Fabian Ruiz của Tây Ban Nha đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chia cắt sợi dây liên lạc giữa Enzo Fernandez và các mũi tấn công của Argentina. Tuy nhiên, tổn thất lớn đã đến với đại diện Nam Mỹ khi trung vệ trụ cột Lisandro Martinez gặp chấn thương nghiêm trọng vào cuối hiệp 1 và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Nicolas Otamendi.

Trung vệ trụ cột của Argentina, Lisandro Martinez gặp chấn thương vào cuối hiệp 1 và phải rời sân để nhường chỗ cho Nicolas Otamendi. Ảnh: Getty Images.

Bi kịch hàng thủ và bước ngoặt thẻ đỏ

Vận đen tiếp tục đeo bám Argentina trong hiệp hai khi Cristian Romero là cái tên tiếp theo phải rời sân do chấn thương. Việc mất đi cặp trung vệ số một đã khiến hệ thống phòng ngự của Albiceleste bộc lộ những khoảng trống chết người. Dù Facundo Medina đã nỗ lực trám vào lỗ hổng, nhưng sức ép từ các cầu thủ chạy cánh tốc độ của Tây Ban Nha bắt đầu phát huy tác dụng.

Sau Lisandro Martinez, đến lượt một trung vệ khác của Argentina cũng gặp chấn thương là Curtis Romero và anh phải rời sân để nhường chỗ cho Facundo Medina. Ảnh: Getty Images.

Trận đấu đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ khi Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai sau một pha phạm lỗi nguy hiểm. Việc chỉ còn thi đấu với 10 người khiến Argentina rơi vào thế chống đỡ vất vả trước những đợt hãm thành liên tiếp từ La Roja.

Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ 2 trong trận đấu ở khoảng thời gian bù giờ, đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ và đẩy Argentina vào thế chỉ còn 10 người trước Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images.

Ferran Torres và khoảnh khắc lịch sử

Bước vào hiệp phụ, Tây Ban Nha suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số khi Nico Williams sút tung lưới Emiliano Martinez. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng do xác định Mikel Merino đã phạm lỗi với Otamendi trước đó. Cổ động viên Argentina thở phào nhẹ nhõm, nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu.

Hiệp phụ đầu tiên, Nico Williams đã sút tung lưới Argentina nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài xác định Mikel Merino đã phạm lỗi với Nicolas Otamendi trước đó. Ảnh: Getty Images.

Sau bao nỗ lực hãm thành, bước ngoặt cuối cùng cũng đến. Từ một pha dàn xếp tấn công mạch lạc, Nico Williams thực hiện cú đánh đầu kiến tạo tinh tế để Ferran Torres băng vào dứt điểm bằng chân trái cực hiểm. Bóng đi cuộn vào góc xa, đánh bại hoàn toàn thủ thành Emiliano Martinez, ấn định chiến thắng 1-0 cho Tây Ban Nha.

Sau bao nỗ lực, cuối cùng Tây Ban Nha đã mở tỷ số khi Nico Williams có pha đánh đầu kiến tạo cho Ferran Torres tung cú sút chân trái hiểm hóc, đánh bại thủ thành Emiliano Martinez và làm tung mành lưới của Argentina. Ảnh: Getty Images.

Thống kê đáng chú ý sau trận đấu

Thông số Tây Ban Nha Argentina Tỷ số 1 0 Số trận giữ sạch lưới tại giải 7 (Kỷ lục) - Chuỗi bất bại hiện tại 38 trận - Thẻ đỏ 0 1

Chiến thắng này giúp Tây Ban Nha thiết lập kỷ lục mới với 7 trận giữ sạch lưới trong một kỳ World Cup, minh chứng cho sự thực dụng và khoa học dưới thời Luis de la Fuente. Đối với Argentina, thất bại này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên vàng, khi Lionel Messi không thể có thêm một danh hiệu vô địch thế giới để khép lại sự nghiệp vĩ đại của mình.