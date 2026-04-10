Tay vợt số 1 thế giới Sabalenka lỡ hẹn Stuttgart Open vì chấn thương Aryna Sabalenka buộc phải rút lui khỏi Stuttgart Open sau khi dính chấn thương tại Miami Open. Tin nóng sáng 10/4 còn có vụ bắt giữ tại Madrid và cảnh báo cho Verstappen.

Tay vợt nữ số 1 thế giới Aryna Sabalenka vừa chính thức xác nhận rút lui khỏi giải Stuttgart Open do chấn thương gặp phải sau hành trình tại Miami Open. Quyết định này khiến ngôi sao người Belarus phải trì hoãn kế hoạch khởi đầu mùa giải sân đất nện năm nay.

Sabalenka chấn thương

Sabalenka và nỗi lo chấn thương trước thềm Madrid Open

Trước khi gặp sự cố sức khỏe, Sabalenka đã tạo nên cột mốc lịch sử khi vô địch liên tiếp hai giải đấu lớn Indian Wells và Miami, trở thành tay vợt nữ thứ năm trong lịch sử hoàn tất cú đúp danh hiệu “Sunshine Double”. Việc không thể góp mặt tại Stuttgart là một đáng tiếc lớn, bởi cô từng lọt vào trận chung kết tại đây trong bốn năm liên tiếp nhưng chưa một lần đăng quang.

Trên mạng xã hội cá nhân, Sabalenka bày tỏ sự thất vọng nhưng nhấn mạnh ưu tiên lúc này là hồi phục thể trạng. Mục tiêu lớn nhất của tay vợt người Belarus là kịp trở lại tại Madrid Open, dự kiến khởi tranh vào ngày 21/4 tới để chuẩn bị cho hành trình chinh phục các giải đấu trên mặt sân đỏ.

Bê bối phân biệt chủng tộc tại Madrid Grand Prix

Làng quần vợt cũng ghi nhận sự cố chấn động khi một khán giả bị cảnh sát bắt giữ tại giải Madrid Grand Prix. Sự việc xảy ra trong trận đấu giữa Abdullah Shelbayh và Zsombor Piros, khi tay vợt Shelbayh tố cáo một nhóm cổ động viên có lời lẽ xúc phạm chủng tộc nhắm vào mình khi trận đấu đang ở set quyết định.

Trọng tài đã phải can thiệp và yêu cầu lực lượng an ninh trục xuất nhóm người có hành vi quá khích. Theo báo cáo sơ bộ, nguyên nhân dẫn đến vụ việc xuất phát từ sự nhầm lẫn tai hại của cổ động viên về biểu tượng trên quốc kỳ giữa Jordan và Palestine. Đây là lời cảnh báo đanh thép về vấn đề an ninh và thái độ của khán giả tại các sự kiện thể thao quốc tế.

Max Verstappen nhận cảnh báo về vị trí tại Red Bull

Tại đường đua F1, nhà vô địch thế giới Max Verstappen đang đối mặt với những dự báo không mấy lạc quan về vị thế tương lai. Cựu tay đua Jolyon Palmer nhận định rằng thái độ tiêu cực của Verstappen đối với các quy định kỹ thuật mới từ FIA có thể vô tình tạo điều kiện cho tài năng trẻ Isack Hadjar ghi điểm với ban lãnh đạo đội đua.

Verstappen từng nhiều lần úp mở khả năng rời bỏ môn thể thao tốc độ này nếu những bất cập trong quy định không được giải quyết thỏa đáng. Theo giới chuyên gia, sự cứng rắn của tay đua người Hà Lan có thể phản tác dụng, khiến Red Bull cân nhắc việc trao thêm cơ hội cho Hadjar nhằm đảm bảo tính ổn định lâu dài cho đội hình trong tương lai.

Aaron Pico tìm đường trở lại sau cú sốc knock-out tại UFC 319

Võ sĩ Aaron Pico vừa phá vỡ sự im lặng sau thất bại muối mặt trước Lerone Murphy tại sự kiện UFC 319. Từng được kỳ vọng sẽ sớm tranh đai vô địch, Pico thừa nhận cảm thấy “xấu hổ” khi bị hạ đo ván ngay trong trận ra mắt được chờ đợi từ lâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý thi đấu.

Tuy nhiên, Pico khẳng định sẽ không đầu hàng trước nghịch cảnh. Anh đã bắt đầu quá trình tập luyện khắc nghiệt để chuẩn bị cho màn đối đầu với Patricio Pitbull tại UFC 327. Đây được xem là cơ hội then chốt để võ sĩ này lấy lại niềm tin từ người hâm mộ và cứu vãn sự nghiệp đang đứng trước nhiều thử thách.