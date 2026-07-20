Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Sự thống trị tuyệt đối và thống kê thảm họa của Argentina Ferran Torres ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha lên ngôi vương thế giới trong trận chung kết lịch sử, nơi Argentina lập kỷ lục buồn khi không thể tung ra cú sút nào suốt 90 phút chính thức.

Trận chung kết World Cup 2026 tại Bắc Mỹ đã khép lại với kịch bản không thể thuyết phục hơn cho đội tuyển Tây Ban Nha. La Roja chính thức mở ra một kỷ nguyên thống trị mới của bóng đá thế giới sau chiến thắng 1-0 trước Argentina. Trong khi đó, nhà cựu vô địch Nam Mỹ để lại nỗi thất vọng cùng cực khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử đá một trận chung kết World Cup mà không thể tung ra nổi một cú sút nào suốt thời gian thi đấu chính thức.

Torres ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Ảnh: Getty.

Khoảnh khắc định đoạt ở phút 106

Trận quyết chiến trên đất Mỹ diễn ra với thế trận giằng co và cực kỳ chặt chẽ. Dù kiểm soát hoàn toàn nhịp độ, Tây Ban Nha phải chờ đến tận hiệp phụ thứ hai mới có thể xuyên thủng màng lưới đối phương. Phút 106, tiền đạo Ferran Torres tỏa sáng rực rỡ với pha lập công quý như vàng, phá vỡ thế bế tắc và trực tiếp đưa đội tuyển xứ đấu bò lên đỉnh thế giới.

Trong phần lớn thời gian trước đó, sức tấn công của La Roja dù bền bỉ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự lùi sâu của Argentina. Tuy nhiên, sự kiên trì trong triết lý kiểm soát bóng đã giúp họ gặt hái thành quả, trong bối cảnh đối thủ Nam Mỹ hoàn toàn thiếu đi tinh thần mạo hiểm cần thiết để tổ chức phản công.

Thống kê gây sốc: Sự bế tắc lịch sử của Argentina

Dữ liệu từ Opta đã phơi bày một thực trạng đáng báo động cho đội quân của HLV Lionel Scaloni. Argentina đã đi vào lịch sử theo cách không mong muốn khi không có nổi một cú dứt điểm nào trong 90 phút đầu tiên. Phải đến phút 117 của hiệp phụ, khi mọi thứ đã dần tuột khỏi tầm tay, đại diện Nam Mỹ mới có cú sút đầu tiên về phía khung thành Tây Ban Nha.

Argentina bị áp đảo trước Tây Ban Nha. Ảnh: Getty.

Xuyên suốt 120 phút thi đấu, các con số thống kê đã lột tả sự yếu kém của nhà cựu vô địch:

Tổng số cú sút: 3 (Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn).

3 (Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn). Sút trúng đích: 0 (Argentina không một lần đe dọa được thủ môn đối phương).

0 (Argentina không một lần đe dọa được thủ môn đối phương). Chạm bóng trong vòng cấm đối phương: 8 lần (con số cực thấp cho một trận chung kết).

Sự bất lực này dẫn đến những hình ảnh phản cảm ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Nhiều cầu thủ Argentina, do không giữ được bình tĩnh trước thất bại cay đắng, đã có những phản ứng gay gắt và thái quá trên sân.

Di sản của Lionel Scaloni và tương lai của La Roja

Dù thất bại tại World Cup 2026, không ai có thể phủ nhận di sản đồ sộ mà HLV Lionel Scaloni để lại. Dưới sự dẫn dắt của ông, La Albiceleste đã trải qua giai đoạn hoàng kim rực rỡ nhất lịch sử hiện đại với hai chức vô địch Copa America (2021, 2024) và đỉnh cao là World Cup 2022. Việc đưa đội bóng vào đến trận chung kết năm nay một lần nữa khẳng định vị thế của chiến lược gia này trên bản đồ bóng đá quốc tế.

Tây Ban Nha vô địch thuyết phục. Ảnh: Sky Sports.

Ở chiều ngược lại, chức vô địch thế giới là lời khẳng định đanh thép cho sự trở lại của bóng đá Tây Ban Nha. Điểm sáng lớn nhất hành trình này chính là Lamine Yamal. Ngôi sao trẻ tuổi đã nén đau, thi đấu với chấn thương gân kheo dai dẳng để cống hiến cho đội quốc gia. Với dàn nhân sự tài năng và trẻ trung, Tây Ban Nha hiện là ứng cử viên số một cho Euro 2028 và sẽ nắm giữ ngai vàng thế giới ít nhất đến năm 2030. Những cường quốc như Anh hay Pháp chắc chắn sẽ phải đối mặt với một thách thức cực đại nếu muốn lật đổ sự thống trị này.