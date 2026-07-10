Tây Ban Nha vs Bỉ: Bức tường thép La Roja đối đầu hỏa lực 18 trận bất bại Trận tứ kết World Cup 2026 tại Los Angeles là màn so tài cực hạn giữa hàng thủ chưa lọt lưới của Tây Ban Nha và hàng công sở hữu hiệu suất ghi bàn hủy diệt của tuyển Bỉ.

Sân vận động Los Angeles vào lúc 2h00 ngày 11/7 (giờ Việt Nam) sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới khi Tây Ban Nha và Bỉ đụng độ tại tứ kết World Cup 2026. Đây không chỉ là cuộc chiến giành vé vào bán kết, mà còn là bài kiểm tra tối thượng giữa hai triết lý bóng đá đối lập: sự kiểm soát tuyệt đối đối đầu với hỏa lực phản công trực diện.

Tây Ban Nha và Bỉ lần thứ hai chạm trán tại tứ kết của một kỳ World Cup. Ảnh: Gemini.

La Roja và kỷ lục phòng ngự vô tiền khoáng hậu

Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente đang tiến bước tại World Cup 2026 với một sự lầm lì đáng sợ. Tây Ban Nha không chỉ bất bại mà còn thiết lập một cột mốc lịch sử: chưa để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào sau 6 trận liên tiếp tại giải đấu năm nay. Sau khi vùi dập Áo 3-0 và vượt qua Bồ Đào Nha đầy bản lĩnh ở vòng 16 đội, La Roja cho thấy họ đã nâng cấp lối chơi Tiki-taka truyền thống thành một phiên bản thực dụng và vững chãi hơn.

Điểm tựa của hệ thống này nằm ở khả năng điều tiết của Rodri và sự bọc lót tuyệt vời từ cặp trung vệ Cubarsi - Laporte. Khả năng thoát pressing thượng hạng giúp Tây Ban Nha luôn duy trì được quyền kiểm soát, từ đó giảm thiểu tối đa áp lực lên khung thành của Unai Simon.

Tây Ban Nha vẫn chưa lọt lưới bàn nào tại giải đấu năm nay. Ảnh: Getty Images.

Sức công phá từ "Quỷ đỏ" và bài toán thiếu vắng Onana

Đối diện với hàng thủ thép là một đội tuyển Bỉ đang thăng hoa rực rỡ với chuỗi 18 trận bất bại. Dù có khởi đầu vòng bảng không quá ồn ào, đoàn quân của Rudi Garcia đã thực sự bùng nổ ở giai đoạn knock-out. Chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Senegal và màn hủy diệt chủ nhà Mỹ 4-1 là minh chứng cho hỏa lực đáng gờm với hiệu suất trung bình trên 2,5 bàn mỗi trận.

Tuy nhiên, Bỉ đang phải đối mặt với tổn thất nghiêm trọng khi Amadou Onana vắng mặt vì chấn thương dây chằng. Việc mất đi "máy quét" ở giữa sân buộc Rudi Garcia phải trông cậy vào kinh nghiệm của Hans Vanaken hoặc sức trẻ của Nicolas Raskin để khỏa lấp khoảng trống, đồng thời hy vọng vào sự tỏa sáng của Kevin De Bruyne trong vai trò dẫn dắt lối chơi.

Phân tích chiến thuật: Kiểm soát vs Trực diện

Về mặt chiến thuật, trận đấu dự kiến sẽ là màn đấu trí căng thẳng trên sa bàn:

Tây Ban Nha (4-2-3-1): Trung thành với những đường chuyền ngắn, di chuyển linh hoạt để bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối phương. Mikel Oyarzabal, người đã in dấu giày vào 23 bàn thắng trong 17 lần đá chính gần nhất, sẽ là mũi nhọn nguy hiểm nhất.

Trung thành với những đường chuyền ngắn, di chuyển linh hoạt để bóp nghẹt không gian chơi bóng của đối phương. Mikel Oyarzabal, người đã in dấu giày vào 23 bàn thắng trong 17 lần đá chính gần nhất, sẽ là mũi nhọn nguy hiểm nhất. Bỉ (4-2-3-1): Chấp nhận chơi thấp, ưu tiên sự trực diện và tốc độ trong các tình huống chuyển trạng thái. Sự hiện diện của Romelu Lukaku – người đã có 93 bàn thắng quốc tế – từ băng ghế dự bị luôn là mối đe dọa thường trực trong hiệp hai.

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha: Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Bỉ: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere.

Lịch sử và dự đoán

Dù Tây Ban Nha áp đảo về thành tích đối đầu gần đây (thắng 9/11 trận), nhưng ký ức về thất bại tại tứ kết World Cup 1986 trước chính người Bỉ vẫn là lời nhắc nhở về sự nguy hiểm của "Quỷ đỏ" trong những trận cầu sinh tử.

Trong một thế trận mà Tây Ban Nha nắm quyền kiểm soát bóng, sự kiên nhẫn sẽ là chìa khóa. Khả năng cao trận đấu sẽ được định đoạt bởi một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc một sai lầm nhỏ nhất nơi hàng phòng ngự. Với bản lĩnh và sự ổn định của hệ thống phòng ngự, La Roja được dự đoán sẽ giành chiến thắng tối thiểu để ghi tên mình vào vòng bán kết.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 1-0 Bỉ