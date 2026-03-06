Tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka đính hôn với triệu phú Georgios Frangulis Sau những biến cố đời tư, ngôi sao quần vợt Aryna Sabalenka chính thức nhận lời cầu hôn lãng mạn từ doanh nhân Brazil Georgios Frangulis trong sự chúc phúc của cộng đồng thể thao thế giới.

Aryna Sabalenka, tay vợt nữ số 1 thế giới, vừa chính thức bước sang chương mới của cuộc đời khi nhận lời cầu hôn từ bạn trai Georgios Frangulis. Sự kiện diễn ra trong không gian lãng mạn bên bể bơi, đánh dấu một cột mốc hạnh phúc sau giai đoạn đầy thử thách trong sự nghiệp và đời tư của ngôi sao người Belarus.

Màn cầu hôn lãng mạn bên bể bơi

Khoảnh khắc đáng nhớ của Aryna Sabalenka đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các nền tảng mạng xã hội. Doanh nhân người Brazil Georgios Frangulis đã chuẩn bị một không gian ngập tràn nến và hoa bên cạnh bể bơi để quỳ xuống trao cho cô chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn. Sabalenka không giấu được sự xúc động, cô liên tục che mặt trước khi mỉm cười rạng rỡ và trao cho vị hôn phu cái ôm thắm thiết.

Màn cầu hôn lãng mạn khiến Sabalenka bất ngờ

Trên trang Instagram cá nhân, Sabalenka chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt này cùng biểu tượng nhẫn cưới và trái tim trắng. Bài đăng ngay lập tức thu hút sự chú ý của giới thể thao. Nhiều ngôi sao lớn như Novak Djokovic, tay vợt trẻ Ben Shelton và nữ diễn viên Eiza Gonzalez đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến cặp đôi.

Hành trình vượt qua biến cố để tìm thấy hạnh phúc

Mối quan hệ giữa Sabalenka và Frangulis công khai vào tháng 5/2024, thời điểm cô vừa trải qua thất bại tại giải Italian Open. Trước đó, người hâm mộ đã chứng kiến sự kiên cường của tay vợt số 1 thế giới khi cô phải đối mặt với nỗi đau mất đi bạn trai cũ, ngôi sao khúc côn cầu Konstantin Koltsov, trong một sự cố bi kịch tại Miami.

Sabalenka từng chia sẻ rằng quần vợt chính là liều thuốc giúp cô vượt qua những mất mát lớn nhất trong đời, từ khi cha cô qua đời cho đến những biến cố sau này. Cô thừa nhận việc tiếp tục thi đấu trong trạng thái tâm lý căng thẳng là một trải nghiệm đầy áp lực nhưng cần thiết để duy trì sức khỏe tinh thần.

Thực tế, Sabalenka đã từng hài hước ám chỉ về việc kết hôn tại giải Brisbane International đầu năm nay. Khi cảm ơn đội ngũ huấn luyện và bạn trai, cô đã nói: "Hy vọng sớm thôi mình sẽ gọi cho anh ấy bằng một cách khác".

Bến đỗ bình yên bên doanh nhân Brazil

Vị hôn phu của Sabalenka, Georgios Frangulis, là một doanh nhân thành đạt, người sáng lập thương hiệu siêu thực phẩm Oakberry. Anh luôn đồng hành cùng cô trong các giải đấu quan trọng và thường xuyên dành cho nữ tay vợt những lời nhắn nhủ đầy tình cảm trên mạng xã hội.

Việc đính hôn với Frangulis được xem là điểm tựa vững chắc để Sabalenka tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao trên bảng xếp hạng WTA. Với tâm lý ổn định và niềm hạnh phúc mới, người hâm mộ kỳ vọng tay vợt người Belarus sẽ còn gặt hái được nhiều danh hiệu lớn trong thời gian tới.