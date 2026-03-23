Taylor Fritz khuất phục quái vật giao bóng, Rybakina thẳng tiến tại Miami Open Taylor Fritz vượt qua Reilly Opelka sau hai set đấu bản lĩnh, trong khi Elena Rybakina tiếp tục phong độ ấn tượng với chiến thắng thuyết phục trước Marta Kostyuk tại vòng 3.

Vòng 3 giải quần vợt Miami Open chứng kiến sự thăng hoa của các hạt giống hàng đầu. Trong khi Taylor Fritz bản lĩnh vượt qua chuyên gia giao bóng Reilly Opelka, Elena Rybakina cũng không gặp quá nhiều khó khăn để ghi tên mình vào vòng tiếp theo sau chiến thắng trước Marta Kostyuk.

Taylor Fritz hóa giải cỗ máy giao bóng Reilly Opelka

Trận derby nước Mỹ giữa Taylor Fritz và Reilly Opelka đã kết thúc nhanh chóng chỉ sau hơn 1 giờ thi đấu. Taylor Fritz giành chiến thắng với các tỷ số 6-3 và 6-4 nhờ lối chơi điềm tĩnh và khả năng tận dụng tốt sai lầm của đối thủ.

Mặc dù Opelka duy trì sức mạnh giao bóng đáng nể với 10 điểm ace, nhưng lối chơi đầy mạo hiểm đã khiến tay vợt này mắc nhiều lỗi tự hỏng. Fritz đã tận dụng triệt để cơ hội khi có tới 8 lần đứng trước cơ hội giành break-point trong cả trận. Ở mỗi set đấu, hạt giống hàng đầu người Mỹ chỉ cần bẻ một game giao bóng của đối phương là đủ để định đoạt kết quả trận đấu.

Opelka (trái) và Fritz

Rybakina nối dài mạch thắng trước Kostyuk

Ở nội dung đơn nữ, Elena Rybakina tiếp tục duy trì phong độ cao từ sau giải Indian Wells. Tay vợt người Kazakhstan đã vượt qua Marta Kostyuk với tỷ số 6-3, 6-4 sau 1 giờ 23 phút thi đấu chính thức.

Đáng chú ý, đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của Rybakina trước đối thủ người Ukraine. Dù bỏ lỡ tương đối nhiều cơ hội bẻ giao bóng để bứt phá sớm hơn, Rybakina vẫn cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm then chốt. Cô duy trì tốt lợi thế sau khi giành được break-point ở mỗi set để giành thắng lợi chung cuộc, tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu tại Miami năm nay.