Tay vợt Panna Udvardy gia nhập OnlyFans sau khi bị đe dọa tính mạng tại giải đấu WTA Panna Udvardy tiết lộ từng bị tống tiền và đe dọa sát hại người thân tại Thổ Nhĩ Kỳ trước khi quyết định kinh doanh nội dung trên OnlyFans để kiểm soát cuộc sống.

Tay vợt chuyên nghiệp người Hungary, Panna Udvardy, đang trở thành tâm điểm của dư luận sau khi công bố bước đi táo bạo trong sự nghiệp. Chỉ ít ngày sau khi tiết lộ về những tin nhắn đe dọa tính mạng nhằm dàn xếp tỷ số, vận động viên 27 tuổi đã quyết định gia nhập nền tảng OnlyFans để tìm kiếm sự độc lập về tài chính và quyền kiểm soát hình ảnh cá nhân.

Góc khuất phía sau những lời đe dọa sát hại

Biến cố bắt đầu khi Udvardy tham dự giải đấu WTA 125 diễn ra tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ). Thông qua ứng dụng WhatsApp, một đối tượng lạ mặt đã gửi tin nhắn yêu cầu cô phải cố tình thua trận để phục vụ các mục đích cá cược. Để tăng sức ép, kẻ tống tiền đã gửi kèm hình ảnh súng, thông tin chi tiết về nơi ở và lịch trình di chuyển của người thân cô.

“Tôi thực sự hoảng sợ”, Udvardy chia sẻ về khoảnh khắc nhận ra gia đình mình đang gặp nguy hiểm thực sự. Cô đã lập tức báo cáo sự việc với Hiệp hội Quần vợt Nữ (WTA) và thực hiện các biện pháp an ninh khẩn cấp. Vụ việc này một lần nữa phơi bày lỗ hổng an ninh tại các giải đấu cấp độ thấp, nơi các tay vợt thường xuyên trở thành con mồi của những băng nhóm tội phạm dàn xếp tỷ số.

Panna Udvardy nhận tin nhắn đe dọa tính mạng, gia đình khi cô chuẩn bị thi đấu

Quyết định gây tranh cãi và áp lực tài chính

Giữa bối cảnh tâm lý chưa ổn định sau vụ đe dọa, Udvardy bất ngờ thông báo gia nhập OnlyFans, một nền tảng nội dung trả phí thường gắn liền với các hình ảnh nhạy cảm. Trong video gửi tới người hâm mộ, cô khẳng định đây là cách để cô “được là chính mình” và thiết lập mối quan hệ gần gũi hơn với cộng đồng ủng hộ.

Dù gây ra nhiều tranh luận trái chiều, quyết định của Udvardy phản ánh một thực trạng khắc nghiệt trong làng quần vợt chuyên nghiệp. Ngoại trừ nhóm vận động viên hàng đầu, phần lớn các tay vợt phải đối mặt với gánh nặng tài chính khổng lồ từ chi phí di chuyển, huấn luyện viên đến việc tự bảo vệ bản thân trước các mối đe dọa bên ngoài.

Udvardy tham gia OnlyF... để kiếm được nhiều tiền hơn, tránh bị hấp dẫn bởi những yếu tố ngoài chuyên môn

Xu hướng mới của các vận động viên chuyên nghiệp

Panna Udvardy không phải là cái tên duy nhất tìm đến các nền tảng nội dung số để đa dạng hóa thu nhập. Trước cô, những tay vợt như Sachia Vickery, Arina Rodionova, Chloé Paquet và cả ngôi sao Nick Kyrgios cũng đã thiết lập sự hiện diện trên nền tảng này. Điều này cho thấy một sự thay đổi trong tư duy của các vận động viên khi họ chủ động nắm giữ quyền khai thác thương hiệu cá nhân để đối phó với những rủi ro từ sự nghiệp thi đấu đầy bất ổn.

Nhìn chung, sự chuyển hướng của Udvardy có thể coi là một phản ứng tự vệ trước những áp lực vô hình từ thị trường cá cược và sự thiếu hụt hỗ trợ tài chính cho các vận động viên tầm trung. Thay vì chờ đợi sự bảo vệ từ các tổ chức, họ đang tự tìm đường đi riêng để bảo đảm tương lai và sự an toàn của chính mình.