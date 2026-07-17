Tay vợt Samuel Bensoussan bị tăng án cấm thi đấu 3 năm vì dàn xếp tỉ số Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chính thức nâng mức phạt đối với Samuel Bensoussan lên 3 năm cấm thi đấu. Tay vợt người Pháp bị xác định là một mắt xích trong mạng lưới thao túng kết quả quần vợt xuyên quốc gia.

Cơ quan Liêm chính Quần vợt Quốc tế (ITIA) vừa xác nhận một đòn giáng mạnh vào sự nghiệp của Samuel Bensoussan. Theo phán quyết mới nhất từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), tay vợt 34 tuổi người Pháp sẽ phải chịu án cấm thi đấu kéo dài 3 năm, thay vì mức 1 năm 11 tháng như quyết định ban đầu.

Vụ việc bắt nguồn từ những cáo buộc Bensoussan vi phạm nghiêm trọng các quy định chống tham nhũng. Các cuộc điều tra chỉ ra rằng anh đã tham gia dàn xếp tỉ số ở nhiều trận đấu đơn và đôi tại các giải đấu cấp thấp. Đáng chú ý, những hành vi này không phải tự phát mà nằm trong một hệ thống tội phạm có tổ chức.

Samuel Bensoussan chung khung hình với siêu sao Stefanos Tsitsipas (trái).

Mạng lưới thao túng quy mô lớn từ Bỉ

Theo tài liệu từ CAS, Bensoussan được xác định là một phần của đường dây tội phạm đặt trụ sở tại Bỉ. Tổ chức này đã vươn vòi bạch tuộc ra khắp thế giới, bị cáo buộc thao túng ít nhất 375 trận đấu chuyên nghiệp và mua chuộc khoảng 181 tay vợt. Đây được xem là một trong những bê bối dàn xếp tỉ số lớn nhất lịch sử quần vợt đương đại.

Kẻ cầm đầu đường dây này đã phải nhận án 5 năm tù giam tại Bỉ. Những dữ liệu thu thập được từ vụ án hình sự này đã trở thành bằng chứng thép để ITIA truy quét hàng loạt vận động viên có liên quan, trong đó có Samuel Bensoussan.

Cái giá của những sai lầm tại giải đấu cấp thấp

Samuel Bensoussan từng đạt thứ hạng cao nhất sự nghiệp là 405 ATP vào tháng 6/2018. Tuy nhiên, phần lớn thời gian thi đấu của anh chỉ quanh quẩn tại các hệ thống ITF và ATP Challenger. Đây là khu vực "vùng xám" của quần vợt chuyên nghiệp, nơi tiền thưởng ít ỏi khiến các tay vợt thường xuyên đối mặt với áp lực tài chính và dễ dàng trở thành mục tiêu của các tổ chức cá độ.

Trong nỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn sự nghiệp, Bensoussan đã nộp đơn kháng cáo lên CAS với hy vọng xóa bỏ hoàn toàn án phạt. Tuy nhiên, động thái này đã phản tác dụng. ITIA phản pháo bằng cách đề nghị tăng án lên 6 năm rưỡi để đảm bảo tính răn đe.

Phán quyết cuối cùng của CAS

Sau quá trình xem xét kỹ lưỡng, hội đồng trọng tài gồm 3 thành viên của CAS đã quyết định chốt mức án 3 năm. Mặc dù không chấp nhận đề nghị tối đa từ ITIA, nhưng tòa án khẳng định tính chất nghiêm trọng trong hành vi của Bensoussan cần một hình phạt nặng hơn mức ban đầu.

Một chi tiết đáng chú ý là CAS đã bác bỏ yêu cầu buộc tay vợt này hoàn trả 1.000 euro – số tiền mà các điều tra viên nghi ngờ anh đã nhận để làm sai lệch kết quả một trận đấu. Dù vậy, với án cấm thi đấu kéo dài đến khi 37 tuổi, cánh cửa trở lại sân chơi chuyên nghiệp của tay vợt người Pháp gần như đã đóng sập hoàn toàn.