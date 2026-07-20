Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: La Roja hạ gục Argentina để lần thứ hai lên đỉnh thế giới Vượt qua Argentina trong trận chung kết tại Bắc Mỹ, Tây Ban Nha chính thức đăng quang World Cup 2026, hoàn tất cú đúp danh hiệu lịch sử sau chức vô địch EURO 2024.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã chính thức trở lại đỉnh cao của bóng đá thế giới sau khi đánh bại Argentina trong trận chung kết World Cup 2026. Chiến thắng này không chỉ mang về chiếc cúp vàng thứ hai trong lịch sử cho La Roja mà còn chấm dứt 16 năm chờ đợi mòn mỏi kể từ đêm huyền diệu tại Johannesburg năm 2010.

Sự trỗi dậy của một đế chế mới

Sau hơn một thập kỷ tìm kiếm bản sắc, Tây Ban Nha đã tìm lại được công thức chiến thắng. Chức vô địch tại World Cup 2026 được tổ chức trên ba quốc gia Mỹ, Mexico và Canada là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh của bóng đá xứ đấu bò. Trước giải đấu này, thành tích tốt nhất của họ là chức vô địch năm 2010, khi Andres Iniesta ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ để hạ gục Hà Lan.

Đáng chú ý, Tây Ban Nha đang duy trì thành tích ấn tượng: hễ lọt vào chung kết World Cup là giành chiến thắng. Với danh hiệu này, La Roja chính thức gia nhập nhóm các đội tuyển có ít nhất hai lần vô địch thế giới, đứng ngang hàng với Pháp và Uruguay về số lượng Cúp vàng tính đến trước giải đấu năm nay.

Giải đấu Thành tích World Cup 2010 Vô địch World Cup 2026 Vô địch

Thống trị tuyệt đối các đấu trường lớn

Không chỉ dừng lại ở World Cup, Tây Ban Nha đang thể hiện sự thống trị tuyệt đối ở cấp độ đội tuyển. Họ hiện là đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử EURO với 4 lần đăng quang (1964, 2008, 2012, 2024). Việc đồng thời giữ chức vô địch châu Âu và vô địch thế giới là minh chứng cho sự ổn định và chiều sâu đội hình đáng nể của đội bóng này.

Bên cạnh đó, danh hiệu UEFA Nations League 2023 cũng góp phần làm dày thêm bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của La Roja. Tính đến sau World Cup 2026, Tây Ban Nha đã sở hữu tổng cộng 7 danh hiệu lớn ở các đấu trường hàng đầu.

Bảng vàng thành tích của đội tuyển Tây Ban Nha

Giải đấu Số lần vô địch Các năm đăng quang FIFA World Cup 2 2010, 2026 UEFA EURO 4 1964, 2008, 2012, 2024 UEFA Nations League 1 2023 Tổng cộng 7

Sự tiếp nối giữa hai thế hệ vàng

Thành công của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 gợi nhớ lại giai đoạn hoàng kim 2008-2012. Nếu như thế hệ của Iker Casillas, Xavi, Iniesta và Sergio Ramos từng tạo nên lịch sử với cú ăn ba danh hiệu lớn liên tiếp (EURO 2008, World Cup 2010, EURO 2012), thì thế hệ hiện tại cũng đang đi trên con đường tương tự.

Bằng việc đăng quang tại EURO 2024 và ngay sau đó là World Cup 2026, đội hình hiện tại của La Roja đã tái lập vị thế thống trị toàn cầu. Sự kết hợp giữa triết lý bóng đá kiểm soát truyền thống và tư duy hiện đại đã giúp Tây Ban Nha vượt qua những đối thủ sừng sỏ nhất để một lần nữa bước lên bục vinh quang cao nhất của bóng đá thế giới.

Chức vô địch lần này không chỉ là một danh hiệu, mà còn là khởi đầu cho một chu kỳ thành công mới, khẳng định vị thế độc tôn của bóng đá Tây Ban Nha trên bản đồ bóng đá quốc tế trong nhiều năm tới.