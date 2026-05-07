Tay cầm Asus ROG thế hệ mới lộ diện: Tần số quét 8000Hz thiết lập tiêu chuẩn độ trễ siêu thấp Asus vừa hé lộ mẫu tay cầm chơi game ROG mới với tần số quét lên đến 8.000Hz, hứa hẹn mang lại trải nghiệm độ trễ gần như bằng không cho game thủ chuyên nghiệp vào mùa hè này.

Asus đang chuẩn bị làm mới hệ sinh thái phụ kiện chơi game của mình với một loạt sản phẩm dự kiến ra mắt vào mùa hè năm nay. Trong đó, tâm điểm chú ý đang đổ dồn vào mẫu tay cầm chơi game ROG thế hệ mới, được cho là phiên bản kế nhiệm của dòng Raikiri Pro danh tiếng.

Bước nhảy vọt về tần số quét 8.000Hz

Thông qua đoạn video giới thiệu (teaser) trên tài khoản Weibo chính thức của ROG, Asus đã khéo léo để lộ con số "8000" trên màn hình tích hợp của tay cầm. Đây là minh chứng rõ nét cho việc thiết bị sẽ hỗ trợ tần số quét (polling rate) lên đến 8.000Hz. Trong thế giới gaming gear, tần số quét càng cao đồng nghĩa với việc dữ liệu từ tay cầm được gửi về máy tính/console càng nhanh, giúp giảm thiểu độ trễ đầu vào xuống mức tối đa.

Để thấy rõ sự cải tiến này, chúng ta có thể nhìn lại lộ trình phát triển của các dòng tay cầm Asus ROG gần đây:

Mẫu tay cầm Tần số quét (Polling Rate) ROG Raikiri Pro (2023) 250Hz ROG Raikiri II (2025) 1.000Hz Tay cầm ROG mới (Dự kiến) 8.000Hz

Sự nâng cấp từ 1.000Hz lên 8.000Hz cho thấy Asus đang muốn cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ nặng ký trên thị trường như dòng GameSir Tarantula 8K hoặc GameSir G7 Pro 8K.

Asus có thể đang chuẩn bị cho phiên bản kế nhiệm của tay cầm Raikiri Pro.

Thiết kế đặc trưng và tính năng cao cấp

Dù đoạn video teaser cố gắng giữ bí mật về ngoại hình tổng thể, một số chi tiết thiết kế quan trọng đã được hé lộ. Phần tay cầm (grips) sẽ có bề mặt nhám với họa tiết cách điệu từ chữ "ROG", giúp tăng độ bám và tính thẩm mỹ. Điểm nhấn đáng chú ý nhất vẫn là màn hình OLED nhỏ phía trên, tương tự như mẫu Raikiri Pro, cho phép người dùng theo dõi thông số hoặc tùy chỉnh nhanh các chế độ.

Tay cầm mới của Asus có màn hình hiển thị tương tự như dòng ROG Raikiri Pro.

Bên cạnh tần số quét vượt trội, giới chuyên môn kỳ vọng mẫu tay cầm này sẽ được trang bị những công nghệ điều khiển tiên tiến nhất hiện nay. Các tính năng như cần gạt (joystick) công nghệ TMR (Tunnel Magnetoresistance) để chống trôi, cò bấm (triggers) có thể điều chỉnh hành trình và các nút bấm mặt sau có khả năng lập trình là những nâng cấp gần như chắc chắn sẽ xuất hiện.

Thách thức và kỳ vọng trên thị trường

Hiện tại, Asus vẫn chưa xác nhận liệu mẫu tay cầm này có hỗ trợ hệ máy Xbox như phiên bản Raikiri II hay không, hay sẽ tập trung hoàn toàn vào nền tảng Windows PC để tối ưu hóa sức mạnh của tần số quét 8.000Hz. Việc duy trì kết nối ổn định ở tần số quét cao như vậy trên môi trường không dây cũng là một bài toán kỹ thuật mà người dùng đang chờ đợi lời giải từ Asus.

Dự kiến, thông tin chi tiết về giá bán và ngày lên kệ chính thức sẽ được công bố tại các sự kiện công nghệ lớn trong mùa hè này. Với sự xuất hiện của polling rate 8.000Hz, Asus không chỉ nâng cấp một sản phẩm mà còn đang cố gắng thiết lập một tiêu chuẩn hiệu suất mới cho thị trường tay cầm chơi game cao cấp.