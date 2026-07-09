Tchouameni gia hạn với Real Madrid đến năm 2031: Man Utd chính thức vỡ mộng Aurelien Tchouameni cam kết tương lai tại Bernabeu với bản hợp đồng đến năm 2031, nhận lương 13 triệu euro/năm, khiến nỗ lực theo đuổi của Manchester United chính thức phá sản.

Cánh cửa chuyển nhượng đưa Aurelien Tchouameni rời khỏi Santiago Bernabeu đã chính thức đóng sập trước mắt Manchester United. Tiền vệ người Pháp, vốn là mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch tái thiết tuyến giữa của đội chủ sân Old Trafford, đã quyết định gắn bó tương lai lâu dài với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Dấu chấm hết cho tham vọng của Manchester United

Trong suốt thời gian qua, ban lãnh đạo Manchester United đã không giấu giếm tham vọng sở hữu chữ ký của Tchouameni. Đội ngũ tuyển trạch tại Carrington tin rằng tiền vệ sinh năm 2000 là mảnh ghép hoàn hảo để giải quyết bài toán đánh chặn tại Ngoại hạng Anh, đặc biệt là trong kế hoạch dài hạn cho mùa hè năm 2026. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tiếp cận người đại diện của cầu thủ này đã đi vào ngõ cụt.

MU hết hy vọng chiêu mộ Aurelien Tchouameni. Ảnh: Team Talk.

Thông tin từ chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận, Real Madrid chưa bao giờ có ý định để ngôi sao của mình ra đi. Mức lương kỳ vọng quá cao cùng sự kiên định từ phía Madrid đã biến thương vụ này thành nhiệm vụ bất khả thi với Quỷ đỏ thành Manchester.

"Nút thắt" Jose Mourinho và bản hợp đồng kỷ lục

Sự xuất hiện của tân huấn luyện viên Jose Mourinho tại Madrid được xem là chất xúc tác quan trọng nhất. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha, vốn nổi tiếng với việc xây dựng đội hình dựa trên những tiền vệ trụ cơ bắp và thông minh, đã lập tức điền tên Tchouameni vào danh sách "không thể đụng tới".

Dưới triều đại mới, Real Madrid đã ngừng mọi cuộc đàm phán liên quan đến các mục tiêu thay thế như Enzo Fernandez hay Rodri để tập trung giữ chân trụ cột người Pháp. Thỏa thuận mới có thời hạn đến tháng 6 năm 2031 là minh chứng cho niềm tin tuyệt đối mà đội bóng dành cho anh.

Theo tiết lộ từ nhà báo Ben Jacobs của talkSPORT, đãi ngộ dành cho Tchouameni cũng tăng vọt. Anh sẽ nhận mức lương ròng khoảng 13 triệu euro mỗi năm, đưa anh vào nhóm những cầu thủ có thu nhập cao nhất tại câu lạc bộ. Đây là con số phản ánh đúng giá trị của một tiền vệ đang ở độ chín của sự nghiệp và nắm giữ vai trò mỏ neo trong sơ đồ chiến thuật của Mourinho.

Thách thức mới cho hàng tiền vệ Quỷ đỏ

Việc Tchouameni từ chối Premier League buộc Manchester United phải quay lại với những phương án dự phòng. Trong bối cảnh hàng tiền vệ hiện tại vẫn chưa mang lại sự yên tâm tuyệt đối, việc mất đi mục tiêu chiến lược như ngôi sao người Pháp là một đòn giáng mạnh vào tham vọng cạnh tranh danh hiệu của đội bóng.

Thống kê cho thấy sự hiện diện của Tchouameni tại Real Madrid không chỉ mang lại sự cân bằng phòng ngự mà còn là trạm trung chuyển bóng hiệu quả. Với việc cam kết tương lai tại Tây Ban Nha thêm 7 năm, Tchouameni đang trên đường trở thành một biểu tượng mới tại Bernabeu, để lại sau lưng những tiếc nuối cho nửa đỏ thành Manchester.