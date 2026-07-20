Tây Ban Nha vô địch World Cup: Nahuel Molina gây phẫn nộ khi tấn công Rodri và Gavi Khoảnh khắc đăng quang của Tây Ban Nha bị che mờ bởi vụ xô xát chấn động, khi các cầu thủ Argentina không giữ được bình tĩnh và lao vào hành hung đối phương sau trận chung kết.

Trận chung kết World Cup đã khép lại với kịch bản không thể kịch tính hơn, nhưng dư vị còn lại không chỉ là bàn thắng vàng của Ferran Torres mà còn là những hình ảnh bạo lực xấu xí. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, SVĐ đã biến thành một võ đài hỗn loạn khi các cầu thủ Argentina, trong cơn giận dữ và bất lực, đã lao vào tấn công các tân vương thế giới.

Cú đấm và màn hành hung nhắm vào các ngôi sao La Roja

Tâm điểm của sự phẫn nộ đổ dồn vào hậu vệ Nahuel Molina. Khi tiền vệ đội trưởng Rodri đang chạy vào sân để chia vui cùng đồng đội, Molina đã bất ngờ chặn đường và tung một cú đấm mạnh vào ngực ngôi sao thuộc biên chế Manchester City. Hành động này ngay lập tức châm ngòi cho một cuộc loạn đả giữa thành viên ban huấn luyện và cầu thủ hai đội.

Khung cảnh hỗn loạn, ẩu đả giữa cầu thủ hai đội. Ảnh: Getty.

Đỉnh điểm của sự việc là màn tấn công nhắm vào tài năng trẻ Gavi. Ống kính truyền hình đã ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc Molina vung tay đấm vào mặt tiền vệ trẻ khi anh đang ăn mừng. Chưa dừng lại ở đó, Molina cùng Leandro Paredes còn lao vào bóp cổ và quật ngã tiền vệ của Barcelona xuống mặt cỏ. Sự hung hãn của các cầu thủ Argentina khiến giới mộ điệu bàng hoàng, biến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành một vết nhơ khó xóa nhòa.

Sự bất lực của Argentina: 0 cú sút trúng đích trong 90 phút

Để hiểu tại sao những cái đầu nóng bên phía đội tuyển xứ Tango lại bùng nổ như vậy, cần nhìn vào diễn biến chuyên môn trên sân. Suốt 90 phút thi đấu chính thức, các học trò của huấn luyện viên Lionel Scaloni đã trải qua một trận đấu hoàn toàn bế tắc. Dù sở hữu những ngôi sao tấn công thượng thặng, Argentina không thể tung ra nổi bất kỳ một cú sút trúng đích nào về phía khung thành Tây Ban Nha.

Hệ thống phòng ngự và khả năng kiểm soát bóng của La Roja đã bóp nghẹt mọi ý đồ tấn công của đại diện Nam Mỹ. Khi trận đấu kéo dài sang hiệp phụ, Ferran Torres đã tận dụng khoảnh khắc lóe sáng duy nhất để ghi bàn quyết định, chính thức đưa Tây Ban Nha lên đỉnh thế giới. Sự bất lực về mặt chiến thuật trong suốt thời gian dài dường như đã bào mòn sự tỉnh táo của các cầu thủ Argentina, dẫn đến những hành vi thiếu kiềm chế sau trận.

Phản ứng gay gắt từ giới chuyên môn

Chứng kiến những hình ảnh bạo lực ngay trên sóng truyền hình trực tiếp, cựu hậu vệ Gary Neville đã không giấu nổi sự bất bình. Ông lên tiếng chỉ trích gay gắt, đặc biệt nhắm vào Leandro Paredes vì những hành động phi thể thao đối với các cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha. Neville nhấn mạnh rằng, dù thất bại có đau đớn đến đâu, việc tấn công đồng nghiệp là điều không thể chấp nhận được ở cấp độ này.

Chiến thắng 1-0 giúp Tây Ban Nha khẳng định vị thế thống trị, nhưng vụ ẩu đả này chắc chắn sẽ còn được nhắc lại nhiều trong các báo cáo kỷ luật của FIFA. Đối với Argentina, giải đấu kết thúc không chỉ bằng một thất bại về tỷ số mà còn là một thất bại nặng nề về mặt hình ảnh trong mắt người hâm mộ toàn cầu.