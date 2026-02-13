Đời sống Tây Ninh bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại 14 điểm UBND tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch tổng thể mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Đêm Giao thừa tổ chức chương trình nghệ thuật tại 2 quảng trường và bắn pháo hoa tại 14 điểm trên địa bàn

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành kế hoạch tổng thể tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa kết hợp bắn pháo hoa trên diện rộng, bảo đảm vui tươi, an toàn và đúng quy định.

Bắn pháo hoa tại 14 điểm trên địa bàn tỉnh

Theo kế hoạch, Tây Ninh tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại 14 xã, phường, với quy mô giàn pháo khác nhau tùy theo điều kiện thực tế từng địa phương:

Điểm bắn tại phường Long An (Quảng trường Khu hành chính, khu phố Bình Cư 2) sẽ thực hiện 120 giàn pháo;

Xã Cần Giuộc (Khu dân cư Sài Gòn River Park, ấp Phước Thuận) 90 giàn;

Xã Rạch Kiến (Công ty Tương Lai, ấp Long Thanh) 90 giàn;

Xã Bến Lức (Khu đô thị Waterpoint, ấp An Thạnh) 120 giàn;

Xã Hậu Nghĩa (sân vận động, ô 5, ấp Khiêm Cương) 120 giàn;

Xã Đức Hòa (Khu Ecity Tân Đức) 90 giàn.

Xã Tầm Vu (Quảng trường xã) bắn 60 giàn;

Phường Trảng Bàng (sân vận động phường) 90 giàn;

Xã Bến Cầu (sân vận động, ấp Mộc Bài) 90 giàn;

Phường Gò Dầu (sân vận động, đường Lê Hồng Phong) 150 giàn – là điểm có số lượng giàn nhiều nhất.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Tây Ninh

Chương trình nghệ thuật 2 điểm, truyền hình trực tiếp 120 phút

Trong đêm Giao thừa, tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật tại 2 địa điểm và truyền hình trực tiếp trong thời lượng 120 phút:

Quảng trường thuộc Khu trung tâm chính trị – hành chính tỉnh (phường Long An)

Quảng trường Tô Quyền (phường Tân Ninh)

Công tác chuẩn bị bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026

Theo thông tin từ UBND tỉnh, toàn bộ chương trình được xây dựng trong khuôn khổ kế hoạch tổng thể, có sự phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương nhằm bảo đảm:

An ninh trật tự

An toàn phòng cháy, chữa cháy

Quản lý chặt chẽ vật tư pháo hoa

Điều tiết giao thông và kiểm soát đám đông

Với 14 điểm bắn pháo hoa, 2 điểm tổ chức nghệ thuật trung tâm và chuỗi sự kiện du xuân tại núi Bà Đen, kế hoạch đón Tết Bính Ngọ 2026 của Tây Ninh được xây dựng theo hướng đồng bộ, phân tầng quy mô, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương năng động, an toàn và giàu bản sắc.