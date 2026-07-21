Tay đỡ màn hình HyperWork P1 Single: Giải pháp tối ưu diện tích và bảo vệ cột sống HyperWork P1 Single sở hữu khả năng chịu tải 9kg, hỗ trợ màn hình tới 32 inch, giúp người dùng linh hoạt điều chỉnh góc nhìn và giải phóng không gian bàn làm việc.

Trong xu hướng thiết kế góc làm việc hiện đại, việc tối giản không gian và đảm bảo yếu tố công thái học (ergonomics) trở thành ưu tiên hàng đầu của người dùng công nghệ. Thay vì sử dụng các chân đế màn hình cồng kềnh đi kèm máy, các mẫu tay đỡ (arm) chuyên dụng đang dần trở thành phụ kiện không thể thiếu. Mới đây, HyperWork đã ra mắt mẫu P1 Single, một giải pháp hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo và hiệu suất làm việc của người dùng.

Giá đỡ màn hình P1 Single

Tối ưu diện tích bàn làm việc với thiết kế tối giản

Điểm khác biệt lớn nhất khi sử dụng HyperWork P1 Single chính là khả năng giải phóng triệt để diện tích bề mặt bàn. Bằng cách nâng bổng màn hình lên cao, thiết bị tạo ra một khoảng trống lý tưởng bên dưới, giúp người dùng có thêm không gian để bố trí bàn phím, loa hoặc các vật dụng trang trí khác. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những ai đang sử dụng bàn làm việc có kích thước nhỏ hoặc theo đuổi phong cách tối giản.

Về thông số kỹ thuật, P1 Single được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của đa số người dùng phổ thông và chuyên nghiệp hiện nay:

Thông số kỹ thuật Chi tiết Kích thước màn hình hỗ trợ 17 – 32 inch Tải trọng tối đa 2 – 9 kg Chiều cao vươn tối đa 519 mm Tầm vươn xa tối đa 405 mm Chuẩn VESA hỗ trợ 75x75mm và 100x100mm

Cơ chế linh hoạt giúp làm chủ mọi góc nhìn

Sự linh hoạt là yếu tố cốt lõi của HyperWork P1 Single. Với hệ thống khớp nối mượt mà, người dùng có thể dễ dàng xoay ngang, nghiêng trước sau hoặc nâng hạ độ cao chỉ với những thao tác nhẹ nhàng. Khả năng tùy chỉnh này cho phép thiết lập màn hình đúng tầm mắt, giúp duy trì tư thế ngồi thẳng, từ đó giảm thiểu tình trạng đau mỏi cổ và vai gáy khi phải làm việc trong thời gian dài.

Vươn cao tối đa 519mm, vươn xa tối đa 405mm

Bên cạnh đó, tầm vươn xa lên tới 405mm và chiều cao tối đa 519mm mang lại sự cơ động cao, phù hợp với nhiều kiểu setup khác nhau, từ làm việc văn phòng đến giải trí đa phương tiện.

Độ bền ấn tượng và khả năng tương thích rộng rãi

Dù sở hữu vẻ ngoài thanh thoát, HyperWork P1 Single lại có kết cấu vô cùng chắc chắn từ các vật liệu chịu lực cao cấp. Sản phẩm hỗ trợ tốt các dòng màn hình từ 17 đến 32 inch với trọng lượng tối đa lên tới 9kg. Điều này đảm bảo sự ổn định tuyệt đối, không xảy ra hiện tượng rung lắc hay xệ màn hình trong quá trình sử dụng.

Hỗ trợ màn 17 – 32 inch, tải trọng 2 – 9kg

Việc lắp đặt cũng được hãng tối ưu hóa với các bước đơn giản, giúp người dùng không chuyên cũng có thể tự mình thực hiện nhanh chóng. Các khớp nối được thiết kế để hoạt động êm ái, bền bỉ theo thời gian, khẳng định chất lượng của một thiết bị nằm trong hệ sinh thái setup chuyên nghiệp của HyperWork.

Tổng kết: Khoản đầu tư xứng đáng cho sức khỏe và hiệu suất

Nhìn chung, HyperWork P1 Single không chỉ đơn thuần là một món phụ kiện trang trí mà là một công cụ hỗ trợ sức khỏe và tối ưu hóa không gian sáng tạo. Với mức giá hợp lý đi kèm những tính năng vượt trội về độ linh hoạt và tải trọng, đây chắc chắn là lựa chọn sáng giá cho những ai muốn nâng cấp góc làm việc chuyên nghiệp hơn. Thay vì bị giới hạn bởi chân đế cố định, P1 Single giúp người dùng làm chủ hoàn toàn góc nhìn, khơi nguồn cảm hứng cho những ý tưởng mới mỗi ngày.