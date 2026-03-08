Tay vợt Panna Udvardy bị đe dọa bắt cóc người thân sau sự cố rò rỉ dữ liệu của WTA Ngôi sao tennis Panna Udvardy đang sống trong sợ hãi sau khi thông tin cá nhân bị lộ. Tin thể thao 8/3 còn ghi nhận kỷ lục xem cricket và nhận định của Zverev.

Tay vợt Panna Udvardy bị đe dọa tính mạng sau vụ rò rỉ dữ liệu

Panna Udvardy, tay vợt hiện xếp hạng 95 thế giới, đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng sau khi trở thành mục tiêu của một kẻ tống tiền giấu mặt. Trên mạng xã hội Instagram, cô đã công khai những tin nhắn lăng mạ và đe dọa nhắm vào bản thân cùng gia đình thông qua ứng dụng WhatsApp.

Sự việc xảy ra ngay trước thềm trận tứ kết giải WTA 125 diễn ra tại Antalya. Kẻ giấu mặt không chỉ lăng mạ Udvardy mà còn đe dọa sẽ bắt cóc mẹ cô, khẳng định nắm rõ vị trí của các thành viên trong gia đình và gửi kèm hình ảnh một khẩu súng để gây áp lực. Theo Udvardy, số điện thoại cá nhân của cô có thể đã bị phát tán sau một vụ rò rỉ dữ liệu từ hệ thống của Hiệp hội Quần vợt Nữ thế giới (WTA).

Panna Udvardy bị đe dọa sau khi thông tin cá nhân rò rỉ

Alexander Zverev nhận định về thói quen thay huấn luyện viên của Emma Raducanu

Bên cạnh những bất ổn về an ninh, làng quần vợt còn gây chú ý với quan điểm của Alexander Zverev về đồng nghiệp Emma Raducanu. Tay vợt nữ số 1 nước Anh tiếp tục gây tranh cãi khi đã làm việc với tổng cộng 9 huấn luyện viên (HLV) khác nhau trong thời gian ngắn và thậm chí tham dự Indian Wells mà không có HLV chính thức.

Chia sẻ với Tennis Up To Date, Zverev thừa nhận sự khác biệt lớn trong tư duy huấn luyện giữa hai người. "Tôi nghĩ Emma là trường hợp rất đặc biệt. Tôi rất quý cô ấy, nhưng cách Emma nhìn nhận về việc huấn luyện khác xa tôi. Tôi đã gắn bó với cùng một người thầy suốt 28 năm qua," tay vợt người Đức cho biết. Hiện Raducanu chỉ đang làm việc cùng bạn đánh tập Alexis Canter và bình luận viên Mark Petchey.

Kỷ lục thế giới về lượng người xem trực tuyến tại giải Cricket

Trong khi đó, lĩnh vực truyền thông thể thao vừa ghi nhận một cột mốc lịch sử mới. Theo số liệu từ JioHotstar, trận bán kết T20 World Cup 2026 giữa Ấn Độ và Anh đã đạt ngưỡng 65,2 triệu người xem cùng lúc trên các nền tảng kỹ thuật số. Tổng lượt xem của trận đấu này chạm mốc 619 triệu lượt.

Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận cho một sự kiện trực tiếp trên nền tảng số toàn cầu. Thành tích này chính thức phá vỡ kỷ lục 533 triệu lượt xem được thiết lập tại trận chung kết T20 World Cup 2024, thời điểm đội tuyển Ấn Độ lên ngôi vô địch.

Charles Leclerc thừa nhận sự áp đảo của Mercedes tại Australian GP

Tại đường đua Công thức 1 (F1), tay đua Charles Leclerc của đội Ferrari đã có những chia sẻ thẳng thắn sau vòng phân hạng Australian GP. Leclerc thừa nhận Mercedes đang sở hữu sức mạnh vượt trội mà Ferrari khó lòng khỏa lấp trong ngắn hạn.

Đặc biệt, Leclerc đánh giá rất cao màn trình diễn của George Russell – người đã giành vị trí xuất phát đầu tiên (pole). Tay đua của Ferrari nhận định rằng Russell dường như vẫn chưa khai thác hết công suất tối đa của động cơ nhưng vẫn dễ dàng chiếm ưu thế tuyệt đối trên đường đua.